Reflexiones irreflexivas

Me vienen a la memoria, no sé si a la histórica o a la etílica, imágenes y recuerdos literarios indefinidos y concretos a la vez, que se me antojan saludables, ya que me preservan de la amnesia.

Las moralejas son a las fábulas lo que los corolarios y los escolios son a los teoremas que nunca quisimos demostrar.

La metáfora debe quedar al margen.

La prueba del nueve siempre fue tendenciosa, pero la regla de tres es infalible, aunque las consecuencias sean absurdas.

La Codorniz, la revista más audaz para el lector más inteligente propuso una regla de tres apodíctica:

Colín es a Colón, como cojín es a equis, y me importan tres equis que me cierren la edición.

Y se la cerraron.

Tiempo después publicaron un número en que aparecía un gran huevo blanco sobre fondo negro y ponía: "Éste es el huevo de Colón".

Un número después, en la contraportada, con imagen idéntica, escribían: "Y éste es el otro".

Son imágenes de mis recuerdos o recuerdos de mis imágenes.

Entre moralejas y reglas de tres anda el juego.

Atribuía Víctor D’Ors a Sinesio Delgado un poema con metáfora surrealista ajena a la proposición:

Un químico alemán en Torres Vedras

fabricaba macarrones con las piedras.

Luego, invirtiendo las operaciones

extraía piedras de los macarrones.

Total, que el químico alemán

dejaba las cosas idénticas que están.

Lo cual demuestra que el niño y el anciano

conviene que se acuesten muy temprano.

Buen paradigma de moraleja absurda.

En los retretes de la escuela de Ingenieros Industriales de Madrid hubo una inscripción que decía como burla a la enseñanza racionalista del momento: "Dada la estrella polar y el logaritmo de pi, averiguar si es aquí, donde se puede cagar".

Con la regla de tres todo es más fácil, como el ejemplo recordado de La Codorniz.

La terrible actualidad hace reglas de tres inconcebibles:

Ucrania es a Rusia, como Palestina es a equis.

De ahí se deduce que equis es igual a Palestina por Rusia dividida por Ucrania.

EEUU es a OTAN como emérito es a equis. Por lo tanto, equis es igual a emérito por OTAN dividido por EEUU.

Y así hasta nunca jamás.

Se ha quedado en el tintero la prueba del nueve, pero es que quince hombres van en el cofre del muerto, y de los quince que iban, sólo uno ha vuelto.

Y no soy yo.

¡Salud!

Juan Ignacio Sagüés Navarro es socio de InfoLibre