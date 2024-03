Sorteamos entradas para el Concierto de ‘Rivers & Suns’ con la invitada ‘Fire Affair’ en café La Palma

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles para asistir al de ‘Rivers & Sun’ con la invitada ‘Fire Affair’ el próximo miércoles 13 de marzo en café La Palma. Para participar rellena este formulario con el correo electrónico asociado a tu suscripción y tu nombre completo. La fecha tope para participar es el 12 de marzo. Tendrá lugar a las 21:00 horas en el café La Palma, situado en calle la Palma, 62, 28015 Madrid. Los ganadores serán contactados por email.

Estos conciertos forman parte del 'Ciclo de mujeres en vivo' que promociona y pone en valor la escena musical femenina. Se desarrolla durante el mes de marzo y está protagonizado exclusivamente por artistas mujeres. En este ciclo también se reconoce el trabajo de las profesionales de las salas que sostienen el circuito de música en directo.

La banda Rivers & Suns, liderada por Jordan Rivers, sacó su primer disco en 2016, 'Bullets in the Background'. Tiene influencias de Fleetwood Mac y The Beatles, sumado a novelas y escritos de Jack Kerouac y Ernest Hemingway. Con su sonido folk rock fresco y melancólico, combina riffs de guitarra y una voz narrativa, casi poética. La banda se compone de una formación clásica de rock que remite su sonido a las épocas doradas de los 60 y 70: batería, guitarras acústicas y eléctricas, bajo, órganos Hammond y coros.

Abrirá la velada Fire Affair, el proyecto musical de la productora y cantautora Briana Capote. Es una propuesta de Rock Alternativo que combina elementos electrónicos y letras que relatan una historia desgarradora.

