El periodismo y la IA

Cuando escribo estas líneas, está prevista una cita de Trump en China con su líder, Xi Jinping. O sea, digamos que es la cita de la fuerza contra la inteligencia, y creo que nadie dudará de quién representa cada característica. Pues bien, creo que el futuro está en la inteligencia, porque el líder estadounidense representa cada vez más el desastre de la riqueza, aunque el chino también aspire a ella, pero bajo una denominación semicomunista teórica que solo pretende el bien de una mayoría.

Vivimos con preocupación la competencia entre la IA y muchas profesiones, entre ellas el periodismo. Se plantea ahí la incógnita de cómo será una vida entre humanos y máquinas, pero creo que, en el mundo en el que vivimos, el papel del ser humano está muy claro. El profesional será el defensor de lo bueno frente a lo malo. Hoy ya sabemos que lo malo es lo de los bulos, los insultos y la mentira. Pues ahí está bien situado el periodista, actuando en defensa del periodismo de la verdad, que solo hay una. Eso sí, usando también la IA, pero con buenas maneras. Ya sabemos que los malos tienen mucho poder, pero la IA puede ejercer precisamente ese papel de bondad que hoy ya estamos viendo en la lucha del periodismo bueno frente a eso que representan Vito Quiles y otros. Creo que, en la abogacía y en muchas más profesiones, la bondad deberá ganar la batalla, muy dura, que ya estamos viviendo. Quizá en la reunión de hoy entre Trump y el líder chino esté representado este momento, y yo ya sé quién es el malo. ¿Y por qué no pensar que Sánchez tendrá un papel importante en esa lucha que se presenta apoyada por la IA?

El periodismo debe imponer su humanidad para representar una verdad o bien un comportamiento ético

Sabemos también que la IA es cada día más inteligente, pero el ser humano siempre tendrá más fuerza de defensa, más decisión para imponer la verdad, que es única. Hay muchas clases de periodismo, porque no todo es política, pero la conciencia humana, al menos de momento —y creo que siempre será así—, debe imponer su humanidad para representar una verdad o bien un comportamiento ético, como puede ocurrir también con la abogacía, donde vemos hoy juicios esperpénticos que quedan a merced de humanos contra los que también habrá que luchar, defendiendo la bondad de la honestidad. Sabemos que la honradez no hace rico a nadie, pero vemos la locura a la que lleva la riqueza excesiva en personas que no saben que su dinero quedará a la puerta del cementerio. La salud mental de una conciencia tranquila conduce a la felicidad con lo necesario para una vida digna.

El problema de lo que digo es que implica una lucha dura, con especialistas en ciberataques como protagonistas. Pero aquí se refleja que las profesiones también se están actualizando. Hay mucho por lo que luchar, y Pedro Sánchez, citado antes, podría tener aquí un grandísimo papel. De la derecha no podemos esperar nada, porque representa lo mismo que Trump.

_______________________________________

Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.