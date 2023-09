Pilar Velasco: "Feijóo no gobierna porque Vox le deja en un rincón del arco parlamentario"

Pilar Velasco (Madrid) fue una de las fundadoras de la Asociación de Periodistas de Investigación. También es autora de dos libros centrados en el estudio de las actitudes de los jóvenes ante la política: Jóvenes aunque sobradamente cabreados. La rebelión juvenil y el 14-M (2005) y No nos representan: El manifiesto de los indignados en 25 propuestas (2011). Tuvo el honor de ser la primera periodista española que pudo participar en el Yale World Fellows, el prestigioso curso de liderazgo global de la Universidad de Yale. En la actualidad, colabora con diversos medios de comunicación como cronista y analista política, entre ellos infoLibre.

La investidura de Feijóo

“Ya hemos pasado la pantalla de la investidura de Feijóo y el resultado de la votación es el que imaginábamos todos un día después de las elecciones del 23 de julio. Ese mismo día, el PNV ya le había dicho al PP que su relación con Vox imposibilitaba cualquier tipo de acuerdo. Después ha habido ese tanteo poco transparente con Junts, del que el PP no ha dado cuenta. Y el resultado que hemos visto esta semana era más que previsible: no iba a tener los votos necesarios y se ha quedado con ese bloque de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN”.

Feijóo no quiere gobernar

“Lo más criticable de la investidura es la ficción que ha construido el líder del PP sobre esa idea de haber ganado las elecciones y no gobernar porque no quiere. Es una ficción que ha utilizado no solo en el debate de investidura, sino durante las últimas cinco semanas. No gobierna porque no tiene los apoyos necesarios, y se sabía desde el 23 de julio, y porque Vox le deja en un rincón del arco parlamentario y le imposibilita tender puentes. No gobierna no porque no quiera, sino porque no ha sido capaz de recabar los apoyos necesarios. Cuando repites continuamente a la población y a la opinión pública el mensaje de ‘soy el más votado y es la primera vez en la historia de la democracia en que yo, el más votado, no soy presidente del Gobierno’, parece que el que pueda formar Gobierno, si lo llega a hacer Pedro Sánchez, no tiene la legitimidad del sistema”.

Un liderazgo consolidado

“La investidura de Alberto Núñez Feijóo ha servido para cumplir el mandato del rey y para, de alguna manera, reforzar su figura como líder de la oposición, tanto de cara a la opinión pública por el discurso de investidura como dentro del grupo parlamentario. En las últimas cinco semanas, cuando ha habido gestos más de centro, como por ejemplo Borja Sémper, han tenido que rectificar rápidamente. Ha habido, había y hay una tensión interna en el PP que pide mensajes más duros contra el independentismo. Feijóo ha hecho un buen discurso de investidura para los suyos, ha contentado a su bancada y ha definido la estrategia que va a tener el PP en el caso de que haya investidura de Pedro Sánchez y que sea el líder de la oposición al salir adelante. El debate de investidura le consolida y define muy bien cuál va a ser su estrategia”.

El PP y Vox

"Si de algo ha servido también este debate de investidura de Feijóo es para clarificar la relación de Vox y el PP. Los analistas subrayan cómo le castigaron los pactos con Vox ya que el marco de las elecciones del 23J fue contra la ultraderecha y contra un gobierno ultraconservador del PP con los de Abascal. Feijóo lo que ha hecho es naturalizar esa relación en la calle y en el Parlamento. Y cuando lo naturaliza también lo está haciendo de cara a sus votantes. En el Congreso, les dio las gracias y esta semana ha habido cierta terapia de pareja entre ambos. Es una coalición ya natural, aunque se decía que era tóxica. El discurso de Vox se ha desdibujado porque de alguna manera lo ha asumido el PP. Y considero que este debate de investidura lo que ha consolidado es esa relación como algo natural de gobierno y deja muy claro que, si hubieran sumado, habría habido una coalición”.

El efecto Óscar Puente

“El hecho de que el PSOE eligiera a Óscar Puente para dar la réplica a Feijóo me parece criticable y feo porque no se respeten los usos parlamentarios. Lo decía Meritxell Batet: ‘Las formas en democracia son muy importantes’. Las formas en el parlamentarismo son parte de la democracia y sienta precedentes de cara a futuros debates parlamentarios. Su elección fue un golpe de efecto: no se entendió al principio qué hacía en la tribuna parlamentaria, pero se entendió enseguida cuando dijo aquello de ‘¡De ganador a ganador! ¡De lista más votada a lista más votada!’ ¿Le salió bien la estrategia al PSOE? Sí, le salió bien: contentó a su bancada e hizo un discurso muy duro contra el PP, que también profirió insultos muy duros. Recordemos ese pataleo llamando cobarde al presidente en funciones. Insultar también es vulnerar las formas y los usos del parlamento”.

Gobierno o repetición electoral

“La fecha límite para saber si vamos a una repetición electoral o Sánchez consigue ser investido presidente del Gobierno es el 27 de noviembre. Es difícil ahora mismo apostar 100% a un resultado. Lo lógico sería pensar que sí. Pero el mayor factor de riesgo, el punto caliente, es el enfrentamiento entre ERC y Junts, que se retroalimenten en esa lucha por la hegemonía del independentismo hasta llevar sus peticiones a un lugar imposible. Y un lugar imposible es el referéndum, que podría hacer saltar el acuerdo por los aires. La unilateralidad significa poner tus máximos y retirarte de la conversación”.

Explicar la amnistía

“¿Qué argumentos puede dar Pedro Sánchez a la sociedad sobre por qué es válida y por qué es beneficiosa la amnistía? En este caso, más importante que la constitucionalidad o no, que para eso están los constitucionalistas, son las razones políticas, las morales y las de convivencia que se puedan dar sobre una ley de amnistía. Y si sirve para mejorar la convivencia, para eliminar de una vez la etapa del procés de 2017 a 2023... Las razones tienen que convencer a quienes beneficia la medida, pero también a quienes sufrieron esa ruptura de la sociedad catalana provocada por los líderes independentistas. Son argumentos todos importantes los que tiene que dar Sánchez. Pero también hay que extender esta responsabilidad a los líderes independentistas, a Puigdemont. Tiene que hacer gestos de reconciliación. ERC ya los hizo y Junts tiene que hacer alguno porque la amnistía, si el argumento es la reconciliación, tiene que ser reconocida por todas las partes”.

Los independentistas

“La vía penal punitiva del procés la han aprendido del anterior Gobierno y las consecuencias siguen vigentes. Soy de las que piensan que hay instrumentos jurídicos para que cualquier otra embestida a la Constitución, como pasó en 2017, pueda ser castigada. Pero también soy de las que creen que los conflictos políticos y sociales, porque hablamos de una ruptura de la convivencia en Cataluña, tienen que arreglarse desde la política y no sólo desde los tribunales. Hay una lucha muy fuerte de hegemonía entre ERC y Junts que hace que estén elevando el tono y las peticiones, olvidándose de que no tienen los mejores resultados electorales y que ellos también tienen que decidir si se pasa página o no al procés. Quieren gestos dialécticos, pero con sus peores resultados electorales y con una ley de amnistía que no sabemos qué dimensión va a tener. Tienen que dar pasos en renunciar a la unilateralidad de manera tajante. Un referéndum de autodeterminación no está en la Constitución y no es materia de ningún tipo de pacto”.