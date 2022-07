'Precarios, ¡despertad!

Cada día me resulta más difícil de entender. Una buena parte de la gente que lo pasa peor, o vota a las derechas o no vota. No cabe otra explicación pues los ricos y poderosos, y aunque incluyamos a los que simplemente no tienen problemas económicos, son menos que el número de votos que esas derechas obtienen. Todos sabemos que los de izquierdas son más críticos y exigentes, y también parece demostrado que los votantes de las derechas ya no le hacen ascos a la corrupción, falsedades, incumplimientos de programas si es que los presentan, privatizaciones, etc.; estas variables parecen cuestiones secundarias.

Se puede admitir que estén hartos de pasarlo mal y sentirse olvidados por los gobernantes, y también de oír hablar mucho de macroeconomía y de alta geopolítica global y poco de microeconomía que es, aparentemente, la que de verdad les afecta. Pero deberían darse cuenta de que los gobiernos neoliberales no les van a resolver nunca sus problemas, pues ellos trabajan para los poderosos y no para el pueblo llano. Las derechas tienen en sus votantes fijos casi una actitud militante y votan todos aunque algunos se tapen la nariz por el mal olor de los hechos reales por parte de sus representantes; esto, unido a la abstención de muchos de los que viven en la precariedad, hace que, sin obtener un mayor número de votos, ganen esas derechas.

No nos engañemos. Lo del fin de la Historia se ha demostrado que es mentira, y lo de que se acabaron las ideologías también. Las clases son de una total actualidad: los que mandan ahora en los ejecutivos neoliberales son hijos o nietos de los que se forraron con el franquismo, y su principal tarea, tras proteger y legislar para los poderosos, consiste en mantener las distancias de antes con los hijos o nietos de los que sufrieron la derrota en la guerra libertad/democracia vs dictadura/fascismo, es decir, que las desigualdades se mantengan o, si puede ser, se incrementen, generación tras generación. Quienes pertenezcan a estos últimos hacen muy mal en alejarse de la política, pues es algo que juega en su contra.

Hay políticos y partidos, especialmente quienes practican el neoliberalismo, que propician que la ciudadanía se inhiba de la política porque cuanto menos conozcan y controlen más fácil resulta su actuación en provecho de aquéllos a quienes sirven. Y cuanto menos formación y conocimientos en general tengan, mejor aún. Y contra eso hay que rebelarse: hay que formarse e informarse, hay que participar en política, hay que tener criterio y hay que controlar a los que votamos y a los que no votamos. Los ciudadanos de a pie tenemos dos principales opciones para autodefendernos: la movilización y el voto. Y en cuanto a la abstención, ha de ser meditada, reflexiva y responsable, y nunca fruto de la despreocupación o la comodidad. En mi opinión, sólo valdría como la plantea Saramago en su “Ensayo sobre la lucidez”.

Pero hay más. La Democracia nunca está garantizada del todo y para siempre, y hay que defenderla cada día, como el Estado de Derecho con una real independencia de los tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Y eso es tarea de todos, no solo de los denominados políticos; también de la ciudadanía, pues ésta tuvo un papel principal en la llegada del fin de la dictadura en este país.

Afortunadamente, a algunos aún nos queda el marxismo, tan vigente y aprovechable ahora como hace ciento cincuenta años.

_______________

Pedro Crespo Rubio es socio de infoLibre