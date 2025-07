Fiscales y jueces contra legem.

Jueces y fiscales huelguistas contra el Estado democrático de derecho, sin caérseles la cara de vergüenza, pisotean los principios democráticos que dicen defender y la prueba está ahí, en su prepotencia y superioridad ideológica y elitista, en contra de la ley que dicen defender y que no defienden y tampoco proponen nada, tienen potestad. Aprovechar el vacío legal para ir a la huelga y sus jefes –los miembros del Consejo General del Poder Judicial– les dijeron que no a la huelga por no estar regulado este derecho para los miembros del Poder Judicial sin excepción, ser afines al Partido Popular no les da derecho a huelga y les comunicaron que no sin ley y han abusado del privilegio clasista que tienen al saberse que no les descontarán de su sueldo por no trabajar.

Por la nómina que les pagan, las españolas y españoles merecen algún respeto y lo grave es que tampoco les abrirán expediente por no acudir al puesto de trabajo, que tienen la obligación de acudir diariamente y tampoco fichan, obligación que sí cumplen el resto de los empleados públicos de la Administración de Justicia; hacen lo que realmente les da la gana y sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de control o vigilancia para hacer el trabajo que se les paga por ello mensualmente, una remuneración importante y que sale con mucho esfuerzo de los impuestos que pagamos las españolas y españoles.

Señoras y señores jueces y fiscales huelguistas, al ser ilegal, entiendo que –de oficio por la gravedad de la causa– abrirán instrucción en tribunales para ir ante el juez de turno y denunciar la convocatoria ilegal de huelga, ya ejecutada la fechoría.

Ustedes no tienen más derechos que la ciudadanía española y la responsabilidad singular de “auctoritas” la han desprestigiado y la potestas deben ejercerla para prohibir los privilegios de clase, no tienen más que el resto de nacionales, y ser de derechas no les hace ser mejores, por mucha solera de herencia o de autoproclamadas buenas familias españolistas; eso no les da la razón, ante tanta sinrazón; no es justo, lo injusto y la antidemocracia que están practicando no se convierte en democracia porque sus señorías conservadoras expliquen lo inexplicable en defensa de sus privilegios de élite, y ese corporativismo judicial de clase y negar la democratización de ser todas y todos iguales ante la ley, no es de Derecho y menos de Justicia.

Es descarado que están aplicando la doctrina política que emana de sus asociaciones de derechas, siguiendo las órdenes del Partido popular y los jueces y fiscales afines al conservadurismo rancio, y si ustedes dañan la democracia buscan culpar al Gobierno de España. Ustedes han politizado la justicia española para mantener el apoyo a su partido político de cabecera, y les compensarán con favores políticos por tal esfuerzo, con más privilegios, prerrogativas y mantener el negocio de las oposiciones a jueces papagayos y no razonadores de la ley y de la interpretación de las normas por escrito. Los agentes de la hacienda pública y administrativos hacen pruebas por escrito razonadas, y también otros empleados públicos, o ¿es que tienen otros intereses espurios en su huelga política?

Han incumplido la Constitución de 1978, no lo olviden, son miembros del Poder Judicial español y valedores de la Carta Magna, donde se recoge el principio de igualdad entre españoles ante la ley y la igualdad para optar a la carrera judicial como servidores públicos, de juez o jueza.

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.