Por desgracia este pasado miércoles, un vez más, hemos visto con estupor cómo la derecha y la ultraderecha se ríen de la ciudadanía, convierten las instituciones en un circo y, lo peor de todo, destruyen los valores democráticos. Cierto es que el PSOE se ha equivocado y ha acabado aupándose en el mal general del bipartidismo del poder, auspiciado por los de siempre: las élites económicas y los seudomedios informativos que se apoyan en la desinformación. Propician con ello el engaño, la utilización, la manipulación y la humillación a la ciudadanía y a la democracia, con todos los valores que ella conlleva, y ha caído en la corrupción de algunos de sus dirigentes importantes. En resumen, ese bipartidismo que ”imponen” las élites económicas y que, por desgracia, se convierte cuando se eterniza en el poder en corrupto, prevaricador... Y lo peor es lo difícil de acabar con él para que el pueblo no solo pueda decidir, sino buscar una sociedad más igualitaria y con más libertad.

Se equivocan estas derecha y ultraderecha cuando defienden a dirigentes que con su ineptitud han causado víctimas

Se equivoca el PSOE indicando que son solo tres y se equivoca el PP indicando que el Partido Socialista es una mafia y todos los descalificativos, muchos de ellos falaces, que hacen en sus argumentos de ataque ocultar no solo su falta de propuestas, sino su escoramiento cada día mayor hacia la ultraderecha al aumentar los recortes de lo público para dárselo al negocio privado. Y se equivocan esta derecha y ultraderecha cuando defienden a dirigentes que con su ineptitud han causado víctimas. Se equivocan, puesto que ellos no son el mejor ejemplo, por sus casos anteriores y actuales de corrupción que están siendo juzgados o imputados y que no salen públicamente, porque utilizan a una parte de la justicia corrupta y prevaricadora, como ellos, pues la derecha y ultraderecha saben utilizar a esa justicia afín a ellos, que les apoya, a esos medios informativos, económicos y periodistas antidemocráticos y se asientan, se embarranan, disfrutando de una manera cruel y deshonesta, en una corrupción y prevaricación continua. Basta ya de engañar, de utilizar argumentos falaces, de manipular. El problema es el bipartidismo, la mezquindad y antidemocracia que ha producido y que produce en unos dirigentes políticos que solo utilizan su poder para corromperse y aumentar sus estatus social. Pues no les importa ni la ciudadanía ni el partido al que pertenecen. Eso sí, lo hacen con la ayuda de las empresas corruptas que utilizan la corrupción de estos “mezquinos” para aumentar sus resultados económicos.

Se equivoca también esa izquierda que se divide por las comas, los acentos y sus egocentrismos personales y actúan de forma mezquina, cuando ante un ataque, que no es otra cosa que un “intento de golpe de Estado”, se dedican más a priorizar sus egos que a unirse y defender no solo a la democracia sino también a contrarrestar ese “golpe de Estado“ y priorizar lo que en realidad desea la ciudadanía, y no sus egos personales; pues es de todos sabido que si vamos a un poder de la derecha y ultraderecha, volveremos a una España del siglo anterior. Se equivoca Podemos con sus exigencias egocéntricas, pues por desgracia, Podemos nos dio una esperanza después de aquel 15M y ellos han acabado con esa “utopía”, debido a la mezquindad egocéntrica de algunos de sus dirigentes que por desgracia lo único que quieren ahora es mantener sus puestos de poder y estar en la oposición, donde se encuentran más cómodos y son más felices, pues así su compromiso es menor y esto demuestra que es una postura antidemocrática y a la vez humillan a la ciudadanía que creyó, se ilusionó con ellos y que sus acciones posteriores nos han defraudado totalmente, por la falta de coherencia e irracionalidad de algunas de sus argumentaciones y egocentrismos personales.

Se equivocan Esquerra Republicana y Sumar creyendo que siendo duros en sus planteamientos van a sacar rédito electoral.

Ximo Estal es socio de infoLibre.