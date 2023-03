Metidos de lleno en la charlotada, me propongo emocionar con censura a nuestro actual don Quijote de la Mancha.

Ante todo, agradecer a este diario por darme la oportunidad de expresar libremente mi opinión y publicar a través de este artículo mi moción de censura contra el señor Tamames.

Voy a intentar ser lo más educado y respetuoso posible dentro del asqueo que tengo, por la manipulación constante de nuestra Constitución ahora "de facto", por el desprecio a nuestro Parlamento y a la propia democracia.

El art.113.2 nos dice, resumiendo, que la moción de censura deberá "incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno".

De quién coño se quieren reír ustedes.

Evidentemente hay dos cuestiones claras en esta historia: una que existe un partido político y, más concretamente, un personaje llamado Abascal, que está utilizando al señor Tamames para su posible beneficio propio. Y dos, que el señor don Ramón está a su vez sirviéndose de éste para hablar de "su libro".

El señor Ramón Tamames sabe perfectamente qué es el desenlace en una obra de teatro, donde se resuelven los conflictos del personaje, es decir, los de usted. Pretenden escribir posiblemente su último discurso sobre "su" verdad de la situación actual española. Parece que quiere mostrarnos su propio epitafio.

Sinceramente, sin acritud y mostrándole mi más sentido respeto a su decisión, me importa una mierda lo que piense usted de "su" España. Lo que más me jode es que se utilice una institución como el Parlamento para el divertimento de unos pocos, que lo único que quieren es destruir desde dentro nuestra democracia, y usted personalmente se presta a ello.

No voy a entrar en el borrador de su discurso, que parece se ha filtrado a la prensa. Ya lo explica claramente el periodista Andrés Gil, subdirector de ese diario que algunos califican de podemita, comunista, golpista, filoetarra...

Ya sabe, don Ramón, lo de siempre.

Tienen todavía los santos cojones de tratar de golpista e ilegítimo al gobierno actual y a cualquier partido político que no se rinda a la idea de "su España" grande y libre, viniendo de donde vienen, y plantear incluso su ilegalización.

Desprecian e insultan a periodistas independientes por el mero hecho de no compartir su forma de ver España.

Como ya he comentado en alguna ocasión, la democracia, señor mío, es el respeto a las decisiones de los ciudadanos que expresan libremente en las urnas, formando con estos resultados las mayorías que nos han de representar legítimamente. "Es la democracia, amigo", como dije parafraseando a un ladrón, íntimo de la derecha española.

Llevan desde el minuto uno de esta legislatura intentando derribar a un gobierno que salió de las urnas elegido por el pueblo. No soportan estar en la oposición porque consideran que el poder les pertenece por la gracia de su dios

Mire, señor Tamames, las mociones de censura se pueden utilizar para destituir al gobierno, como sucedió en la presentada en 2018 con una mayoría suficiente, o para llamar la atención montando un circo completo con sus payasos incluidos.

En este país se convocan elecciones cada cuatro años, si no le gustan los resultados tiene la posibilidad de presentarse terminado dicho plazo con sus 31 folios, a ver si tiene suerte y convence a una mayoría suficiente para poder gobernar. Existe otra forma que los ancestros de sus amigos ya utilizaron, pero me temo que no está contemplada en ningún estado de derecho de nuestro entorno.

Me llama la atención que una persona tan "lista" como usted se pregunte en una emisora de radio si la filtración de su discurso está penada, en lugar de preguntarse a qué personas ha facilitado sus reflexiones de 31 páginas, en el mismo día de la entrevista que usted mismo reconoce. El enemigo, don Ramón, lo tiene usted muy cerca, haga memoria.

Me da la impresión de que el señor Tamames no es consciente, en dicha entrevista, de la manipulación y utilización que hacen de su persona, con chascarrillos, risas y alabanzas desmedidas sobre todo del personaje que dirige la misma, calificando el discurso de "trabajo muy serio sobre el país".

Don Ramón, solo quería recordarle una cosita a modo de regañina, no se lo tome a mal. Este martes día 21 de marzo usted hablará de "su libro" en nuestro Parlamento gracias a los diputados de Vox que le ceden el protagonismo. Le recuerdo que Vox nunca condenó el golpe de Estado de 1936. Son los hijos y nietos del bando ganador, amigos íntimos del genocida Francisco Franco. ¿Se acuerda de él? Le tengo que recordar que a partir de 1939 ellos decidieron quiénes eran los "buenos" y quiénes los "malos". ¿Recuerda usted quiénes eran los "malos"? ¿Recuerda qué hicieron con los perdedores de aquella guerra y sus familias? Cunetas repletas de gente asesinadas por esos bárbaros sin miramiento alguno.

No le aburro más, señor Tamames, que le espera su gran día. Lo mismo nos sorprende y pone a parir a la derecha más conservadora y cavernícola de nuestro entorno.

Entre don Ramón y Ramoncin me quedo con Ramoncín, ¿sabía usted que tiene sangre azul? Era el rey del pollo frito.

Así espero que acaben usted y todos sus amigos este martes.

Buenas noches y un cordial saludo.

Carlos Rodríguez Hernández es socio de infoLibre