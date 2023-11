'La Mesías', la tragedia detrás de lo friki

Tanto se habla de La Mesías, en Movistar +, aparece de manera tan clara como la serie española del año, que puede acabar decepcionando, no por sí misma, sino por la altura de las expectativas.

Y sin embargo hay que seguir recomendándola. Especialmente habiéndola visto evolucionar. De sus siete episodios se han emitido los cinco primeros. Los dos próximos jueves estarán disponibles los dos restantes.

El origen de un grupo pop cristiano y familiar

La serie se desenvuelve poco a poco. Comienza en un presente en el que se viraliza en redes un conjunto delirante de hermanas cantantes cristianas. Los vídeos, que hacen reír y sorprenden a la mayoría, despiertan el trauma en dos personas, los hermanos Enric e Irene.

De ahí que el salto al pasado es grande. Los hermanos son ahora niños con una madre desequilibrada, manipuladora e inconsciente de que es una abusadora. Una Montserrat Baró que interpretan tres actrices a lo largo de su vida.

Una infancia durísima

Y ahí se queda la serie, para desde entonces contar linealmente las vidas de los hermanos. Paciencia. No se trata de unas cuantas escenas para dar contexto y llegar al grupo friki, se trata de empezar desde ahí la historia, que no viene a reírse de unas tipas raras si no a sobrecogernos con su tragedia.

Cuando se acepta el ritmo del relato comienza a sentirse la crueldad y el sufrimiento de esos niños a los que vemos rotos y torturados aún de adultos. A pesar de verse semana a semana, persiste el dolor de este drama terrorífico y nada más comenzar un episodio el recuerdo de esa sensación permanece intacto.

Los Javis como autores dramáticos

Javier Calvo y Javier Ambrossi, autores, directores y productores de la serie, ya habían trabajado este género en su anterior proyecto, Veneno, dura y brillante biografía de la famosa transexual Cristina Ortiz Rodríguez.

Veneno tenía el valor de rescatar y dar protagonismo a una mujer valiente y autodestructiva incomprendida en su tiempo. Esta miniserie trata un fenómeno exótico, las sectas familiares, pero por extensión habla del poder brutal que los padres y madres tienen sobre sus hijos.

Huida y retorno a una familia opresora

Trata de la anulación de la persona cuando se abusa de ella desde el nacimiento. Y según sus autores, de la huida de la opresión familiar, y de otro proceso que solo se da a veces, el complicado retorno. Calvo y Ambrossi lo expresan también como una metáfora de lo experimentado por la comunidad LGTBI cuando no es aceptada en su entorno.

La Mesías alcanza una calidad altísima en su producción. La película cinematográfica, la fotografía, las localizaciones… El nivel de los actores es de locos. Especialmente teniendo en cuenta cuantos y cuantas tienen personajes importantes. O personajes que con el mimo de Los Javis crecen y destacan pese a tener pocos minutos de pantalla.

Actrices iluminadas para interpretar a las mesías

En lo referente a la madre del clan, nos queda por ver su tercera encarnación a cargo de Carmen Machi. Cero dudas de que resultará imponente. De momento, Ana Rujas se sale. Después de haber protagonizado la serie que creó con Claudia Costafreda, Cardo, y que produjeron los Javis, deja claro que puede con todo y con matrícula de honor.

Lola Dueñas interpreta a la misma Montserrat Baró en otro momento de su vida y le ha tocado un personaje icónico que quien vea ya no podrá olvidar. La actriz está a la altura del reto y no resbala en un solo momento.

Terrorífico Albert Pla

El cantautor y provocador Albert Pla produce escalofríos con su magnífica interpretación de pareja de la mesías. Ha conseguido dar miedo durante años con algunas de sus canciones y también ha participado como actor en varios proyectos en cine, teatro y en televisión en la serie Fácil.

Actrices como Cecilia Roth, Gracia Olayo o Aixa Villagrán añaden calidad a cada frase que dicen. Y resulta asombrosa la dirección de los actores niños, y sobre todo niñas. Empezando por los adolescentes.

Intérpretes adolescentes que bordan personajes dramáticos

Biel Rossell interpreta al Enric, o Isaías, adolescente. Desarrolla un trabajo físico único,a que encarna a un bailarín casi sin referentes ni educación, además de soportar una carga dramática muy potente. Ha explicado a Cineconn el trabajo constante durante el rodaje con las actrices que dan dado vida a sus hermanas pequeñas en la serie.

Irene Balmes encarna a la Irene o Resurrección joven con una mirada dolorida y cargada de significados en cada plano. La hija del cantante y compositor de Love of Lesbian, Santi Balmes, debuta profesionalmente a los diecisiete años con este personajazo.

Virtuosa dirección de actores

Las niñas bordan sus personajes. Expresivas sin que sobre un gesto. Iona Roig, Arlet Zafra, Joana Buch y Ninoska Linares. Y una mención especial, tanto a la impresionante actriz Sara Martínez como al personaje que interpreta, Aina. Un ejemplo de cómo el terror recibido puede convertirse en sadismo.

A este extenso reparto se añadirá otro puñado de nombres en los dos episodios aún sin emitir. Aún queda una era completa por conocer con nuevas interpretaciones como las de la cantante Amaya o Rossi de Palma. Ya se puede asegurar que los Javis demuestran ser una vez más virtuosos directores de actores.

¿Basado en Flos Mariae?

Uno de los temas que más curiosidad despierta en torno a la serie reside en cuánto tiene de real tomando como referencia a la familia Bellido Durán, de la que surgió el grupo Flos Mariae. El conjunto de hermanas cristianas y peculiares, ahora escindido en dos.

Calvo y Ambrossi se despegan en sus declaraciones de la sombra de la familia Bellido Durán, que amenazó con denunciarles incluso antes de ver la serie. Sin embargo, los investigadores aficionados de las redes sociales habían recopilado mucha información sobre las Flos Mariae y su entorno y no se les escapan muchas similitudes.

Parecidos y diferencias con la realidad

En la cuenta de X, antes Twitter, @flosmariaegate, por ejemplo, se repasan escenas y datos de cada episodio que coinciden y se diferencian de los Bellido Durán. infoLibre recogió hace poco también las similitudes con las cantantes que saltaron al olimpo de lo estrafalario en 2013.

En una entrevista en este mismo medio los Javis citaron otros referentes, tanto de la ficción como de la realidad. Desde Mujercitas, Las vírgenes suicidas o Canino a documentales como The wolfpack, sobre otra familia numerosa en la que los hijos son aislados de la sociedad y encerrados en casa durante décadas.

Lo profundo se mezcla con lo pop

Con influencias innegables y su punto de vista y educación propias, Ambrossi y Clavo han logrado una serie inolvidable. Rodada en cine, con peso, con seriedad a pesar de que se prestaba al chiste. La promoción ha incluido mucho humor, pero nos habían engañado.

Al relato implacable del abuso y la opresión los directores superponen una religiosidad pop, en la que una secta se asimila a una rave o a buscar avistamientos de extraterrestres, con el particular aroma de los años noventa en España.

Una espiritualidad improvisada para tratar de aliviar una insatisfacción profunda, existencial, la que se deriva de no encajar en el mundo y sentir que nunca se podrá encajar.