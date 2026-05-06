Apúntate al sorteo de entradas para ver la obra 'Este ruido es un animal' en la sala Cuarta Pared

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra ‘Este ruido es un animal’ el próximo jueves 14 de mayo de 2026 en Madrid. Para participar, rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, email con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 13 de mayo de 2026. El pase será a las 20:30 horas en la sala de teatro Cuarta Pared, situada en la calle de Ercilla, 17, 28005 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por email.

‘Ese ruido es un animal’, con texto y dirección de María Velasco, parte de una premisa sencilla que se transforma en una experiencia límite: un grupo de jóvenes viaja a una fiesta musical lejos de su vida cotidiana y, una vez allí, queda atrapado por el estallido de la pandemia.

El encierro se prolonga mucho más de lo esperado. Aislados del exterior, los personajes convierten la música en su único anclaje. A través de ella atraviesan el paso del tiempo, intensifican sus vínculos, los rompen y se enfrentan a preguntas incómodas sobre quiénes son y qué les espera fuera. Lo que comienza como una escapada festiva deriva en una convivencia marcada por la incertidumbre, donde el cuerpo, el ritmo y la emoción funcionan como forma de resistencia.

En ese espacio suspendido, la obra explora cómo el impulso de bailar y compartir puede rozar lo colectivo y lo irracional, evocando antiguas epidemias de baile en Europa, pero trasladadas a un presente atravesado por la pandemia y la distancia social. Más que reproducir una rave, la propuesta utiliza la música como hilo conductor para contar una historia de encierro, transformación y búsqueda de sentido en común.

La dramaturga y creadora escénica María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, mantiene una relación continuada con la sala Cuarta Pared desde 2008. Desde entonces ha participado en diversos proyectos como dramaturga y directora, consolidando una trayectoria reconocida tanto en circuitos públicos como alternativos. Entre sus galardones destacan el Premio Nacional por Primera sangre, obra sobre la violencia sexual en niñas, el Premio SGAE Jardiel Poncela (2022) por ese mismo texto, el accésit Marqués de Bradomín (2010) por Perros en danza y la nominación al Max a mejor espectáculo revelación por Triple Salto.

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*Sujetas a la disponibilidad del teatro.

**Los ganadores serán escogidos mediante una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá solicitar el valor del premio en efectivo.