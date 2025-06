Respuestas y acciones rápidas

Hemos llegado a un punto donde las respuestas tienen que ser contundentes y las acciones muy rápidas.

La derecha está acosando desde hace mucho tiempo y la izquierda no puede estar solo a la defensiva, ni callarse o actuar con ambigüedades.

No solo hace falta demostrar firmeza y coherencia, sino también desarrollar medidas que lleguen a la ciudadanía y preserven el Estado de bienestar (salarios, vivienda, educación, sanidad, consumo, etc). No se puede con una mano conseguir buenos índices macroeconómicos y con la otra satisfacer a las grandes financieras o colaborar en negocios de compra-venta con Estados como Israel.

Hay que depurar la corrupción tanto en las propias filas como en los sectores ajenos que la alimentan y promueven. No basta con saber actuar cuando aparece, hay que controlar que no surja.

La comunicación debe ser clara, precisa, sin triunfalismos ni revanchas. Que la derecha diga lo que quiera, pero la izquierda no puede estar ausente. Tiene que estimular, movilizar y demostrar.

Mario Pérez Fernández es socio de infoLibre.