Otra mirada a la ancianidad

Una semana redonda - José Federico Barcelona

Sonámbulos Ediciones (2024)

Dos años después de que Transterrados y durmientes (Esdrújula Ediciones, 2022) se asomara al panorama literario, el despertar tardío de José Federico Barcelona en el mundo de las letras nos ofrece esta hermosa mirada hacia el final de nuestras vidas con Una semana redonda.

Sostenido en una cita de Joan Margarit: "Porque, cuando más viejo me hago, no reconozco otra aventura que valga tanto la pena como la de la propia vida", Una semana redonda no deja de ser un libro donde se conjugan la benevolencia y la relevancia que rodean la vida de este anciano que se resiste a ignorar que los desatinos de la vida sigan perjudicando a quienes han caído en la desheredad de los tiempos: víctimas de violencia de género, migrantes...

Esta obra de José Federico Barcelona, calada por el amor, la amistad o la memoria, guarecida en tiempos de pandemia, no elude aproximarse a temas de nuestro tiempo: la dependencia como tema social de una creciente población envejecida, la inmigración, el autoritarismo emergente, la violencia de género… Sin olvidar la progresiva soledad que embarga a nuestros mayores.

Una semana redonda se compone de siete relatos que, aun cuando aparecen como historias independientes, mantienen la firme vocación y convicción de convertirse en una historia global entretejida por el nexo de unión sustentado en las inquietudes vitales de su protagonista que ayudan a la intercomunicación con sus vecinos y conocidos.

La vida del anciano que protagoniza las últimas aventuras y desdichas de su vida, sin aspirar a otro futuro que no sea el día a día, dejará aún un presente capaz de ofrecerle la activación de algunos hilos que revitalicen la languidez plagada de recuerdos desdibujados que los años han macerado. Instalado en una visión serena y reflexiva del tiempo que aconteció, se harán presentes heridas y gratitudes pasadas para recobrar nuevas sensaciones que quizás solo le permitan sentirse vivo cuando ya la existencia ha dejado de tener valor alguno.

La obra de José Federico Barcelona está atravesada por una ráfaga de elocuencia humorística y sarcástica. Sirva como botón de muestra esa ‘turnicidad’ establecida en la comunidad de vecinos, que espera la muerte por turnos entre los de mayor edad. El autor imprime carácter y verosimilitud a los episodios narrados, que se acrecienta por la impronta existencial que propone a la personalidad de un protagonista mediatizado por los achaques y el deterioro propio de la edad. El autor le construye una realidad configurada a su medida, para alguien atrapado por la senectud, mermado de facultades y cincelado por la fragilidad de los días carentes de energía y fuerza.

Junto a nuestro anciano se mueven una variedad de personajes (Gaia, Mari Angustias, Seydou Ndiaye…) bien definidos y poliédricos, que encarnan matices y posturas que complementan al propio protagonista. Y que aportan elementos narrativos para hacer de Una semana redonda una obra donde se proponen distintas perspectivas en las relaciones interpersonales que alientan nuestra convivencia en una sociedad exigente y plagada de esos problemas derivados de la naturaleza humana.

Barcelona maneja el ritmo de la narración, conduciéndonos con mirada honda y reflexiva al discurso narrativo que nos hará cómplices de esta historia. Todo ello magistralmente ensamblado con fluidez y técnica narrativa, así como dotado de una apreciada riqueza de vocabulario.

* Antonio Lara Ramos es novelista y crítico literario. Autor de 'Nueva York inside. Tras los pasos de Federico' (Esdrújula Ediciones, 2023).