Humanizar las instituciones y los conceptos para poder transformarlos

Que vivimos en una época de cambios parece claro. Como parece clara la sensación de que no manejamos esos cambios, estamos a “merced de los acontecimientos” externos y eso se nota en cómo funciona nuestra conciencia, tan convulsa como el mundo.

Conceptos como la justicia, la libertad, la democracia o instituciones como el Estado, la Administración de Justicia o los Parlamentos aparecen como entes por encima del bien y del mal, se muestran naturalizados en el paisaje social. Pero, ¿de dónde surgen estos conceptos y estas instituciones? La respuesta es obvia, de la acción humana, la misma que los ha naturalizado adquiriendo un estatus mitológico.

Cuando hablo de “naturalizar” me refiero al hecho de que parece que ya estaban aquí antes de que las inventáramos, lo que las sitúa fuera de nuestras capacidades, intenciones y transformaciones. Están “naturalizadas” por quienes las manejan, las únicas personas que se benefician de su naturalidad.

Que estas instituciones se han quedado pequeñas a la especie humana, por sus ritmos burocráticos (cada vez más densos), su terminología técnica (cada vez más especializada), sus procedimientos administrativos (cada vez más burocratizados)…, no me cabe duda. Se está utilizando el avance tecnológico para enlentecer y opacar más lo que debe ser más ágil y transparente… en aras de que no pierdan su naturalidad, su “mística”.

Pareciera que un mito no se transforma, o se cae (y viene una gran crisis) o se derrumba (y viene una gran crisis) o se destruye (y viene una gran catarsis); y tras cualquiera de estas situaciones, el grupo que se encuentre mejor situado, retomará el control de la convivencia humana, con sus valores, creencias, dirección de vida.

Y ante estos tres escenarios, con sus crueles consecuencias, una idea de transformación menos dolorosa se cruza en mi mente. ¿Y si humanizados estas instituciones y conceptos mitificados?, ¿será menos dolorosa la crisis/catarsis que se avecinan?

Cuando hablo de humanizar me refiero a describir la génesis humana de todas estas instituciones y conceptos. La libertad no es una señora que nos muestra “el camino” es aprender a ver qué opciones tengo y decidir entre ellas; la justicia no es “una balanza” que equilibra los hechos con los perjuicios a la comunidad y el castigo ni tiene origen divino, es la interpretación por parte de una serie de personas (con sus propios valores, creencias, intenciones, prejuicios) de la intención de unos hechos realizados por otras personas, aplicando una legislación hecha por otras personas diferentes, o no, (con sus propios valores, creencias, intenciones, prejuicios)… y así con conceptos como democracia representativa o con instituciones como la monarquía, entre otras muchas, empezar a humanizar para poder transformar, porque lo cercano, lo propio es más transformable que aquello que me es ajeno pero impuesto por naturaleza.

