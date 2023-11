Revolución Bad Bunny: la expansión de la música urbana dispara el alcance global del español

Como cantaba Shakira a finales de los noventa, hace falta ser ciega y sordomuda para no darse cuenta de que ahora, 25 años después de aquel gran éxito pop, la música cantada en español está en camino de dominar el mundo. Poco podía imaginar entonces la colombiana que iba a protagonizar en 2020 junto a Jennifer Lopez una de las actuaciones más recordadas del intermedio de la Super Bowl, uno de los espectáculos televisivos con mayor audiencia del mundo, desde Estados Unidos para el resto del planeta, y que la actuación se convertiría en toda una orgullosa reivindicación de la latinidad.

Hay un cambio de paradigma y, después de años de lenta pero constante progresión, el español empieza a ser la lengua más musical del mundo. Aún no ha destronado porcentualmente al inglés de las posiciones más altas de las listas de éxitos, pero su presencia es cada vez mayor gracias a las nuevas plataformas y al auge del streaming a nivel global. Y como muestra, un botón: el puertorriqueño Bad Bunny lleva tres años (2020, 2021 y 2022) siendo el más escuchado en todo el globo terráqueo a través de Spotify y convirtiéndose así, sin pretenderlo, en embajador de un idioma español que entra en la vida de los oyentes de una manera mucho más directa y natural que a través de la literatura (por muy superventas que sea, pongamos, por ejemplo, un Carmen Mola), la enseñanza o los programas de difusión de las instituciones públicas.

"En mercados como el de Estados Unidos, que es el más importante, los últimos datos que tenemos son que la música cantada en español supera los 1.000 millones de dólares de facturación, que es una barbaridad", apunta a infoLibre Antonio Guisasola, el presidente de Promusicae, la entidad que agrupa a más de 95% del mercado discográfico español, quien además añade que esa cantidad supone la mitad del negocio mundial de la música cantada en nuestro idioma. "Tenemos una oportunidad estupenda porque hemos roto un poco la barrera del inglés y creo que se puede decir que el español es la nueva lengua del pop a nivel mundial. Es, además, una tendencia con música de diferentes países que no hacen la misma música. Está claro que cada cual está triunfando con su estilo pero con la misma lengua como conductor", plantea.

Esto nos lleva a lanzar el siguiente interrogante: ¿Se está dando una globalización del español a través de la música? Esto mismo fue lo que se preguntó Lourdes Moreno, investigadora del Observatorio Nebrija del Español (ONE), doctora en comunicación y autora del estudio El boom de la música urbana latina y la expansión del español a nivel global, en cuyas páginas se concluye que sí, que, efectivamente, la música urbana latina –con géneros como el reguetón y el trap a la cabeza– desempeña un papel crucial en la expansión del español en el mundo y que no solo está redefiniendo el consumo y la producción del género, sino que, además, fomenta una identidad cultural profunda y la integración social en todo el mundo (por ejemplo, volviendo de nuevo a Estados Unidos, entre latinos de diferentes nacionalidades que allí se encuentran y se unen gracias al sentimiento de comunidad de la música en español).

De cara a la competencia global como idioma universal, todo este empujón de la cultura musical de los últimos cinco o diez años está siendo absolutamente importantísimo para la consolidación del español en sus diferentes variedades Rubén Gutiérrez — Director general de la Fundación SGAE

En los últimos tres años, la música urbana latina ha experimentado un impresionante crecimiento exponencial, tanto en producción como en distribución y promoción. Esto ha propiciado que el español, que ya es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes con casi 600 millones, según las últimas cifras del informe de 2023 El español: una lengua viva (Instituto Cervantes), haya encontrado en la música urbana latina un medio para extender su influencia en la industria musical. A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, este género ha utilizado con éxito la tecnología digital para alcanzar audiencias globales y dominar escenarios internacionales. Ejemplos icónicos incluyen los éxitos de Daddy Yankee, Luis Fonsi con Despacito, la mencionada actuación de Jennifer Lopez y Shakira en la Super Bowl 2022, o el escuchadísimo y súper influyente Bad Bunny.

"Estamos ante un género que tenía muchísimo sesgo y muchos prejuicios, totalmente arrinconado por la industria y por los medios, y ahora de repente nos estamos dando cuenta de que la gente joven sí lo está consumiendo", destaca Moreno, para quien estamos ahora mismo en la "fase de democratización" previa a la de "expansión" que llegará acto seguido. "Ahora mismo sí que se observa que hay un incremento de música en español en los ráakings y los tops, sobre todo de los servicios de streaming. Hace poco la International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) publicó que por primera vez el inglés está bajando en porcentaje de canciones en un 4%, según datos del primer semestre de 2023", remarca, aclarando, eso sí, que por ahora el inglés sigue siendo el idioma dominante.

En este proceso de desarrollo, la doctora señala de nuevo la Super Bowl de 2020 como el "momento más brutal" para la música urbana latina. "Se celebró en Miami y ahí vimos a Shakira y Jennifer Lopez, dos mujeres de más de cuarenta años, que se pusieron a perrear en el escenario con Bad Bunny y J Balvin. El momento clave fue cuando la hija de Jennifer Lopez salió al escenario cantando Born in the USA de Bruce Springsteen, y la madre con una capa de Versace por un lado con la bandera de Puerto Rico y la de Estados Unidos por el otro. Eso es lo que está visualizando esa imagen".

Para su estudio, Moreno analizó las listas globales de éxitos en plataformas tan universales como Spotify, YouTube o iTunes entre enero de 2020 y julio de 2023, llegando a una serie de conclusiones como que el género de la música urbana latina representa actualmente entre una cuarta y una quinta parte de las canciones en las listas de éxitos de las plataformas de música en streaming. Además, gracias a las facilidades de la era digital, la música urbana latina se está internacionalizando y se ha encontrado la presencia de canciones en otros géneros musicales, como el K-pop y J-pop (de Corea del Sur y Japón, respectivamente), con letras en español.

En esta tendencia incide el director general de la Fundación SGAE, Rubén Gutiérrez, quien recuerda que todo lo referido al género urbano era una "corriente en principio minoritaria", que ahora se "ha convertido en una corriente absolutamente global" por el cambio del paradigma tecnológico y el desarrollo del streaming. En este proceso de transformación se está volviendo a llamar la atención hacia el idioma español, no precisamente en lo que se refiere a sus más puras esencias de San Millán de la Cogolla, sino en todo tipo de variantes de los diferentes países de Latinoamérica. "Las nuevas generaciones conviven con unas formas del español muy distintas, sin los prejuicios que hemos podido tener hace no tanto tiempo con el reguetón o cuando se escuchaba hablar en un español no castellano. Todo eso se ha normalizado y evidentemente enriquece la lengua. De cara a la competencia global como idioma universal, todo este empujón de la cultura musical de los últimos cinco o diez años está siendo absolutamente importantísimo para la consolidación del español en sus diferentes variedades", argumenta.

Porque se da la coyuntura, en absoluto baladí, de que el género urbano es mucho más latino que español. Ahí están Rauw Alejandro, Peso Pluma, Duki, J Balvin, Manuel Turizo, Maluma, Karol G o Bizarrap, entre otros muchos, cubriendo todo el espectro de países latinoamericanos, con Colombia, Puerto Rico, México y Argentina a la cabeza. Desde España, son Rosalía, C. Tangana, Bad Gyal o Quevedo quienes encabezan esta revolución de la tercera década del siglo XXI. Mucha variedad, que provoca que sea el "español más internacional el que está llegando a esta expansión", tal y como recalca Guisasola, quien bromea al conceder que "no es el español de Valladolid" precisamente: "Yo lo veo como una oportunidad para los artistas españoles, porque el camino está hecho, por lo que hay que dar con la tecla para conectar con ese público que está deseoso de escuchar música en español.

Más allá de el urbano latino, fenómenos como Íñigo Quintero señalan que los suecos no le ponen ningún reparo a escuchar una canción pop en español, lo cual nos indica que hay un mercado que cubrir y una oportunidad de mirar también hacia Europa. La música en español tiene potencial y recorrido y estamos todos abriendo un poco los ojos y nos estamos sacudiendo la influencia más tradicional de la música anglosajona".

"Institucionalización del perreo"

Gutiérrez, por su parte, habla de una "difusión brutal" de la lengua española al tiempo que reclama "planes de internacionalización" desde las instituciones públicas españolas para intentar subirse a un tren cuya locomotora está indudablemente en América Latina, pues son los artistas de aquel lado del Atlántico los que lideran el movimiento. "Tenemos unas tierras absolutamente ricas pero ahora hay que plantar y regar", advierte, pidiendo para ello "estrategias relevantes" y programas ya en marcha como The spanish wave y Sounds from Spain, así como aprovechar las posibilidades que puede dar el Instituto Cervantes: "Todo lo que está pasando tiene que ser aprovechado por las políticas públicas de promoción de nuestra música y nuestra cultura con el propio idioma como locomotora. Porque todo va sumando".

En esta –como dice el informe de la Universidad Nebrija– "institucionalización del perreo", la música urbana latina está haciendo crecer el orgullo latino, la latinidad, porque "da igual que seas dominicano o colombiano, da igual tu nacionalidad, al final te estás expresando en español, y con unos códigos propios que van más allá de la música", explica Moreno. "El español es una lengua muy diversa y ahora mismo está en un continuo flujo" en el que se están superando "prejuicios" y cierto "sesgo occidental" gracias a que "la gente joven es muy permeable y la música lo acentúa a través de muchas palabras". "El urbano latino es un género no ya resiliente, sino que va a dominar la escena de abajo a arriba", anticipa, para recordar que en los últimos premios de la MTV pudo verse a la gran estrella anglosajona del momento, Taylor Swift, tarareando canciones de Shakira. "Eso sí que es expandir y colonizar", remata.