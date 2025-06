Hurtado: juez y parte

SEC 1. INT/DIA SALA DE VISTAS DE UN JUZGADO.

AÑO 2029. EL JUEZ HURTADO, JUZGADO POR PREVARICACIÓN, RESPONDE A LA ACUSACIÓN.

Abogada: Buenos días.

Juez Hurtado: Serían mejores si Feijóo fuera presidente del Gobierno, Abascal vicepresidente y yo ministro de Justicia.

Abogada: Ya, pero Feijóo no quiso. Dígame. ¿se reafirma en su decisión de no condenar al PP a título lucrativo por el caso Gürtel?

Juez Hurtado: No solo no debía haber sido condenado, sino que debería haber sido indemnizado. Al saltar el caso, se le impidió al PP seguir robando. Se llama lucro cesante.

Abogada: Fue usted el único voto disidente en ese tribunal.

Juez Hurtado: Voy a contracorriente. Jamás se me cayó la tostada por el lado de la mantequilla.

Abogada: ¿Cómo explica que una red de corrupción que financiaba al PP actuaba, según usted, “a espaldas” del PP?

Juez Hurtado: ¿Usted nunca se ha encontrado en el bolsillo de un abrigo una moneda y no ha podido saber de dónde salió? Pues eso le pasó al PP.

EL PÚBLICO ASISTENTE ABUCHEA.

Abogada: También fue usted quien se opuso a que Rajoy declarara como testigo.

Juez Hurtado: Bastante trabajo tenía con leerse todos los días el Marca.

Abogada: Y cuando lo hizo, limitó las preguntas que se le podían formular.

Juez Hurtado: ¿Conoce la expresión ser juez y parte?

Abogada: Dijo que no sabía quién era M. Rajoy, ¿fue un lapsus o tiene usted memoria selectiva?

Juez Hurtado: Recordar u olvidar no es una cuestión de memoria, sino de intereses.

Abogada: ¿Fue usted nombrado para el Tribunal Supremo por un CGPJ caducado y dominado por la mayoría del Partido Popular?

Juez Hurtado: ¿Caducado? Todos sabemos que los yogures, siempre aguantan unos días más.

Abogada: ¿Ha trabajado usted para políticos del Partido Popular?

Juez Hurtado: Fui asesor de Esperanza Aguirre. Le aconsejé, por ejemplo, que atropellara a los policías municipales que querían multarla.

Mi función no es buscar la verdad, es servir a quien me paga: el Partido Popular

Abogada: Caso José Couso. Usted presidió la sala que exoneró al Ejército americano por el disparo que lo mató.

Juez Hurtado: Sí. Lo consideramos un accidente. Tal vez el tanque se tragó un bache y se disparó el proyectil. La guerra tiene esas cosas.

Abogada: Claro, claro.

EL PÚBLICO COMIENZA A PATALEAR. LA JUEZA GOLPEA CON SU MARTILLO.

Jueza: ¡Orden en la sala o me veré obligada a desalojarles a todos! Continúe, letrada.

Abogada: Finalmente, señor Hurtado, usted ha ordenado sentar en el banquillo al fiscal general del Estado basándose en testimonios ya descartados y sin pruebas directas. ¿Cree que esto está bien?

Juez Hurtado: ¿Desde cuándo hacen falta pruebas ciertas para acusar a un enemigo político? No me haga reír. Mi función no es buscar la verdad, es servir a quien me paga: el Partido Popular.

Abogada: No hay más preguntas, señoría.

_______________________________________

Alfredo Díaz es socio de infoLibre.