Sí a la regulación de las personas migrantes

Somos personas, son seres humanos, quienes viven en España, trabajan en España y quieren contribuir con su trabajo a la construcción de la España progresista, humanista y democrática, tienen todo el derecho universal a ser legalizados por el bien de España y de las españolas y españoles. Vox y PP mienten, que no te mientan, es positivo legalizar la situación de personas migrantes para hacer más grande el Estado del bienestar español.

Un 60% de ciudadanos españoles y españolas están conformes con la regulación de los seres humanos sin papeles que están conviviendo entre nosotros y no se les puede ocultar y menos negar el derecho universal de su identidad individual como personas, y son católicos y católicas del Partido Popular y Vox, quienes les niegan la existencia con un discurso racista y xenófobo, desde la cúpula del nuevo fascismo españolista que representan el PP y Vox y sus aliados, o lo que es lo mismo Abascal, Feijóo y su banda de forajidos que alientan el odio y el rencor contra sus semejantes sin razón y sin bondad humana.

Las fuerzas políticas inmorales de la indecencia y de la prioridad nacional, del catolicismo infernal, niegan la gloria a sus semejantes, la vida digna y les están ofreciendo lo peor de lo peor, inhumanidad e insolidaridad, racismo y xenofobia, desde el egocentrismo patrio, rancio y clasista de la incultura, el analfabetismo racional y el desprecio a los seres humanos sin motivos racionales y sin apreciar lo positivo del cosmopolitismo de la humanidad para compartir las capacidades, las cultural y la enseñanza mutuas de convivencia y respeto entre las personas que habitamos en el planeta tierra.

Desgobiernan para deshumanizar la convivencia entre personas migrantes y no migrantes

Es muy importante legalizar a quienes viven entre nosotros, no deteriora lo público ni empobrece los servicios públicos, quien sí los deteriora son las políticas de privatizaciones y recortes que están aplicando PP y Vox o el PP en solitario en las comunidades autónomas donde desgobiernan para deshumanizar la convivencia entre personas migrantes y no migrantes, y siguen con el menudeo de los contratos para beneficiar a la privada y obtener donaciones.

Es muy positiva la regulación de las personas migrantes, se mire como se mire, ya están entre nosotras y nosotros, mejoran las pensiones, al ingresar más tributos para la Hacienda Pública y la Tesorería de la Seguridad Social y mejora la economía activa del empleo y las relaciones laborales al aflorar la economía informal y establecer a las personas trabajadoras ocultas, ignoradas, los papeles que les otorgan automáticamente sus derechos, deberes y obligaciones civiles, financieras, económicas y laborales, desde la firma de los contratos laborales, la mejora de las condiciones del trabajo, la justicia social y el pago de tributos de los empleadores y personas trabajadoras para hacer fuerte el Estado del bienestar español.

Que no te engañen ni manipulen las fuerzas políticas racistas y xenófobas del Partido Popular y de Vox, desde sus atriles del odio y la intolerancia por un puñado de votos contaminados de maldad. Las personas migrantes no ocasionan deterioro de los servicios públicos, aportan ingresos y quienes sí los deterioran son las derechas y ultraderechas con su negacionismo e inhumanidad contras sus semejantes.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre