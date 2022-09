La ópera prima de Botto y Sabina retratado por León de Aranoa, lo más esperado del Festival de San Sebastián

En los márgenes, debut de Juan Diego Botto como director y una de las películas de la temporada, es uno de los platos fuertes (dentro de la sección Perlak/Perlas) de la setenta edición del Festival de San Sebastián, que se celebra en la capital guipuzcoana del 16 al 24 de septiembre, marcado por la inesperada baja a última hora por "motivos familiares" de Glenn Close como presidenta del jurado.

La ópera prima de Botto como director está protagonizada por Penélope Cruz (quien recibirá este sábado, de manos del ministro de Cultura, Miquel Iceta, el Premio Nacional de Cinematografía 2022), Luis Tosar y él mismo. Un emocionante viaje a contrarreloj en los márgenes de una gran ciudad (Madrid) donde tres personajes tratan de mantenerse a flote durante 24 horas determinantes para el futuro de sus vidas, con los desahucios y la lucha de los servicios sociales como trasfondo.

Tras su estreno en Venecia, En los márgenes se suma otros tres títulos con producción española en la misma sección: Un año, una noche, de Isaki Lacuesta; As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen (quien finalmente no representará a España en los Oscar en detrimento de Carla Simón con Alcarrás); y Los renglones torcidos de Dios, de Oriol Paulo, que será la clausura fuera de concurso. Estos y otros títulos competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia.

Concretamente, quince de las 17 películas incluidas en la sección Perlak optan al Premio del Público Ciudad de Donostia, que por séptimo año consecutivo patrocina el Ayuntamiento de San Sebastián. La sección está formada por títulos premiados o aclamados en otros festivales internacionales. Las proyecciones se celebran en el Teatro Victoria Eugenia y el público asistente al primer pase de cada película puede votar para elegir la película ganadora. El galardón se entrega en la gala de clausura del Zinemaldia.

SECCIÓN OFICIAL

En la sección oficial competirán los nuevos trabajos de Manuel Abramovich (Pornomelancolía), Christophe Honoré (Le Lycéen), Sebastián Lelio (The Wonder), Diego Lerman (El suplente), Marco Martins (Great Yarmouth-Provisional Figures), Laura Mora (Los reyes del mundo), Frelle Petersen (Resten af livet / Forever), Hong Sangsoo (Top / Walk Up), Ulrich Seidl (Sparta) y Petr Václav (Il Boemo). Además, la competición también mostrará los debuts de Genki Kawamura (Hyakka) y Marian Mathias (Runner).

Estos títulos se suman a las cuatro películas con producción española que también competirán en la Sección Oficial: La consagración de la primavera, de Fernando Franco; Suro, de Mikel Gurrea; La maternal, de Pilar Palomero, y Girasoles silvestres, de Jaime Rosales.

Además, al margen de la competición se ofrecerá la proyección especial de La (très) grande évasion. Este documental se suma a El sostre groc (El techo amarillo), la no ficción de Isabel Coixet que será otra de las proyecciones especiales de esta edición, y a Apagón, serie de Movistar Plus+ programada fuera de concurso y compuesta por cinco capítulos dirigidos por Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta. Además, la película Modelo 77, de Alberto Rodríguez, inaugurará el Festival fuera de competición.

Hasta el 24 de septiembre, además de tener casi 200 películas a su disposición, los ciudadanos podrán recuperar la calle después de los interminables años de restricciones pandémicas para así fotografiar o pedir autógrafos a los rostros populares de la cinematografía nacional e internacional.

JOAQUÍN SABINA

Tras dos años de ausencia debido a la pandemia del covid-19, el Festival de San Sebastián recuperará en su 70 edición las proyecciones en el Velódromo, una sala de cine gigante con capacidad para casi 3.000 espectadores y una pantalla de 400 metros cuadrados. En las presentaciones de los tres estrenos mundiales programados este año participarán, además de sus directores, buena parte de los respectivos elencos artísticos, en los cuales sobresalen importantes nombres de la escena musical.

El Velódromo reabrirá sus puertas el sábado 17 a las 20:00 horas con el pase de Sintiéndolo mucho, un documental de Fernando León de Aranoa sobre el cantautor Joaquín Sabina, que acompañará al director en la presentación junto a otro colega de profesión, el músico Leiva.

Un día después, el domingo a las 20:00 horas, será el turno de Rainbow, la mirada de Paco León sobre el clásico El mago de Oz. Han confirmado su asistencia a la proyección el propio cineasta e intérpretes con experiencia en el ámbito musical como la protagonista, Dora, o Ayax Pedrosa y Wekaforé, además de otros miembros del reparto como Carmen Maura, Carmen Machi, Luis Bermejo y Hovik Keuchkerian.

Por último, el músico y cineasta Fermin Muguruza presentará el filme de animación Black is beltza II: Ainhoa, en cuya presentación intervendrán varias de las actrices y actores que ponen voz a los personajes: María Cruickshank, Itziar Ituño, Antonio de la Torre, Ariadna Gil y Darko Peric.

CLAUSURA

Marlowe, la película de Neil Jordan que devuelve a la pantalla al célebre detective privado, cerrará fuera de concurso la Sección Oficial de la 70 edición del Festival de San Sebastián. El día 24 de septiembre el Auditorio Kursaal acogerá el estreno mundial del filme, al que su director acudirá en compañía de Liam Neeson y Diane Kruger, que forman parte del elenco artístico junto a Jessica Lange.

Además de ellos y de los anteriormente mencionados, está confirmada la visita también durante la semana larga de certamen de, entre otros, Penélope Cruz, Ricardo Darín, Olivia Wilde, Vicky Krieps, Noémie Merlant, Nahuel Pérez Biscayart o Hannah Schygulla.

Una vez reparada la baja de Glenn Close, el Jurado Oficial estará compuesto por los siguientes miembros: la directora de casting y cineasta Antoinette Boulat (Francia), la directora y guionista Tea Lindeburg (Dinamarca), la escritora y periodista Rosa Montero (España), el cineasta y artista visual Lemohang Jeremiah Mosese (Lesoto), el director y guionista Hlynur Pálmason (Islandia) y el productor Matías Mosteirín (Argentina), que presidirá el jurado.

GALA DE INAUGURACIÓN

La actriz Loreto Mauleón y el actor y director Paco León presentarán este viernes 16 de septiembre la gala de inauguración, que girará en torno al septuagésimo aniversario del certamen y de la que se esperan, como es ya tradición, multitud de variopintas sorpresas.

Como gran novedad este año, uno de los momentos más esperados del evento, la ceremonia de apertura del Festival será retransmitida, además de por RTVE, por primera vez en la historia a través de un TikTok Live. Será este viernes 16 de septiembre a las 20:30 horas cuando la comunidad de TikTok podrá seguir en directo la ceremonia a través de la cuenta oficial del Festival (@sansebastianfes) .

Asimismo, antes del comienzo de la gala, a partir de las 19:30 horas, se podrá disfrutar de la alfombra roja en el perfil de TikTok (@TikTok_Es) y ver la llegada de las primeras y los primeros invitados. Los creadores @pablomeixe y @carolynnna serán los encargados de darles la bienvenida y descubrir cómo están viviendo este momento tan especial.

A través de esta activación, la comunidad de más de mil millones de personas de TikTok podrá acceder al entretenimiento, al contenido único y al bagaje cultural que representa el Festival de San Sebastián, así como aportar una nueva perspectiva, a través de la lente de sus creadores y socios estratégicos. Estos directos serán emitidos íntegramente en formato vertical (9:16), como muestra de la adaptación de contenidos a los nuevos formatos de consumo digital, propios de TikTok.