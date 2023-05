Te invitamos a ver 'Sybil' en Teatros del Canal de Madrid

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles para ver la obra ‘Sybil’ el próximo sábado 27 de mayo en Madrid. Para participar, envía un e-mail a socios@infolibre.es con el asunto Sorteo Sybil. La fecha tope para participar es el 26 de mayo. Los pases son a las 20:30 horas en la Sala Roja de los Teatros del Canal, calle Cea Bermúdez, 1, 28003, Madrid.

El artista sudafricano William Kentridge vuelca su universo artístico en Sibyl, una obra en dos partes, compuesta por la ópera de cámara Waiting for the Sibyl y el documental The Moment Has Gone. Esta representación expresa su concepción del arte a través del dibujo, la animación, la música, la ópera y la danza. En ellas ha dejado una impronta sobre la época del apartheid en su país.

The Moment Has Gone cuenta con la interpretación en directo de la música de Kyle Shepherd al piano y de un coro sudafricano masculino dirigido por Nhlanhla Mahlangu. Se muestra una película de animación hecha con dibujos al carboncillo, de la serie de Kentridge Drawings for Projection, un recorrido crítico por la historia de Sudáfrica entre el apartheid y la actualidad. También se exhibe al propio Kentridge creando esta obra.

Waiting for the Sibyl tiene música compuesta y concebida por Nhlanhla Mahlangu y Kyle Shepherd. El artista sudafricano incorpora elementos característicos de su práctica artística -proyección, actuación en vivo, música grabada, danza, el movimiento y las sombras proyectadas por los intérpretes contra un telón de fondo pintado a mano— para contar la historia de la profetisa Sibila.

Según la historia de la Sibila de Cumas, la gente acudía a ella y le hacía una pregunta. Ella escribía el destino de la persona en una hoja de roble y colocaba la hoja a la entrada de su cueva, sobre una pila de hojas de roble. Pero cuando la persona iba a recuperar su propia hoja, se levantaba una brisa que generaba un remolino, de modo que la persona nunca sabía si había obtenido su propio destino o el destino de otra persona. Estas hojas movidas por el viento se mezclarían de tal manera que cuando la gente fuera a buscar sus respuestas, no podía estar segura sobre si estaba recibiendo su destino o el destino de otra persona.

William Kentridge nació en Johannesburgo, Sudáfrica, en 1955. Su método combina dibujo, escritura, cine, performance, música, teatro y prácticas colaborativas para crear obras de arte que se basan en la política, la ciencia, la literatura y la historia. Entre sus producciones de ópera figuran La flauta mágica de Mozart, La nariz de Shostakovich y Lulu y Wozzeck de Alban Berg, y se han visto en teatros de ópera como la Ópera Metropolitana de Nueva York, La Scala de Milán, la Ópera Nacional Inglesa de Londres, la Ópera de Lyon, la ópera de Ámsterdam, la Ópera de Sídney y el Festival de Salzburgo. Las producciones teatrales incluyen Refuse the Hour, Winterreise, Paper Music, The Head & the Load y Ursonate.

