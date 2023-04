Marta García Aller: "La inteligencia artificial puede ser una máquina de desinformación masiva"

La escritora y periodista madrileña Marta García Aller desarrolla una extensa actividad en varios medios como Onda Cero, El Confidencial y en su podcast semanal La pausa. En sus análisis procura poner las luces largas para analizar tanto la coyuntura actual como la política internacional, la economía que viene con la irrupción de la inteligencia artificial o la adaptación de las costumbres a los cambios tecnológicos. En sus libros se ha preocupado también por temas muy diversos como las capacidades de los algoritmos o la precariedad a la que se enfrenta la juventud. Formada en la Universidad Carlos III y en la Universidad de Bath, en Reino Unido, también ejerce como profesora asociada en el IE School of Human Sciences and Technology.

Elecciones del 28M

"Las elecciones van a ser un punto de inflexión muy relevante para determinar el año político. No tienen por qué ser determinantes para las generales, pero nos van a dar pistas de quién cuenta con más apoyo. Tenemos a un nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aunque no participa va a ver la fuerza con la que van a salir sus candidatos, sus barones y si van a revalidar el cargo. Tan interesante como la noche electoral en estas municipales y autonómicas va a ser a qué pactos se abren: a ver si el PP tiene o no algún escrúpulo en pactar con Vox o qué pasa con la izquierda, porque Sumar no se presenta el 28M y Podemos plantea muchas dudas ahora mismo según las encuestas".

Alberto Núñez Feijóo

"Para Feijóo, el 28M va a ser un primer test de popularidad y también de gestión del liderazgo. Se juega también su credibilidad a la hora de plantear la posibilidad que está vendiendo a su electorado de poder gobernar en solitario, como en Andalucía hizo Juanma Moreno. Y también se juega la credibilidad de si está o no dispuesto a pactar con Vox".

Pedro Sánchez

"Más que lo que se juega en las urnas, Sánchez se juega cómo de popular es. Veremos en la campaña electoral si sus barones y representantes de las principales alcaldías van a reclamar la presencia del presidente del Gobierno. O si, por el contrario, van a marcar una cierta distancia con el líder del Ejecutivo, como ya hemos visto, por ejemplo, en Castilla-La Mancha con García-Page. Esto va a depender mucho de los territorios. Por ejemplo, no es igualmente popular en algunas partes de España la política que ha tenido Sánchez con los partidos independentistas, y esto sin duda va a marcar la diferencia. También se verá la credibilidad tras estos cinco años que lleva siendo presidente del Gobierno. Pero la gran cita van a ser las generales. El 28M no es más que la antesala del momento decisivo.

Pablo Iglesias y Yolanda Díaz

"Iglesias es un exdirigente de un partido del que ya ni siquiera es candidato, ni tampoco es secretario general. Y en este enfrentamiento, que se ha vuelto cada vez más explícito, es Yolanda Díaz la que tiene más que perder porque es la que se va a presentar a algo y la que ahora mismo lidera un proyecto político. Y mirando al futuro, Díaz acertaba cuando ha utilizado la estrategia del biquiño o de la sonrisa, el mantenerse distante ante cualquier confrontación y el responder con datos, que es una cosa muy suya, o con propuestas. Además, se da la paradoja de que el PSOE necesita que a uno de sus rivales, incluso competidores, les vaya bien, aunque no demasiado bien y repercuta en que al socialismo le vaya mal".

Expectativas de Vox

"Lo último que sabemos de Vox en las urnas fue un gran pinchazo en Andalucía. Había unas grandes expectativas respecto a poder ser decisivos para formar un gobierno para el que fueron totalmente irrelevantes. Vox es experto en hacer mucho ruido, sobre todo en redes sociales. Tiene muchos bots trabajando para el partido y, a la hora de medirse en las urnas, tienen que demostrar que son tan decisivos. En las elecciones generales en el Congreso sí lograron convertirse en una fuerza muy relevante, pero en la política local a veces es más complicado conseguir algo así. Sí que están diciendo las encuestas que donde Vox es especialmente poderoso es entre la gente joven, y tendríamos que prestar mucha atención a este fenómeno. Respecto a su electorado, si ve que su opción flojea, es probable que cambie rápidamente y eso podría favorecer el liderazgo todavía a medio hacer de Feijóo".

Ley de vivienda

"Tenemos que felicitarnos de que por fin haya una ley y de que se esté haciendo algo en esta materia porque llevamos 40 años de desgobierno en vivienda. Si tenemos una tasa de emancipación de las más tardías de Europa es porque para los jóvenes acceder a una vivienda ahora mismo es muy complicado. Para que una política de vivienda en España tenga algún futuro hay que hacerla en profundidad y con acuerdo entre las diferentes administraciones. Cuanto más diálogo haya a la hora de implementar esta ley más viable será y más opciones de que, además de grandes titulares, traiga grandes soluciones, que sin duda es lo que necesitamos en un país en el que cada vez hay menos gente que puede permitirse comprar una vivienda y más gente que acumula varias".

Empleo

"Se está arreglando una pequeña parte del problema, ya que se está creando más empleo estable. Pero el desafío es tan enorme que cualquier triunfalismo sería un error. No creo que haya nada que nos haga intrínsecamente merecer ser el país con la tasa de desempleo mayor de Europa. Hay muchísimos desafíos y ahora mismo el mercado laboral está dando buenas señales. Pero habría que ponerse manos a la obra para que la gente que quiere trabajar lo consiga. El empleo tiene muchos desafíos, y no solo es el desempleo: ser cada vez menos precario y tener sueldos más dignos".

Inteligencia artificial

"Desde la Revolución Industrial, nos hemos acostumbrado a que las rutinas manuales, las más físicas, las fueran haciendo las máquinas. Ahora vamos a tener que acostumbrarnos a que las rutinas intelectuales también las hagan las máquinas. Entre otras cosas, se está reinventando, a mi juicio, la profesión del periodismo hasta límites que todavía no sospechamos pero que están llenos de riesgos. La inteligencia artificial puede ser una máquina de desinformación masiva. No es lo mismo que veamos los resultados de Google, que esta especie de oráculo misterioso que es ChatGPT al que le puedes pedir que te haga el resumen de un libro o que te escriba un artículo al estilo de Jesús Maraña. Esto es muy inquietante, pero nos tiene que servir, por lo menos el periodismo, para volver a darle valor a lo que en esencia es esta profesión: contar historias únicas que separen la verdad de la mentira".

Moratoria para la inteligencia artificial

"Hay muchos expertos en inteligencia artificial, y de otros muchos campos, que están advirtiendo de la importancia de ralentizar el desarrollo de esta tecnología porque ahora mismo no sabemos realmente cómo funciona. Todo el mundo entiende que no puede salir al mercado un microondas que no sabemos bien cómo funciona y sin saber si se puede estropear o no, o que hay que pedir a los coches que circulan, o a los detergentes que utilizamos que hayan pasado unos test y que haya una empresa detrás que responda de los riesgos que tiene. Con la inteligencia artificial no estamos haciendo esto y cada vez avanza más rápido. No es ir en contra del progreso pedirle cuentas al progreso. A su vez es muy difícil legislar algo que no terminan de saber bien cómo funciona ni qué límites tiene y que avanza cada día. Tendríamos que estar agradecidos a la Unión Europea porque es donde más se vela por la privacidad y por los derechos digitales de los ciudadanos".

ChatGPT

"Lo he probado. Y mi experiencia es que es bueno imitando y muy malo creando, lo cual es una excelente noticia para los que nos dedicamos al trabajo creativo. Cuanto más previsible o más mediocre sea lo que le pides a ChatGPT, mejor va a ajustarse al trabajo. No creo que vaya a encargarse tanto de trabajos enteros que vayan a desaparecer sino de rutinas, tareas concretas, muchas de ellas aburridas. Si esto pasa muy rápido y en muchas áreas a la vez, puede haber muchos empleos que se vean afectados. Tenemos la buena y la mala noticia de que la inteligencia artificial no va a ser buena gestionando lo imprevisible. Y esta es la esperanza que tenemos los humanos de ser mejores: reaccionando ante lo que no tiene patrones porque no ha sucedido nunca o porque queremos que sea especialmente creativo. Esto va a dar lugar a que vayamos a pedirle algo más a los humanos de lo que les estábamos pidiendo hasta ahora".

Información y desinformación

"Estamos ante un riesgo de generar audiencias cada vez más endogámicas para decirle a alguien de derechas algo que no quiere escuchar porque parecería que se alinea más con los valores de la izquierda, o decirle a alguien de izquierdas algo que desafía su manera de ver el mundo y a lo mejor puede darles coyunturalmente la razón a unos políticos de derecha. Si generamos cada vez más visiones polarizadas, puede darse la circunstancia de que los medios sufran la fuga de sus lectores o de sus espectadores por escuchar verdades incómodas. Me parece que tenemos que luchar contra eso. El de Fox News en EEUU seguramente sea el caso más extremo de esa cámara de eco de la desinformación. Es una necesidad en una democracia sana tener medios de comunicación plurales, veraces y con la lealtad de sus audiencias de poderles decir algo que les incomoda, porque ese también es el trabajo del periodismo".

Doñana

"Las políticas medioambientales van a ser cada vez más relevantes en todas las campañas electorales. Doñana es un ejemplo más de cómo en cualquier momento puede estallar una polémica relacionada con el medio ambiente. Son tantas bombas de relojería climáticas las que tenemos a punto de estallar que sería ilusorio pensar que es algo pasajero. La gente que vive en Doñana necesita soluciones y algo de lo que vivir, y el acuífero necesita que lo dejen en paz y que inviertan en salvarlo. Y esto no se logra eliminando un proyecto de ley de encima de la mesa. Se soluciona poniendo de acuerdo a diferentes administraciones para políticas medioambientales estables en el tiempo y requieren además mucha inversión y mucha coordinación".

Negacionismo del cambio climático

"El debate de si es o no consecuencia de la manera que tenemos de vivir puede pasar a un segundo plano a la hora del que es más urgente, que es cómo se resuelve y se soluciona. Incluso la gente más escéptica con el cambio climático va a exigir soluciones a las consecuencias que están teniendo esos fenómenos extremos. Será un problema de los partidos y de la gente que quiere sacar algún beneficio del negacionismo climático porque científicamente no tiene ni pies ni cabeza. Socialmente, va a tener las patas muy cortas porque va a ser muy difícil apoyar algo que da la espalda a uno de los mayores problemas que interfieren en la manera que tenemos de vivir. En la economía, en la sociedad y en la salud está por todas partes el desafío que supone el cambio climático como para poder permitirse negarlo".

Diez años de infoLibre

"Felicidades a infoLibre por estos diez años de información y de apostar por un periodismo digital en el que hay que demostrar la independencia, pero también hay que demostrar la viabilidad. Me parece que los formatos que apuestan, como infoLibre, por tener una base de lectores y de suscriptores son el futuro. Todo el mundo entiende que no vivimos del aire. Cuantos más medios haya y cuanto antes entendamos que, igual que antes al salir al quiosco había que pagar por tener el periódico, ahora hay que suscribirse a los medios, mejor será para favorecer que haya una información de calidad. Hacen falta no solo buenos proyectos y buenos periodistas, hacen falta también buenos lectores. Pagamos por los contenidos porque queremos que sean de calidad. Es algo que el periodismo también necesita para seguir informando, que es algo que necesitamos para la calidad de la democracia".