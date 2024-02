"Nunca le pidas consejos de amor a un cantautor": Marwán y Rozalén hacen 'Terapia de parejas'

Caminan Rozalén y Marwán por el centro de Zaragoza, con la Basílica de El Pilar al fondo, cuando lanza la pregunta: "¿Para ti qué es el amor?" A lo que ella, un poco presionada por el tamaño de la cuestión, responde: "¿Qué es el amor? Buah. Yo creo que para mí el amor es el abrazo donde me quiero quedar o los silencios cómodos. Y en las parejas, más allá de eso, es un proyecto compartido".

Así arranca Terapia de parejas, la nueva película documental de Gaizka Urresti que llega muy apropiadamente a los cines este 14 de febrero y que trata de contestar a este gran interrogante universal con la ayuda de los dos cantautores que tanto le han cantado al amor (y sobre todo al desamor). Ambos son los guías de esta cinta que realmente protagonizan cinco parejas reales que reciben terapia durante seis meses para volver a encontrarse, siguiendo los pasos de la primera investigación internacional en español sobre parejas que concluye científicamente que cuidar el amor mejora la salud mental.

"Somos el hilo conductor del documental y lo que hacemos es hablar como dos colegas de nuestras cositas del amor en pareja", resume a infoLibre Rozalén, quien apunta que a raíz de lo que ellos van reflexionando "surgen determinados temas para ir enlazando el progreso de las terapias" a las que ponen base científica las psicólogas Elisa Múgica -también guionista y productora del documental- y Lola Fatás. "Pero los verdaderos protagonistas son las cinco parejas que se entregan a pecho abierto y se dejan grabar en esa intimidad de las conversaciones", apostilla la cantautora.

Entre todos, tratan de profundizar en una técnica desarrollada hace 25 años en Estados Unidos por la doctora canadiense Sue Johnson. Es la denominada Terapia Focalizada en las Emociones (TFE), la cual se basa en expresar los sentimientos más profundos para salir de las inútiles y agotadoras discusiones que mantienen las parejas, lo que se conoce como el ciclo negativo. Un tipo de terapia basada en la teoría del apego y la necesidad humana de los vínculos seguros en las relaciones. Es un modelo de intervención con un éxito entre el 70 y el 75% de los casos.

Además, la película también registra el primer ensayo clínico aleatorizado en países de habla hispana que se ha hecho con terapeutas y parejas de México, Argentina, Costa Rica, Guatemala y España. Esta investigación ha sido realizada por la Universidad de Navarra, en colaboración con la Brigham Young University (BYU) de Estados Unidos y los resultados preliminares ratifican la mejora significativa en las relaciones de pareja incluyendo beneficios en la salud mental.

"Yo cada vez valoro más la palabra y el diálogo", continúa Rozalén, quien admite que también ha "evolucionado" en esto con sus parejas a lo largo de los años. "Porque es verdad que hay cosas que cuesta mucho hablar, pero una vez lo haces te dices 'menos mal'. Cuando te abres y se abre tu pareja y la comunicación está bien, el resto de cosas funcionan mucho mejor", destaca, antes de que Marwán añada en esta misma línea que "la palabra es a final un puente con el que tú puedes expresar tus ideas y también tus emociones más profundas o vulnerabilidades".

Y todavía añade en conversación con infoLibre: "Cuando tu pareja conoce ciertas cosas de ti, ve que eres de una manera porque te pasó esto o lo otro, y ve que estás haciendo un esfuerzo y un trabajo, de repente se tejen unos puentes para el encuentro que van a ser siempre increíblemente positivos. Incluso con cosas que a lo mejor pueden ser indeseables en las relaciones socialmente. Porque hay cosas, deseos o sentimientos que no tienen que ser del formato de relación clásico que nos han vendido que tiene que ser de una determinada manera. Hablar también de eso con tu pareja creo que humaniza cada vez más la relación y la hace más hermosa, por lo menos para conocerse profundamente".

A modo de resumen, Múgica concreta a infoLibre que Terapia de parejas es "una comedia documental romántica" con la que el público "se va a reír, va a soltar alguna lagrimilla y va a aprender y entender algunas de sus propias experiencias a nivel individual y en pareja". La psicóloga aclara, además, que esta terapia utilizada no es para el enamoramiento, sino "para la dificultad, para ese momento en el que quieres sostener la relación pero no sabes cómo sostenerla". Por eso, y con el objetivo de contar un amplio espectro, escogieron a parejas muy diferentes pero que, en esencia, "pelean exactamente por lo mismo".

No duda por ello en afirmar con sorna que "esta es una película de autoayuda, pero de las buenas", que tiene el objetivo último de "llevar la ciencia a la pantalla de manera sencilla" para mostrar cómo es realmente una terapia de pareja y que, de paso, la gente pierda el miedo a este tipo de prácticas: "Si hiciéramos más trabajo preventivo y más terapia de este tipo, incluso a edades tempranas, luego consumiríamos menos fármacos. Porque antes había otro tipo de problemas, pero ahora estamos en una sociedad que está generando muchos trastornos mentales, tanto suicidio, depresión, ansiedad... somos el país más medicalizado en ansiolíticos y antidepresivos".

"A mí lo que más me impresiona es cuando el ego en esas parejas da un paso atrás y dicen 'es que tienes razón' o 'voy a hacer el esfuerzo de expresar mis emociones... voy a tratar de comprender...'", destaca Marwán, poniendo el foco en "ese momento mágico en el que el ego baja el volumen y sube el del entendimiento y la comprensión". Una suerte de puerto inesperadamente alcanzado después de una travesía transoceánica especialmente marejada que demuestra, en su opinión, "que la terapia y el trabajo conjunto siempre da resultado". "Me parece muy útil y transformador, igual que nuestras canciones tienen siempre esa vocación transformadora de aportar algo más que le pueda servir a la gente", apostilla.

Igual opina Urresti que destaca que en las relaciones de pareja "hay que trabajar y esforzarse" para que las cosas puedan ir avanzando satisfactoriamente para ambas partes. Y va más allá al afirmar que "dando amor a tu pareja, a tus hijos, a tu familia y al camarero que te pone el café, hacemos un mundo mejor para todos". Por eso destaca también que aunque esta película se base en el amor de pareja y las dificultades que atraviesa a lo largo de las diferentes etapas, "en el fondo aborda el amor como un elemento transformador de la sociedad", capaz de hacer desde las más pequeñas dosis que todos seamos un poquito más felices.

A pesar de ser los conductores de la historia, hay una broma recurrente del que hablan durante la película y que también ayuda a destensar el ambiente de carga emocional: nunca le pidas consejos de amor a un cantautor. Un chiste de Marwán, que anima a Rozalén a intentar cierto desarrollo para infoLibre. "Es que somos muy intensos, tenemos una vida un poco más compleja que otro tipo de trabajos, con mucho viaje y mucha exposición, necesitamos vivir cosas para cantarlas...", lanza la manchega antes de sincerarse del todo entre risas: "Yo qué sé, a mí me doy pereza, jaja. No te enamores de alguien como yo porque va a ser más complicado... Pero en realidad somos maravillosos, jaja, es un chiste fácil... aunque yo no pienso enamorarme de otro cantautor más en la vida".

"Artista con artista... es que como los dos queramos brillar... Yo creo que si acaso uno tiene que brillar más y el otro echarse para atrás", razona Marwán, ante lo cual Rozalén espeta: "Pues mira Víctor Manuel y Ana Belén". Pero el madrileño no sale de sus trece afirmando que incluso una pareja como ellos "seguro que también se reparten un poco los protagonismos". Y sigue tirando de humor él para intentar zanjar: "Cuando me preguntan sobre amor y yo me digo 'pero tú has escuchado mi repertorio y mis letras, ¿tú crees que yo tengo algún tipo de autoridad para darte un consejo que funcione?' Por ejemplo, Paisajes interiores es todo un bajón de disco brutal, jaja. Lo que ocurre, eso sí, es que a lo mejor las canciones no representan toda tu vida, o has volcado esa parte de esa emocionalidad, pero hay otras cosas que te funcionan maravillosamente y estás en una relación preciosa".

Vuelve a tomar Múgica la palabra para recordarnos que "el amor no es posesión, no es celos, no es dominancia, no es sumisión", sino que es "una necesidad biológica para la supervivencia a la que le hemos puesto ese nombre". "La idea importante es que partimos de una necesidad que es como comer, defendernos o conectarnos, a la que hemos llamado amor", argumenta, antes de concluir: "Si tuviera que decir algo a los espectadores sería que aprendan a hablar de lo que sienten, porque la comunicación lo arregla todo, aunque sea un poquito". Algo con lo que coinciden Marwán y Rozalén, quien aún pone la guinda a la conversación: "En el amor no debería esperarse nada a cambio pero, después del enamoramiento, o te lo curras o se cae la cosa, y ese sí que es un trabajo y un esfuerzo consciente que está también muy bien porque es hermoso. Hay que currarse las mochilas de cada uno para que no le pesen al otro".