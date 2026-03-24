Un ingeniero norteamericano formuló en 1960 la regla KISS –Keep It Simple, Stupid– que en castellano significa “hazlo sencillo, estúpido”. La traducción literal sería “hazlo simple, estúpido”, pero prefiero cambiar “simple” por “sencillo” y sortear la connotación negativa que tiene la simpleza: “eres más simple que el outfit de Abascal”.

¿Y quién sería el personaje que mejor la representa? Efectivamente: Trump. De quien todos piensan que no es más que un niño malcriado que se negó a crecer. Un Peter Pan del lado oscuro.

Es verdad que este tipo habla como un niño, baila como un niño y actúa como un niño. Pero no es un niño. Es un ser antropomorfo adulto naranja sunshade tono Pantone FFA12B.

Pero volvamos a la comunicación. Que el discurso del ahora conocido como TACO –Trump Always Chickens Out / Trump siempre se acobarda– sea básico no prueba un desarrollo cognitivo incompleto. Es una estrategia retórica dirigida al impacto y al recuerdo: frases cortas, repeticiones, eslóganes y polarización moral simple: ganadores/perdedores, nosotros/ellos, buenos/malos, y conmigo/contra mí. Son muchos los expertos en comunicación política que sostienen que la simplicidad es una eficaz herramienta populista.

El ‘Snowflake-in-Chief’ ha llevado la regla ‘KISS’ (‘Keep It Simple, Stupid’) a su máxima expresión porque lo está haciendo simple y estúpido para los y las estúpidas

Algo parecido sucede con su concepto de la guerra. Puede dar la impresión de que para él es un juego. Como cuando un niño coge un fusil de plástico, dispara haciendo ruido con la boca y elimina al ejército enemigo porque “tenía infinitas balas”.

Pero no. Es una técnica negociadora con teatralidad y amenaza mayúscula de dudosa viabilidad. Que apunta a lo más alto, consigue titulares, crea incertidumbre y obliga a la otra parte a reaccionar sabiendo que cualquier resultado será una victoria.

Donde sí podría apreciarse infantilismo es en la amenaza al débil. Pero tampoco. Esa táctica es un cálculo de costes: castigar donde el coste de represalia es bajo y evitar choques donde es alto.

Lo que sí debería ser un rasgo de infantilismo sería su idea de que el dinero lo puede todo. “Compro Groenlandia, construyo dos hoteles y cuando caigáis aquí soltaréis una buena lana”. Un concepto Monopoly al que juega siempre con la carta de salir de la cárcel. No olvidemos que está condenado por 34 delitos graves y no ha pisado la trena. Pues tampoco. Esa actitud responde a la transacción como marco.

Trump no tiene un cerebro infantil. Lo infantil es el pensamiento binario, no el fondo. Tiene un discurso pueril perfectamente pensado y difundido. Él y sus asesores son fascistas pero no tontos. Tontos son quienes le votan.

El Snowflake-in-Chief ha llevado la regla KISS a su máxima expresión porque lo está haciendo simple y estúpido para los y las estúpidas. Y le funciona. Porque o le votan o, como el PP y Vox, le besan sus zapatos.

______________

Alfredo Díaz es socio de infoLibre.