La culpa según Jaspers, Maquiavelo y Gabinete Caligari

¿La culpa de que Israel esté llevando a cabo un genocidio con el pueblo gazatí es de Netanyahu o de quienes le votaron?

¿La culpa de que Estados Unidos se esté convirtiendo en una teotecno dictadura ultraderechista, negacionista, machista, racista y homófoba es de Trump o de quienes le votaron?

¿La culpa de que la extrema derecha generalísima con trazas antidemocráticas esté gobernando en algunos ayuntamientos y algunas Comunidades Autónomas españolas es de Feijóo o de quienes le votaron?

Escribió Karl Jaspers en La cuestión de la culpa que existían tres formas de ésta: la culpa política, o la responsabilidad de los ciudadanos por las acciones del Estado incluso si no participaron directamente; la culpa moral, o la responsabilidad individual por no resistir o por consentir pasivamente y la culpa metafísica, o la responsabilidad por no haber hecho todo lo posible para evitar el mal.

Será mejor que encontremos uno o varios culpables de nuestros males y los condenemos a vagar eternamente por la Zona Fantasma como hicieron con el general Zod, Non y Ursa, los tres golpistas kriptonianos

No fue Jaspers el único que escribió sobre esto. Quienes no tenemos formación filosófica solo tenemos que darnos un garbeo por Internet para ver quién habló de las responsabilidades de los individuos sobre los actos de quienes nos gobiernan. Y de este paseo que acabo de darme, recojo un pensamiento de Hans Jonas: “Obra de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la Tierra".

¿Y Maquiavelo? ¿Qué pensaba de esto? Nicolás decía que “el gobernante debe actuar según las necesidades del Estado, incluso si ello implica emplear medios moralmente cuestionables”. Esto es, que las decisiones y acciones del gobernante son responsabilidad exclusiva de este. Exculpando a la sociedad.

Pero yo, que de filosofía sé lo que recuerdo de un BUP y un COU por ciencias puras porque quería ser cirujano y no lo que soy, tengo que acudir a algo más accesible: la música.

Cantaban los Gabinete Caligari que la culpa era del chachachá, los Jackson Five hacían responsable al boogie y Luis Miguel acusaba de viva voz a la ausencia de amor en una versión regulera del cartuchazo motown de los cinco hermanos de Indiana que hoy arrasa en los karaokes.

En fin, será mejor que encontremos uno o varios culpables de nuestros males y los condenemos a vagar eternamente por la Zona Fantasma como hicieron con el general Zod, Non y Ursa, los tres golpistas kriptonianos.

Hagamos eso o asumamos que si la culpa no es de nadie, igual es porque es de todos. Y si este fuera el caso, propongo pensar, entre todos también, una solución. Y desestimar, por sus complejidades logísticas, un destierro galáctico itinerante de toda la humanidad.

______________________________

Alfredo Díaz es socio de infoLibre.