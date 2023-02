Pedro Vallín: "El Gobierno es una magnífica plataforma electoral para UP y renunciar a ello sería estúpido"

El escritor y periodista asturiano Pedro Vallín (Colunga, 1971) es, desde el diario La Vanguardia y desde las redes sociales, una de las voces indispensables para entender los siempre complicados debates en los que vive inmersa la izquierda. Su peculiar posición, que intenta alejarse de las pugnas cotidianas de cara a la exposición mediática, le permite aportar siempre un punto de vista original que merece ser tenido en cuenta. Pese a los sonoros enfrentamientos dentro del Gobierno y a la izquierda del PSOE, se mantiene optimista en ambos frentes. Mantiene que la coalición no se va a romper y que Yolanda Díaz y Podemos han entendido ya que el acuerdo de partida es inevitable "para llevar a buen puerto una negociación".

El Gobierno de Pedro Sánchez

"Este Gobierno, en general, ha demostrado tener una extraordinaria capacidad para hacer bastante bien las cosas más difíciles: la política económica y la laboral, o gestionar la pandemia, la crisis provocada por la guerra de Ucrania o los precios de la luz. Sin embargo, tiene como una especie de tendencia a complicarse la vida con las cuestiones a priori más sencillas, como hemos visto con la ley de solo sí o sí, que forma parte del programa pactado entre PSOE y Podemos. El prestigio internacional de Pedro Sánchez está en su mejor momento y cuenta con la ventaja de que tiene durante el segundo semestre la presidencia de la Unión Europea e intentará aprovechar eso. Pero tengo la sensación de que, por una parte, hay imponderables que este Ejecutivo no puede manejar y, por otra, ha demostrado una extraordinaria capacidad para pisarse la manguera con los asuntos en teoría menos complejos o controvertidos".

Feijóo

"Es obvio que en determinados temas Alberto Núñez Feijóo pretende lanzar un mensaje más de centro derecha que de derecha. Y lo vemos, por ejemplo, con la cuestión del aborto o con la reacción que tuvo hace pocos días a los insultos de un alcalde del PP hacia la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero, a la vez, vive en una complicación manifiesta. De un lado, está la presión y la presencia pública de Isabel Díaz Ayuso y sus mensajes, que no son nada moderados. Y, de otro lado, también, por así decirlo, el marcaje al hombre que le está haciendo la prensa conservadora madrileña, que casi le intenta pastorear y dirigirle los mensajes. Veremos, sobre todo a partir de las elecciones autonómicas, cómo se balancea el peso de los distintos barones del PP y, fundamentalmente, de la presidenta de Madrid. Ahí sabremos ver qué margen de maniobra tiene para lo que parece que pretende: lanzar un mensaje mucho más centrado del PP".

Podemos y Yolanda Díaz

"Hubo una especie de estallido bélico cuando, en la Universidad de Otoño, Pablo Iglesias tomó la palabra para cerrar el evento y prácticamente lanzó una declaración de guerra a Yolanda Díaz. Ahora mismo, la situación es de bastante paz. Se ve en la forma en la que todos los ministros de Unidas Podemos han enfocado juntos las últimas crisis políticas que han tenido con el PSOE, empezando por la ley del solo sí es sí. Eso vaticina que habrá entendimiento de cara a las elecciones generales. No será fácil ni está garantizado, pero hemos llegado a una fase en la que ambas partes saben que es su obligación ponerse de acuerdo. Y ese es un principio para llevar a buen puerto una negociación".

Vox y su moción de censura

"Todavía está por ver que la presenten. Es una circunstancia un poco peculiar la que estamos viviendo, porque la moción de censura hace ya dos meses y pico que se anunció y no se ha registrado aún. Vox ha estado dando largas. Hace dos semanas propone como candidato a Ramón Tamames, que además hace incluso entrevistas explicando lo que quiere o lo que pretende. Pero siguen pasando los días y la moción no se registra. Esto, en primer lugar, le pasa factura ante sus electores porque revela una cierta debilidad, sobre todo porque la anterior que presentaron no le salió bien a Santiago Abascal, y con esta se lo están pensando. Pero, por otra parte, la razón por la que esto se dilata es porque alguien les ha dicho, creo que con buen criterio, que una moción de censura contra Sánchez es lo que mejor le vendría al Gobierno".

Ruptura del Gobierno

"Estoy convencido de que la coalición va a resistir hasta el final. Ha resistido ya lo más duro y las disensiones más bruscas. Además, ha quedado claro que este asunto de la ley del solo sí es sí, que es un asunto central para Podemos y para su Ministerio bandera, que es Igualdad, no va a provocar en ningún caso su salida del Gobierno. No sería de extrañar que a muy poco de las elecciones, cuando queden un par de meses, haya una escenificación de ruptura. Eso no sería raro, pero no van a salir del Ejecutivo, entre otras cosas porque todos saben que el Gobierno es una magnífica plataforma electoral y renunciar a ello sería estúpido por parte de Unidas Podemos. Para decidir ‘ahora me voy’, tendrías que tener muy bien hechos los cálculos electorales para que eso te resultara".

Un año de guerra en Ucrania

"Este asunto se está volviendo cada vez más complicado. La guerra, al cumplirse un año, está entrando en una fase peligrosa donde se habla, con más o menos certeza, del movimiento de armas nucleares. Estamos en el borde de que haya una escalada bélica peligrosa, entre otras razones porque la guerra también está estancada desde el punto de vista de los frentes. Además, hay como una especie de urgencia en no seguir armando a Ucrania, porque eso no va a hacer cambiar los frentes ni a modificar mucho las líneas en donde se están disputando los territorios. Y todo el mundo tiene el miedo a que haya una escalada con armas tácticas desde EEUU. Todo esto se va a ver reflejado en las relaciones del Gobierno de coalición: hay como una especie de armisticio entre ellos y cada una de las dos partes expresa lo que cree sobre la guerra y sobre el envío de armas, pero no se disparan mutuamente".

La ley del solo sí es sí

"El solo sí es sí lo que modifica es la sustancia procesal y penal de cómo se tratan los delitos de agresión sexual y violación. Desde el principio, el Gobierno compró el marco que las derechas lanzaron contra la ley y reaccionó criticando la aplicación, diciendo que la norma no tenía ningún problema y que, en realidad, es que los jueces no sabían aplicarla. Se permitió así que el debate se centrara en las rebajas de penas y eso ha hecho un daño tremendo a una ley que, por lo demás, no tiene ningún defecto manifiesto en ese sentido. Creo que se ha gestionado muy mal porque este tipo de legislaciones no son extraordinariamente progresistas en el sentido ideológico, sino más bien progresistas en el sentido de la evolución social. Son avances que cuentan con un respaldo mayoritario de la población, incluidas la ley de solo el sí es sí, la de protección animal, la de la infancia o la del aborto".

Díaz Ayuso y la sanidad

"La segunda manifestación sanitaria en Madrid nos ofrece mucha información sobre lo que significa el debate de la sanidad pública. Es una preocupación no coyuntural sino estructural, algo que ha calado en la sociedad. Los madrileños están verdaderamente preocupados, y no de forma circunstancial, por el estado de la sanidad. La reacción de Ayuso al decir que la gente que sale a la calle está manipulada por la izquierda y que lo que quieren son objetivos políticos no le beneficia nada. Si llegamos más o menos en este estado de ánimo a mayo, para Ayuso es muy peligroso, porque si el gran debate es la sanidad, Mónica García es médico de la sanidad pública. La presidenta está eligiendo disputar el partido contra Mónica García en el territorio de Mónica García".

El periodismo, hoy

"Creo que se está haciendo el mejor y el peor periodismo que hemos conocido en España. Se está haciendo muchísimo periodismo porque hay muchísimos medios, muchos más de los que había, y eso siempre es enriquecedor. Pero la impresión es que el ecosistema periodístico es mucho peor hoy que hace unos años; lo que hay que hacer es buscar dónde hay medios de calidad de cualquier signo político porque hay algunos libelos que se dedican a lanzar infamias contra rivales políticos. Parece dar la impresión de que el periodismo vive un momento muy malo, muy feo o muy sucio. Pero en realidad, cuando uno se pone a leer informaciones en profundidad, te das cuenta de que hoy hay muchas más y mejores informaciones de las que ha habido nunca en España".

Twitter y Elon Musk

"En esto estoy perdidísimo, porque no sé cómo van los algoritmos. Pero los que usamos mucho Twitter somos perfectamente conscientes de que la experiencia es mucho peor hoy que hace un año. Y no me voy a poner paranoico: no digo que, como algunos sostienen, detrás de todo esto haya un esfuerzo por acallar voces de izquierdas y elevar a la ultraderecha. Lo que pasa es que no hay alternativa: hay otras redes sociales pero lo que ofrecen es otra cosa. TikTok se va a abrir camino como una plataforma en lo informativo, no sólo para colgar vídeos de coreografías. Pero el modelo conversacional de Twitter no tiene alternativa y no hay a dónde irse. Así que, si se malogra Twitter, yo me pondré muy triste".