Pasatiempo

A pesar de las pistas que le dimos, fue incapaz de formar una sola palabra del crucigrama. Ni su juego favorito de infancia. Dos horizontal. Novela de Julio Cortázar. Siete letras. Ni el lugar donde se fue de viaje de novios. Tres vertical. Ciudad del amor. Cinco letras. Ni la carrera a la que tuvo que renunciar para cuidarnos. Seis horizontal. Ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Diez letras. Y mucho menos aquella maldita palabra que no dejaba de martillear nuestras cabezas. Siete vertical. Enfermedad mental neurodegenerativa. Nueve letras.

Contactos

En cuanto borré el número de mi ex no volví a verla. Me extrañó, ya que solíamos coincidir a menudo por el barrio. Empecé a sospechar cuando borré el teléfono de la pizzería de la esquina. Al día siguiente, vi que en su lugar había un locutorio. Aquello no podía ser una simple casualidad. Llamé a mi padre para contárselo y me dijo que le parecía un auténtico disparate. Me enfadé tanto que, al colgar, borré su número. Llevamos varios días buscándolo.

Nº 10

Mientras chirría su oxidada maquinaria, levanta una pelotita de papel con el pie y le da toques con el pecho y los hombros y se la coloca en la cabeza. El resto de androides dejan de trabajar para observarlo. Antes de que termine su espectáculo, el encargado se acerca sigilosamente a él y pulsa el botón que borra su memoria, para que pueda seguir recogiendo la basura del vertedero.

Francesc Barberá Pascual nació en Algemesí en 1979, aunque en vive en Benissa. Es psicólogo especialista en coaching. Es autor del libro de microrrelatos 'El hombre que cabía en la palma de su mano' (Unaria, 2017).