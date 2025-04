infoLibre sortea entradas para la obra ‘House’ de Amos Gitaï sobre el conflicto entre Palestina e Israel

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra ‘House’ el próximo viernes 25 de abril de 2025 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 24 de abril de 2025. El pase será a las 20:00 horas en la Sala Roja de los Teatros del Canal, calle Cea Bermúdez, 1, 28003, Madrid. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

El prestigioso cineasta israelí Amos Gitaï presenta su obra teatral ‘House’, un ejercicio de memoria y reconciliación en el contexto del conflicto permanente en Oriente Medio.

‘House’ resume la trilogía documental que el director realizó entre 1980 y 2005: 'House' (1980), 'A house in Jerusalem' (1997) y 'News from home news from house' (2005). El documental fue prohibido en Israel, lo que produjo que el director tuviese que exiliarse durante diez años en Francia.

En su adaptación teatral cuenta la historia de una casa en Jerusalén a lo largo del tiempo a través de los relatos de sus sucesivos habitantes, árabes y judíos, palestinos e israelíes. Sobre un decorado de andamios, a través de los personajes la obra se pregunta qué significa vivir en una zona de guerra continua donde todos tienen una conexión con la tierra. Analiza las oleadas migratorias que trajeron familias a Jerusalén desde el final de la Primera Guerra Mundial, donde conviven múltiples nacionalidades de varios continentes y religiones. A través de esta narrativa se combina el desarrollo del edificio y la zona con numerosas historias humanas, experiencias sociales, políticas y culturales que surgen de esta única casa.

Hablada en inglés, árabe, francés, hebreo y yiddish (con sobretítulos en español). Durante dos horas y media, la historia de esta casa se convertirá en una metáfora y un diálogo, con diferentes lenguas, orígenes y tradiciones musicales, dispuestos a intentar expresar juntos la memoria del pasado y la posibilidad de reconciliación.

