Hablemos de terrorismo

El PP habla de terrorismo con hipocresía y cinismo para obviar el terror ejecutado por Francisco Franco durante casi 40 años al pueblo español. ¿Por qué? Y no dice que los cabecillas y ejecutores de la dictadura franquista fueron amnistiados y perdonados de los cientos de miles de asesinatos de inocentes personas y delitos que cometieron en aquella inhumana y nacionalcatólica dictadura. Que uno de los portavoz ilustres del PP, señor Tellado, ignore el terror franquista amnistiado es una muestra más del desprecio a las españolas y españoles que sufrieron y pagaron con su vida la represión nacionalcatólica de la dictadura franquista, desde el 1 de abril de 1939 hasta después de la muerte agonizante del dictador en la cama el 20 de noviembre de 1975. Hablemos del terrorismo franquista y del terrorismo de ETA, sufrido por las españolas y españoles, es una obligación democrática. La banda terrorista asesinó a 850 seres humanos, dejo 2.600 personas heridas, secuestros, dolor, miedo y terror a todo un pueblo.

El pueblo español quería y quiere la democracia y la convivencia respetando la pluralidad de ideas y la diversidad territorial dentro de la Constitución y me atrevo a decir y a escribir que el PUEBLO CATALAN EN SU MAYORÍA QUIERE Y DESEA LO MISMO, “CONCORDIA Y DEMOCRACIA FRATERNAL”. Definir como terrorismo los sucesos ocasionados por las movilizaciones de 2019 tras la condena judicial por el procés de 2017, gobernando el PP, es irracional y subjetivo, como hace el juez García Castellón en su “Auto político”, no tiene objetividad ni sentido jurídico, es lo que han perdido algunos miembros del Poder Judicial por ideología y en defensa de las ideas conservadoras y politizando la justicia española para hacer la oposición que la derecha españolista no logra hacer.

Las columnas de la prensa de derechas, los tertulianos de derechas y plumillas a sueldo del PP aún no se atreven a poner una sola palabra sobre el régimen sangriento franquista español

Las columnas de la prensa de derechas, los tertulianos de derechas y plumillas a sueldo del PP, aún no se atreven a poner una sola palabra sobre el régimen sangriento franquista español, eso sí, se hacen opinadores verduleros de la teoría del derecho penal sobre el delito de terrorismo. Sin embargo, les falta valor para opinar objetivamente de la masacre española de aquel terrorismo que aplicaron los verdugos, señalando y explicando desde las emisoras de radio los cobardes generaluchos el tormento para todo un pueblo, que iniciaron su cruel régimen el 18 de julio de 1936 para continuar con la estrategia sistemática de limpieza y exterminio de las españolas y españoles que no eran afines al régimen o no compartían las ideas inhumanas del régimen terrorista de Franco. Claro que se debe hablar y enseñar en las escuelas para que las generaciones presentes y futuras sepan del sufrimiento de todo un pueblo por voluntad de un sátrapa sin escrúpulos y sin humanidad, con el apoyo de la Iglesia católica.

Según el Juez, que hace una amplísima definición e interpretación del terrorismo para dañar las políticas de convivencias del Gobierno de España, las concentraciones de la ultraderecha y derechas, soportar los rezos católicos y simulaciones de ahorcamientos, la violencia verbal y los ataques físicos y verbales a la policía nacional, en la calle Ferraz de Madrid... ¿todo eso es terrorismo? Y TODA LA LUCHA DE LAS ESPAÑOLAS Y ESPAÑOLES POR LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA EN LA TRANSICIÓN, según el juez García Castellón, ¿será terrorismo?

Para que no se olvide, Don Alberto Núñez Feijoo, jefe del PP, (“el PSOE ve razonable ser un poco terrorista”) pronunció esta frase indecente e inmoral contra el socialismo democrático español. Tiene el deber retirarla y disculparse, la militancia socialista que ama y quiere la democracia española y defiende el Estado Plural como nadie, ha demostrado sobradamente la lucha socialista contra el terrorismo franquista y el de ETA.

Que Carles Puigdemont no cae bien, por sus hechos, sus palabras y sus escritos extremos, es más que evidente, pero de ahí a acusarle de terrorismo, es cruzar una línea que lleva a los regímenes dictatoriales y no democráticos del mundo.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.