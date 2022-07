Más allá de Dombás

Abría este 21 de julio la portada El País con la instantánea de un adolescente muerto, alcanzado por un misil, mientras esperaba el autobús en Járkov. Su padre, al lado, trataba de reanimarlo. No había titular ni articulo alguno, solo el texto del pie de foto. La imagen, explícita y brutal. Sigue oliendo a guerra y muerte.

La guerra de Ucrania ya no abre “los telediarios” ni las portadas de los medios. Una guerra más tras la del Dombás de 2014, las de Kachin y Rohinyà, en Birmania entre 2011 y 2015, la guerra civil yemení en 2015, Irak, Siria, Afganistán y un centenar mas de conflictos que da vergüenza enumerar.

La guerra de Ucrania, ya no abre “los telediarios” ni las portadas de los medios. Una guerra más tras la del Dombás 2014 y un centenar mas de conflictos que da vergüenza enumerar

Al tajo.

Zelenski, a esta altura de la barbarie, debería saber (tal vez lo sepa) que no tiene posibilidad alguna de defender más territorio y muchos menos de que se retiren las fuerzas del mayor loco genocida que nos ha regalado la historia tras Hitler. Vladimir Putin. Este personaje arrasará Ucrania para anexionarla a Rusia y ver cumplido su sueño a lo Iván IV, mas conocido como Iván el Terrible.

El personaje de Zelenski no me merece excesiva confianza. Es más, a día de hoy, ninguna. Tras su frase en la conferencia de Lugano: “Reconstruir Ucrania significa reconstruir todo lo que hace humanos a los humanos”. No hay nada que nos haga humanos a los humanos. Más si cabe, cuando fronteamos conflictos, a sabiendas de que no existe ninguna posibilidad de frontearlos. A sabiendas de que el número de bajas, muertos, civiles, niños, será brutal e inmoral. No le tengo fe alguna a este personaje. La percepción o la impronta no me gusta. La empatía, nula. Imagino que la historia y los hechos lo colocarán en su debido lugar.

Este artículo nace a partir de la instantánea de Sergey Kozlov (EFE). Solo hay que verla para saber quiénes somos, quiénes sois.

No somos humanos Zelenski, nunca lo fuimos, jamás lo seremos.

----------------------------------------------------

Pako Martí es socio de infoLibre