18 editores recomiendan a los lectores de infoLibre libros de otras editoriales

Abril es el mes del libro. Según van transcurriendo los días va creciendo el interés hasta que llega el día 23, el Día D marcado a rojo en el calendario. El rojo de las rosas que se regalan con ese libro especial para alguien querido. Principalmente en Cataluña con motivo de Sant Jordi, con Barcelona como epicentro, pero se trata de una tradición tan arraigada y de un gesto tan simbólico que cada año gana kilómetros. No en vano, más allá de la geografía, la combinación de un libro y una rosa es exquisita para sumar nuevas conquistas.

El 23 de abril, concretamente, se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La razón: el 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. También un 23 de abril nacieron —o murieron— otros escritores eminentes como Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan relevante para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO, en 1995, para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores y fomentar el acceso universal a la lectura.

Precisamente por esto último, en infoLibre hemos pedido a una veintena de editoriales españolas que recomienden a nuestros lectores títulos de otras editoriales. De la competencia, vaya, si bien en este caso huelga remarcar que cuando alguien regala un libro ganamos todos. Esa es la premisa y este es el variopinto resultado.

EDITORIAL: Alianza

RECOMENDACIÓN: Trayéndolo todo de regreso a casa, de Patricio Pron (Alfaguara, 2021)

Un libro de relatos (¿de universos?) como antídoto para cualquier asomo de duda de lector, de librero, de editor acerca de lo que es literatura. Cada uno de los textos del volumen —algunos ya publicados, otros inéditos— procura una inmersión instantánea en la certeza de lo que relata. Nos situamos en ese espacio de la narración, en esos personajes, en ese lugar, en esa cabeza —a veces del propio Patricio Pron personaje— como en un mundo real que desbanca al instante nuestra propia realidad. La escritura de Patricio Pron despliega la originalidad radical de la verdad de la literatura, con todo su poder de fascinación y perturbación, sin ninguna estridencia falsaria. Podemos entrar y salir de esos mundos, con la lectura intermitente de cada relato, con la certeza de que cuando retornemos a ellos volverán a absorbernos y a maravillarnos. (Valeria Ciompi, directora de Alianza Editorial).

EDITORIAL: Seix Barral

RECOMENDACIÓN: No soy yo, de Karmele Jaio (Destino, 2022)

"Mi recomendación para Sant Jordi es No soy yo, el nuevo libro de Karmele Jaio. Se trata de historias que reflejan momentos clave en la vida de mujeres completamente diferentes, momentos en que algo muy insignificante te cambia definitivamente, como la gota que colma el vaso en una relación, o cuando te das cuenta de algo que siempre tuviste delante y no supiste ver. Karmele tiene la capacidad de reflejar esos instantes y la maravillosa habilidad de contagiar esa emoción". (Elena Ramírez, directora de Seix Barral).

EDITORIAL: Edhasa

RECOMENDACIÓN: Cinco inviernos, de Olga Merino (Alfaguara, 2022), y Nacidos después de muertos, de Begoña Quesada (Rasmia, 2021)

Hay dos libros que creo son muy adecuados en estos tiempos y ambos son novedades relativamente recientes. Cinco inviernos, de Olga Merino, noveliza sus años como corresponsal en el Moscú que va, para entendernos, de Yeltsin a Putin. Es un libro con el que es fácil enamorarse de Rusia y temer por su futuro, como ahora estamos trágicamente viendo… Y no dejaría pasar Nacidos después de muertos, de Begoña Quesada, una novela que nos lleva a conocer a Elisabeth Nietzsche, hermana del filósofo y musa del nazismo. Dos libros para no dejarlos pasar. (Daniel Fernández, editor de Edhasa).

EDITORIAL: Nórdica Libros

RECOMENDACIÓN: Fantasmada, varios artistas (Anaya Infantil y Juvenil, 2021)

Un libro que funciona como una semblanza de la estupenda salud de la que goza la LIJ en el país, que no siempre recibe la atención que merece, aunque ese es otro tema para otro día... No están todos los que son, pero sí son todos los que están, cinco de nuestros mejores autores y autoras de literatura infantil: Diego Arboleda, Ana Campoy, Leticia Costas, Patricia García-Rojo y El Hematocrítico escriben cinco cuentos muy diferentes que son uniformados por las ilustraciones de Eugenia Ábalos. Por sus páginas pasean (no sé si es el término adecuado para seres incorpóreos) fantasmas “clásicos”, con su sábana; otros medievales; o de personajes reales como Álvaro Cunqueiro o Germán Coppini. Y el lector viaja de la Biblioteca Nacional de Madrid al Conservatorio de música de Jaén, de una casa en La Coruña al Parque Gulliver de Valencia, además de asistir a un espectral boicot a la iluminación navideña de Vigo.

EDITORIAL: Crítica

RECOMENDACIÓN: Los gatos de la escritora, de Muriel Barbery y Maria Guitart (Seix Barral, 2022)

Con este delicado relato queda claro, una vez más, la estrecha relación entre la literatura y los felinos. Sobre ello se ha hablado mucho porque son numerosos los escritores que han tenido gatos y muchos los lectores, y editores, que hemos disfrutado también de lecturas con ellos al lado o sobre nosotros. Barbery ya nos había mostrado un poco de esta conexión con la inteligente Renée, una portera que leía a escondidas con la única compañía de su querido gato León, llamado así por Tolstói, en el fabuloso La elegancia del erizo. Pero, en esta ocasión, Muriel Barbery nos enseña parte de su mundo personal a través de la mirada de sus cuatro gatos cartujos, unas criaturas mordaces que ejercerán de asesores literarios de la autora y que nos ayudarán a conocer a ese ser misterioso que escribe los libros. Una lectura deliciosa que, además, viene maravillosamente ilustrada de la mano de Maria Guitart. (Raquel Reguera, editora de Crítica).

EDITORIAL: Libros del Kultrum

RECOMENDACIÓN: Javier Limón, memorias de un productor musical (Debate, 2022)

No abundan en la literatura memorialística consagrada a la historia de la música popular las auditorías internas a las que se someten los productores discográficos que, a la manera de Ricardo Pachón, Joe Boyd, Gonzalo García Pelayo, Mandred Eicher o Phil Spector, contribuyeron a ensalzar a las más altas cotas de la orfebrería acústica un arcano oficio cuyo conocimiento —vedado por un clamoroso vacío bibliográfico en la materia— es tan necesario para comprender la génesis del sonido de muchas de las obras que se alumbran a los mandos de la cabina en el estudio de grabación. Por ello me permito recomendar las memorias de Javier Limón: Limón. Entrañable noticia de su vida y obra —y de su puño y letra—. Capítulo de fundamental importancia en la historia reciente del oficio para conocer su evolución en estas latitudes y saborear también sus andanzas como cazador de talentos, instrumentista y profesor; trufadas, además, para mayor gloria, con un anecdotario que hará las delicias de mitómanos y profanos… y arrancará más de una carcajada. (Juan Viñuales, editor de Libros del Kultrum).

EDITORIAL: Páginas de Espuma

RECOMENDACIÓN: Tiempo de llorar. Obra Reunida, de María Luis Elío (Editorial Renacimiento, 2021)

Tiempo de llorar de María Luisa Elío resulta una escritura que surge de la forma breve, del cuento, del poema en prosa o del apunte, pequeñas historias elaboradas con una poesía inigualable por su tensión conmovedora y su hechura simbólica. Su obra es el testimonio de una disolución del tiempo, de la memoria, del espacio, de una vida tejida sobre otra. Su lectura es fundamental para entender el exilio, en mayúsculas, y en particular el exilio español cuyo destino fue México tras viajes llenos de vicisitudes. Este libro único y extraordinario es fruto de los recuerdos fracturados, poblada de orillas, de fantasmas, de ecos; de un territorio que inexorablemente tiñe la voz de María Luisa Elío de una melancolía y de una nostalgia irrepetibles. Su lectura debe servir para convertir el legado de Elío en una referencia y de este modo completar un canon de literatura española que debe romper sus costuras y hallar voces que siempre estuvieron ahí, invisibilizadas por el tiempo. (Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma).

EDITORIAL: Vencejo ediciones

RECOMENDACIÓN: Carter, de Ted Lewis, traducido por Damià Alou (Sajalín Editores, 2017)

Referente fundacional de la novela criminalística británica, una joya muy bien cuidada por Sajalín, que el pasado noviembre llegó a su sexta edición. Lewis nos lleva al norte de Inglaterra, lleno de humo y alcohol. El personaje principal, Jack Carter —que en su día encarnó en la gran pantalla Michael Caine— es un tipo sin escrúpulos dispuesto a llevarse por delante al que le haga frente y conseguir su objetivo final. Una historia donde la venganza es el motor que mueve los hilos y el hampa lo inunda todo. Un clásico necesario donde, como en toda buena novela negra que se precie, el mal está presente. (Albahaca Martín, directora editorial de Vencejo Ediciones).

EDITORIAL: Libros del K.O.

RECOMENDACIÓN: La ciudad de los vivos, de Nicola Lagioia (Literatura Random House, 2022)

A nosotros nos corre la crónica por las venas y no hemos podido sino rendirnos ante La ciudad de los vivos. Esta novela se centra en un suceso macabro que sacudió Italia en 2016: la tortura y asesinato de un chaval de 23 años a manos de dos jóvenes que le invitaron a una fiesta en su casa. Lagioia se obsesiona con ello y emprende una búsqueda en la que recorrerá sumarios y juicios, hablará con todo el mundo y, finalmente, construirá un relato sobrecogedor de la parte más oscura de Roma. Apabullante.

EDITORIAL: Akal

RECOMENDACIÓN: Concepción Arenal, La pasión por el bien (Siglo XXI de España, 2022)

En este libro hay dos cosas que me interesan mucho: primero, escuchar directamente la voz de Concepción Arenal, sin mediaciones ni intervención de terceros (a este respecto, tiene mucho mérito el trabajo de Anna Caballé, que con gran sensibilidad no ha quitado protagonismo a la escritora gallega); segundo, cómo interpela al lector actual, pues el libro no nos lleva al siglo XIX, sino que trae al presente las reflexiones de Arenal y, al hacerlo, tomamos conciencia no sólo de que sin justicia social nunca se podrá alcanzar un genuino progreso, sino de lo mucho que aún pueden enseñarnos quienes nos precedieron. (Jesús Espino, subdirector de Edición de Ediciones AKAL)

EDITORIAL: Siglo XXI de España

RECOMENDACIÓN: El centro del mundo, de Angélica Liddell (La Uña Rota, 2014)

La Uña Rota es una de las editoriales más interesantes del panorama actual, y su línea dedicada a la escena española de nuestros días, con nombres como Mayorga, Rodrigo García, El Conde de Torrefiel…, resulta encomiable. Como hay que elegir, me quedo con la gran Angélica Liddell y este Centro del mundo (lo mismo podría decir de otros libros como La casa de la fuerza, Trilogía del Infinito o Guerra interior), fiel reflejo de su obra: un lenguaje de una potencia desbordante, una poética de rara y violenta belleza, textos incómodos que te zarandean desde la primera página, que iluminan, como un furioso relámpago, estos tiempos grises y mojigatos. En esta época de corrección y de forzados consensos acríticos, bienvenido sea que nos obliguen a cuestionarnos. (Alejandro Rodríguez, editor de Siglo XXI de España).

EDITORIAL: Alrevés

RECOMENDACIÓN: Madrid prisión, de Paco Gómez Escribano (Vencejo Ediciones, 2022)

Sin abandonar la literatura callejera que tanto le caracteriza, ni el barrio de Canillejas como epicentro geográfico de su historia, Paco Gómez Escribano nos presenta en Madrid prisión (Vencejo ediciones) una ciudad postapocalíptica en un futuro no muy lejano. En intramuros (centro de Madrid) se han acuartelado los ricos con lo más valioso, protegidos del mundo exterior, que no es más que una inmensa prisión de deshechos, violencia y desolación sin esperanza para los supervivientes.

EDITORIAL: La Caja Books

RECOMENDACIÓN: Obra maestra, de Juan Tallón (Anagrama, 2022)

Una escultura de 38 toneladas de peso ideada y elaborada por Richard Serra para la inauguración del Museo Reina Sofía de Madrid desapareció sin dejar rastro. Obra maestra, de Juan Tallón, se inserta en la mejor tradición de libros que echan mano de las técnicas del género policiaco para narrar un hecho desconcertante. La novela —y lo de novela es importante porque hay una parte significativa de ficción— va solapando voces al tiempo que va reconstruyendo el relato no solo del extravío de la obra y de su búsqueda sino también de la elaboración de la propia obra y de algunas sombras y derivas del mercado del arte contemporáneo. (Raúl E. Asencio, editor de La Caja Books).

EDITORIAL: Notorious

RECOMENDACIÓN: El asesinato de Liberty Valance, de Eduardo Torres-Dulce (Hatari Books, 2020)

Lo recomiendo sobre todo por el sello inconfundible de su autor, Eduardo Torres-Dulce, uno de los mejores escritores de cine de nuestro país, además de uno de los grandes expertos en John Ford, director de la película homenajeada en el libro. También es muy cuidada la edición del libro. Cuando se une el talento de un autor con un tema que le apasiona y del que, digamos, tiene necesidad de hablar, surgen libros especiales como este. (Guillermo Balmori, editor de Notorious Ediciones).

EDITORIAL: Efe Eme

RECOMENDACIÓN: Loquillo. La biografía oficial, de Felipe Cabrerizo (B de Bolsillo, 2022)

No es un libro más sobre Loquillo, es EL LIBRO sobre Loquillo. Que, con más de cuarenta años de rock and roll a sus espaldas, y unos cuantos más de vida y asfalto, protagoniza estas páginas cargadas de sentimientos, música, emociones y turbulencias. El autor presenta una visión de conjunto, en la que todos los datos están articulados; desde las raíces y la niñez del músico del Clot, hasta adelantarse al futuro con anuncios de discos que aún no han aparecido, pasando por un fascinante análisis de su evolución creativa. La lectura es amena y descriptiva, cercana y, al mismo tiempo, enérgica. El volumen perfecto para retrotraerse a la nostalgia de otros tiempos y otras formas en nuestra historia musical y cultural, pero también para celebrar el presente y hacerlo al ritmo de las canciones de nuestro "hombre de negro". Al ritmo del garaje.

EDITORIAL: Muzikalia

RECOMENDACIÓN: Bobby Gillespie, un chaval de barrio (Editorial Contra, 2022)

La Editorial Contra traía hace pocas semanas a nuestro país Un chaval de barrio (Tenement Kid), biografía del líder de Primal Scream, Bobby Gillespie. Unas memorias centradas en la primera parte de su vida, que arrancan en el Glasgow obrero de los sesenta y llegan hasta poco después de cumplir 30 años, cuando lanzaron su exitoso álbum Screamadelica (1991). Más de 400 páginas donde conoceremos las influencias musicales que fueron construyéndole como artista; cómo transcurrió la fundación de su banda o su efímero pero recordado paso por la batería de The Jesus & Mary Chain, sin olvidar sus diversas aventuras musicales y narcóticas, ni a compañías tan determinantes como las de Alan McGee, Robert Young o Andrew Weatherall. Un libro tan recomendable, como los discos que lleva facturando desde hace casi cuatro décadas. (Manuel Picazo, editor de Muzikalia).

EDITORIAL: Renacimiento

RECOMENDACIÓN: Atila, de Javier Serena (Tropo Editores, 2014)

Recomiendo la lectura de Atila, de Javier Serena. Se trata de una interesantísima biografía novelada del escritor que existió en la vida real y fue un curioso personaje extremadamente literario llamado Aliocha Coll. A través de sus páginas conoceremos su peculiar visión de París, la universidad y sus amores durante los últimos días de Aliocha antes de su trágico final. (Christina Linares, Editorial Renacimiento).

EDITORIAL: Libros Cúpula

RECOMENDACIÓN: El imperio del dolor, de Patrick Radden Keefe (Reservoir Books, 2021)

El imperio del dolor, de Patrick Radden Keefe, un impresionante relato de no ficción publicado en 2021 sobre la dinastía Sackler y el imperio que construyeron a partir de su producto estrella para combatir el dolor, el OxyContin, que literalmente sumió a Estados Unidos en una auténtica epidemia de adictos a los opiáceos y a sus propietarios a un enriquecimiento de miles de millones de dólares a costa de la muerte de miles y miles de ciudadanos. Una extraordinaria investigación que el autor, un escritor y periodista de investigación estadounidense, colaborador habitual de The New Yorker o The New York Times y autor también de No digas nada (un libro sobre los troubles en Irlanda del Norte, por cierto, también imprescindible), realizó literalmente a partir de millones de documentos para narrar una historia con una narración trepidante de tres generaciones de Sackler sin escrúpulos que edificaron su fortuna sin preocuparles lo más mínimo la extrema crisis de salud pública que generaron. De lectura obligatoria.

