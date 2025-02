infoLibre sortea entradas dobles para ver la obra ‘The Silence of Sound’ en Teatros del Canal

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra ‘The Silence of Sound’ el próximo viernes 28 de febrero de 2025 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 27 de febrero de 2025. El pase será a las 20:00 horas en la Sala Roja de los Teatros del Canal, calle Cea Bermúdez, 1, 28003, Madrid. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

La directora de orquesta, Alondra de la Parra, se une con la artista Chula The Clown para crear un mundo de fantasía protagonizado por un personaje y distintos instrumentos de la formación orquestal que invita al público a descubrir un mundo onírico. Cuenta con la música de Bela Bartók, Rimski-Kórsakov, Debussy, Massenet, Sibelius, Hamilton, Weber, Prokofiev, Ibarra y Brahms.

Alondra de la Parra, además de encargarse de la música orquestal se ocupa de la dirección escénica. La artista mexicana se dio cuenta de que no existían muchas obras que hicieran una introducción a la orquesta, al lenguaje del repertorio sinfónico. Su propuesta va más allá de los precedentes citados y se dirige tanto a quienes conocen la música sinfónica como a cualquier público, que podrá entrar en un mundo de fantasía con sus historias mientras que recibe el conocimiento del idioma que habla una orquesta.

‘The silence of sound’ describe el viaje de un personaje, una clown que interpreta Chula The Clown (Gabriela Muñoz), y su transformación cuando, tras pasar años en silencio y soledad dormida descubre, al despertar, la belleza de la música. En el viaje que emprende la guía un pájaro-oboe fascinado por el sonido de los instrumentos de viento. A partir de ese despertar, la protagonista irá conociendo a diferentes personajes a través de varios universos por los que se desplazará en compañía de la música. Ese tránsito de uno a otro universo representa el proceso vital de maduración del personaje.

Alondra De la Parra ha trabajado con algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo, como la Orquesta de París, la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín y la Orquesta dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Chula The Clown cofundó la compañía ‘Clown me in’ y trabaja como voluntaria con Payasos Sin Fronteras de Estados Unidos desde 2011. En 2010 creó Perhaps, perhaps, quizás, su primer espectáculo de clown, que desde entonces se ha representado en todo el mundo.

Tanto la selección musical como la propia historia son el resultado de un proceso en el que las autoras han invertido sus historias personales y su amistad. Gran parte de esta música representa acontecimientos reales de su vida que ha querido volcar en este espectáculo.

