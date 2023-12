Sofá, mantita y Constitución: aquí va un puñado de series irresistibles para un maratón (si no te vas de puente)

En este mundo tan apresurado, siempre girando acelerando y nunca aminorando, sería una pena perder el tiempo libre de sofá y mantita que siempre promete un puente largo (para quienes no salgan de viaje aprovechando el calendario a favor, se entiende) tratando de decidir qué demonios escoger entre la interminable oferta de las plataformas de streaming. Es por ello que nunca está de más (es muy aconsejable, de hecho) contar con una buena prescripción que acorte los tiempos de espera y elección y vaya directamente al meollo de la cuestión.

Una recomendación horizontal de tú a tú, no una imposición vertical que tiene más que ver con la publicidad y el márketing y que, en última instancia, sirve un algoritmo como quien pone sobre la mesa un plato de sopa fría. Y empezamos, claro, con La Mesías (Movistar Plus+), indudablemente una de las series del año con Los Javis –Javier Calvo y Javier Ambrossi– poco menos que en estado de gracia (o buena esperanza), llevando a la ficción española a otro nivel de excelencia con una ambición cinematográfica ciertamente pasmosa y unas interpretaciones sobresalientes. De la trama, mejor no decimos nada más allá de que engancha y que hay que desentrañarla capítulo a capítulo.

En un género totalmente distinto reseñable es también Poquita fe, en la que Raúl Cimas y Esperanza Pedreño dan vida a una pareja tan rutinaria y aburrida que terminan resultando adorables. La contemplación parsimoniosa del devenir de su días es la comedia en sí misma: ella quiere ir a Tailandia pero terminan siempre en Almuñécar (que no tiene nada de malo, pero convengamos que es otro tipo de destino, digamos, más conservador). Ciertamente, han perfeccionado hasta tal punto como pareja el hábito de la repetición que la risa sale sola y no falta la sorpresa cuando poco a poco van tomando conciencia del punto de no retorno al que han llegado.

Otro cambio de registro. En Este mundo no me hará mala persona (Netflix), Michele Rech (a.k.a. Zerocalcare) recupera su "animación desvergonzada, sus diálogos vertiginosos y su conciencia en forma de redicho armadillo en la continuación de la aclamada Cortar por la línea de puntos". Así lo ve el editor jefe de Europa Press Cultura y CulturaOcio, Israel Arias, quien añade que "sin la sorpresa que se cobró en el demoledor y catártico final de la primera entrega --ahora ya estamos sobre aviso-- la nueva historia de Zero, Sarah, Secco y compañía es al menos tan atinada como su antecesora rimando, además, de forma obviamente involuntaria con lo acaecido durante las últimas semanas en las calles de algunas capitales españolas". Seis capítulos de treinta minutos "exprimidos al máximo" que ayudan a que la promesa del título "parezca algo menos inalcanzable".

Arias también sugiere darle una oportunidad a The night of (HBO Max). Porque ahora que todo deja de estar de actualidad en un abrir y cerrar de ojos, no tiene nada de malo regresar hasta esta miniserie estrenada en 2016, cuando quedaban pocos años para el boom del streaming y "HBO aún era HBO, un sello de calidad que estaba lejos de necesitar de apellidos ni de insesatos rebrandings" y Steven Zaillian y Richard Price "sublimaron en lo procedimental". Basada muy libremente en la serie de televisión británica Criminal justice, a lo largo de sus ocho capítulos esta "oscura y adictiva" miniserie se mueve con "soltura y precisión quirúrgica" por el thriller criminal, judicial y carcelario. "Y por si esto fuera poco... además está John Turturro", apostilla.

Call my agent! (originalmente en francés Dix pour cent)​ es una serie de televisión francesa creada por Fanny Herrero que en España puede verse en Cosmo On. La trama describe la vida de una agencia de talentos de prestigio después de la muerte accidental de su fundador, por lo que para Miguel Ángel Pizarro, redactor de Bluper, es la "serie ideal para mirar en tono de comedia cómo funciona el show business en Europa". Es, además, la oportunidad ideal para ver a a las grandes estrellas del cine francés, pues en cada episodio aparece una interpretándose a sí misma: Juliette Binoche, Jean Dujardin o Isabelle Huppert. "Una comedia que sabe ser divertida y con cierto toque ácido", asegura.

Isaac Bardavid, de Cinéfilos frustrados, tiene dos propuestas bien diversas. Por un lado, Selftape (Filmin, 2023), una miniserie de producción nacional y creada por las hermanas Joana i Mireia Vilapuig (Pulseras rojas). Una suerte de meta dramatización de sus propias vivencias en el mundo televisivo a partir del retorno de Mireia a Barcelona y su frío reencuentro con su menos famosa hermana.

Por otro lado, Bardavid dirige el mando a distancia hacia Cruel summer (Amazon Prime), una serie que tiene ya un tiempo, pues se estrenó en 2021, pero es "idónea si el frío te impide moverte del sofá". "Las mismas dos chicas, en tres años consecutivos y cada episodio centrado en el mismo día de ese tiempo. ¿Cómo ha podido pasar Jeanette de ser nadie, a ser la más popular y finalmente a ser odiada por todo el pueblo? Todo ello en 1993, 1994 y 1995. Una miniserie (la segunda temporada es completamente independiente) que adelanta la nostalgia de los noventa", resume.

Piedad Sancristóval, nuestra experta en series en infoLibre, recomienda en primer lugar la segunda temporada de la serie argentina El encargado (Disney+), de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Y así lo argumenta: "Si la primera fue fabulosa y parecía haber explorado a su protagonista en profundidad, la nueva entrega resulta aún más retorcida y divertida. Eliseo, encarnado por un virtuoso Guillermo Francella, ejerce como conserje en un lujoso edificio en Buenos Aires y disecciona la vida de los vecinos para jugar con ellos como si fueran sus títeres. Un depredador disfrazado de mosquita muerta".

Se anima Sancristóval con otra proposición. Según destaca, de entre la moda de las distopías de los últimos años, hay una que la actualidad le hace "recordar con frecuencia y es perfecta para un pequeño atracón a resguardo del frío": la británica Years and Years (Movistar Plus+). Escrita al completo por el gran Russell T. Davies, a su juicio "acierta especialmente en tendencias sociales y políticas, más incluso que en las tecnológicas". Así, alerta acerca del populismo más descarnado, de la precarización del trabajo y de movimientos migratorios que pueden ser inesperados "y lo hace elocuentemente". Emma Thompson encabeza un reparto de "magníficos actores y actrices" que cuentan la historia futura de una familia.

Vuelve a aparecer ahora Miguel Ángel Pizarro para sugerirnos pasar el rato con It’s a Sin (HBO Max) porque, según recalca, nunca es tarde para rememorar cuánto ha evolucionado la lucha por los derechos LGBTI y de dónde se parte. En sus cinco episodios, esta serie sabe ser una crónica de un grupo de amigos gais en el Londres de los años ochenta y nos cuenta y cómo tuvieron que hacer frente a la epidemia del sida. Esto convierte a esta obra, en su opinión, en un "título imprescindible".

Y como no hay dos sin tres, el periodista de Bluper señala directamente a Balthazar (Movistar Plus+) como "ideal para un maratón" en un puente como este. "El carisma de su protagonista, encarnado por Tomer Sisley, y la química de sus personajes principales se conjugan a la maravilla en esta serie de crímenes en la que un forense tiene una manera particular de ‘hablar con los muertos’", nos cuenta, sin desvelar de más, aún añadiendo un puntito más a su favor, sobre todo para los especialmente impacientes: "Sus pocos episodios ayudan a verse rápidamente todas sus temporadas".

Regresa por aquí Isaac Bardavid porque tiene otras dos series que merecen la pena según su criterio. Así nos habla de Cadáveres (Netflix): "La plataforma de streaming de color rojo es famosa por sus series aptas para maratones de fin de semana, pero esta premisa es irresistible con cuatro detectives, en cuatro años distintos, que encuentran el mismo cadáver, con las mismas heridas y en el mismo callejón de Londres. Si te gustó Dark, te gustará Cadáveres".

Y una última por parte del crítico de Cinéfilos frustrados, que escoge los tres estrenos especiales de celebración del sesenta cumpleaños de Doctor Who (ya estrenados dos en Disney+, falta el tercero, que llega el 9 de diciembre). "Para los muy cafeteros… o los fans de Doctor Who", reconoce, apuntando que vuelve el showrunner inicial, Russell T Davies, vuelven el décimo Doctor (David Tennant) y Donna, "vuelven las emociones y los diálogos de ciencia absurda". "¿Y? Ese es el Doctor que nos gusta. Serán tres especiales antes de la llegada del nuevo Doctor (Ncuti Gatwa)", relata.

Es Israel Arias el encargado del bis final y se decanta por la recientemente estrenada El otro lado (Movistar Plus+). Y es que, tras explorar los "recovecos más costumbristas, hilarantes, y también dramáticos de la autoficción" en las tres temporadas de Mira lo que has hecho, Berto Romero sorprende con un "complejo artefacto audiovisual en el que logra un difícil pero certero equilibrio entre comedia y terror". "Dirigida a cuatro manos, y dos barbas, por Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro, en sus seis capítulos de media hora de duración El otro lado sigue los pasos de Nacho Nieto, un periodista especializado en fenómenos paranormales que atraviesa sus horas más bajas cuando se ve sorprendido por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada al que encarna Andreu Buenafuente, memorable en su papel de apolillado y rancio adalid del 'patriarcado feliz'", termina el periodista de CulturaOcio y Europa Press Cultura.