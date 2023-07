Mentiras y verdades

El día 23J con nuestro voto vamos a decidir si queremos continuar progresando o volver 20 años atrás. Siempre se dice que, en política, existen ciclos y con ello alternancias ideológicas, pero en el fondo estos cambios de ciclos siempre tienen un punto común: mantener un centro ideológico con cambios estructurales escasos y con ciertos avances más sociales si gobierna la izquierda o más “capitalistas“ si gobierna la derecha. Pero todo esto cambió cuando la moción de censura; a partir de ahí, la derecha que no se presenta a las elecciones y englobada en estratos económicos, religiosos e informativos que siempre había mantenido el poder ya fuera, incluso, con gobiernos de izquierda, vio peligrar su poder y vio que su poder podía ser revisado e incluso podía decrecer y pasar a ser unos segundones, donde por fin la democracia sería real y no una democracia limitada por unos poderes que no se queman, no se presentan a las elecciones pero sí que manipulan para que salga aquello que va mejor a sus intereses personales.

Como he dicho todo cambió en esa moción de censura y un poco antes con el resurgir del 15M. Esa derecha no aceptó que saliera y fuera público: su falta de transparencia, la corrupción en la que ellos convivían, la prevaricación que utilizaban y la manipulación que hacían de la política, de la justicia y de las instituciones que ellos de alguna manera ponían. Y para postre después de la moción, del cambio de posturas, llegaron las elecciones, una y dos veces y la ciudadanía pidió, vio la oportunidad del cambio, de un verdadero cambio, y que por fin lo utópico podría ser una realidad y los oportunistas, aquellos que pensaban que siempre gobernarían y mantendrían sus privilegios después de tantos años de dictadura y de una transición blanda y una Constitución con algunos detalles de falta de valentía, vieron que el peligro era mayor que lo que creían y empezaron: primero a no aceptar el resultado, segundo a sacar temas ya superados, a provocar odio, crispación, y para ello utilizaron y han utilizado todos sus recursos y lo que es peor con humillaciones y con dinero público con el fin de volver a lo que siempre han querido ser, la nobleza rica del medioevo y que la ciudadanía, el pueblo, continuara siendo sus siervos que agacharan la cabeza y se plegara a sus intereses.

Es mentira que la ciudadanía esté descontenta, eso solo existe y con sus medios intenta manipular la derecha para convencer de que lo que que dicen es verdad, cuando es mentira

Y con esta táctica despertaron a los nostálgicos, que nunca se habían marchado, y les han dado alas para que cojan poder y se vuelva a años atrás, al blanco y negro y, lo peor, a lo de señoritos y siervos. No aceptaron el resultado desde el minuto uno y continúan sin aceptar el resultado, no ven las mejoras y no aceptan que todo ha cambiado, que no existe catastrofismo, que solo existe en sus cabezas hipócritas y falaces. Y de ahí lo de las mentiras y la verdad. Porque es mentira que España vaya mal y más cuando los datos económicos nos ponen en el primer lugar de los países que pertenecen a la Unión Europea en el crecimiento. Porque es mentira que este gobierno no piense en su ciudadanía y le ayude, pues han subido el salario mínimo interprofesional, han mejorado la sanidad y la educación publica, han aprobado leyes para mejorar el bienestar social y la igualdad económica, que ha mejorado el sistema laboral y puesto medidas para luchar contra el cambio climático, y esto es verdad y no lo que derecha retrógrada y carente de sensibilidad quiere dar a entender. Es mentira que tras el 28M y si ganase PP y Vox no va a cambiar nada en España, pues la verdad es que ambos partidos en aquellos ayuntamientos y autonomías donde han llegado a acuerdos van derogando leyes de igualdad y leyes que están aprobadas por el parlamento y ambos dirigentes: Feijóo y Abascal , han dicho que lo primero que van a hacer es derogar las leyes de LGTBI, Eutanasia, Memoria democrática y otras que hayan aprobado con aquellos que ellos consideran anticonstitucionales, cuando son ellos los anticonstitucionales, recordar lo de no renovación de órganos judiciales e incluso no presentar declaraciones de transparencias de sobresueldos. Es mentira decir que todo seguirá igual, cuando quitan símbolos y denotan libertades adquiridas. Es mentira que la ciudadanía este descontenta, eso solo existe y con sus medios intenta manipular la derecha para convencer que lo que que dicen es verdad, cuando es mentira.

Por desgracia, esta derecha hace que su mentira se convierta en una verdad, una verdad falaz, hipócrita y cargada de odio, por no saber perder y no saber respetar las urnas y la democracia. Por desgracia, la izquierda tiene miedo a esa mentira y pide demasiada veces perdón por decir la verdad, y eso es síntoma de cobardía que no podemos permitirnos cuando la derecha y sus medios , no elegidos y elegidos pretenden volver a una España en blanco y negro y al recorte de derechos y libertades. No es verdad que Vox y Podemos o en su caso ahora Sumar sean iguales, pues tanto Podemos como Sumar son partidos que defienden a la ciudadanía, que luchan por aumentar los derechos y libertades , con sus logros y errores, pero siempre contando con favorecer a la ciudadanía más excluida, mientras Vox es un partido que debería ser ilegalizado y muchos de sus dirigentes deberían ser imputados por delitos de odio. Es un partido lleno de falacias y con un cierto tufo antidemocrático y lleno de posturas dictatoriales, por lo que no entiendo como existe una parte de la ciudadanía que le da su apoyo cuando sabe que su voto va ser utilizado para acabar con sus libertades, pero bueno eso es algo que debería hacernos reflexionar sobre la madurez política que todavía tenemos en nuestro país, debido en gran parte a los años de la dictadura y a la debilidad y cobardía del periodo de la transición.

Es verdad, y por tanto no deberíamos pedir perdón, cuando se dice que en los últimos años, aquellos partidos que son desmonetizados como Bildu y los partidos nacionalistas han hecho más que los partidos patrioteros de pulsera y bandera, puesto que si revisamos los acuerdos y las actas de las dos cámaras: Congreso y Senado, la gran mayoría de las leyes que han salido para beneficiar a la ciudadanía, sus privilegios, su bienestar y la igualdad ha sido con el voto a favor de esos partidos, que para la derecha retrograda son demonios con cuernos. Eso me recuerda a tiempos que decían que “ los rojos llevaban cuernos”. Y mientras esos patrioteros votaban en contra, e incluso llegaban a criticar, y mentían con sus medios para hacer que un beneficio fuera una catástrofe. No sabían perder y odiaban que se les hubiese ganado de forma lícita y que la ciudadanía estuviera harta de sus mentiras.

La primera verdad que hemos visto tras el 28M es que los equipos de gobierno formados por la derecha PP y Vox , en su primera decisión, se han subido el sueldo y a continuación firmar acuerdos para derogar derechos y libertades o quitar símbolos de igualdad. Creo que se podría decir mucho más, y seguro que me he dejado muchas cosas, pero creo que el 23J nos jugamos algo más que un cambio de ciclo, nos jugamos continuar con las libertades y derechos o volver atrás muchos años. Nos jugamos elegir entre una derecha PP y Vox y la Izquierda liderada, seguramente por el PSOE más Sumar, es decir, continuar mejorando o retrocediendo. Por eso la derecha que no respeta la constitución se niega a debatir, el PP, falaz e hipócrita no quiere enseñar sus verdaderas cartas porque sabe que si las enseña perderá, y su odio, su sed de venganza por perder y su falta de respeto por la democracia, que no para de demostrarse todos los días en todas las instituciones que mandan y tienen poder.

Y sino por qué continúan negando, la derecha que no existe un pacto claro PP y Vox, ahora e incluso para las elecciones, si los números le dan el 23J. Ante esto deberíamos reflexionar, el 23J es la segunda oportunidad que tenemos de revertir lo que sucedió el 28M. Nuestro voto, ahora, debe ser claro, si queremos verdadera libertad, debe ser racional y darlo a aquellos que en realidad han luchado por nuestro bienestar, y no podemos dárselo a la falaz libertad que nos va a llevar al recorte de libertades. No debemos votar irracionalidad y, sobre todo, no podemos caer en la trampa de la mentira , debemos enfrentarnos con valentía a la verdad y salir a la calle, o como muchas asociaciones ante lo acontecido el 28M y el resultado ya han hecho, y van a continuar haciendo con el lema: "NI UN PASO ATRÁS".

Y también con el lema STOP A LA CENSURA, por lo acontecido en algunas ciudades o pueblos donde el PP y Vox demuestran su verdadera cara, denostando a la cultura y censurando obras teatrales incluso de Lope de Vega. Para ello ya lo sabemos no votemos la mentira, ni caigamos en ella, por mucho que lo digan una y otra vez. Solo hay una verdad: España va mejor, digan lo que digan estos patrioteros hipócritas y falaces. Nuestra democracia nos da la libertad de votar y elegir lo mejor, no nos equivoquemos, pues podemos poner en peligro nuestra democracia y lo peor, darle el poder a aquellos que no se presentan a la elecciones y deciden no hacer lo que la ciudadanía quiere y desea : LIBERTAD Y MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, BIENESTAR SOCIAL, MAS IGUALDAD, y una CULTURA SIN CENSURA. No nos dejemos manipular, nos jugamos mucho este 23J. la mentira no puede vencer a la verdad. El 23J no puede ser una votación para decidir un cambio de ciclo, ese día vamos a decidir entre progresar o volver a retroceder en derechos y libertades.

Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre.