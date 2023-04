'Los pacientes del doctor García' llega a televisión: "La novela es ambiciosa y la serie también lo es"

Tras su estreno en el último Festival de Málaga, este miércoles 19 de abril llega a La 1 de TVE Los pacientes del doctor García, la primera adaptación televisiva de una novela de Almudena Grandes. Un proyecto que viene desde tan lejos como recuerda a infoLibre el guionista de la serie, José Luis Martín: "La primera vez que hablaron conmigo fue cinco días antes de que le dieran el Premio Nacional de Narrativa a la novela en 2018, y estamos en 2023. El rodaje terminó en junio del año pasado y los guiones, lógicamente, estaban desde antes del rodaje, así que hay ganas de que se estrene ya".

Los pacientes del doctor García es una fascinante historia que mezcla el drama y el thriller de espías protagonizada por Javier Rey, Tamar Novas y Verónica Echegui. La historia conecta acontecimientos reales y desconocidos de la II Guerra Mundial y el franquismo, para construir las vidas de unos personajes que no sólo comparten la suerte de España, sino también la de Argentina.

"Para los que no han leído la novela, sin ninguna duda se encontrarán con una serie de amor, de intriga, de amistad. También de lealtad de dos hombres que son de diferentes clases sociales y se encuentran y el paso de los años y la distancia no hará que cambie su amistad. Quienes sí la hayan leído, plasmarán y verán en imagen la historia de la novela, que ha sido todo un reto, pero creo que está muy bien adaptada. Cada uno se lo puede imaginar a su manera, pero hay una cosa que no cambia, que es la historia, la novela. Al ser una adaptación, tienes dónde agarrarte con cualquier duda o a la hora de desarrollar. A la hora de llevarla a cabo, la novela es la Biblia. Si yo o el actor tenemos una duda, recurrimos a la novela. Por eso, todos hemos aprendido muchísimo haciendo esta serie", plantea a infoLibre el director, Joan Noguera.

La trama arranca tras la victoria de Franco, cuando el doctor Guillermo García Medina (Javier Rey) sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que le libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez (Tamar Novas), un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. El doctor García cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 1946 Manuel vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa.

El diplomático republicano pretende infiltrarse en una organización clandestina, la red de evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich que dirige desde el barrio de Argüelles una mujer alemana y española, nazi y falangista llamada Clara Stauffer. Mientras el doctor García se deja reclutar por él, otro español se cruza en el destino de los dos amigos: Adrián Gallardo Ortega (Jon Olivares). Este tuvo su momento de gloria como boxeador profesional antes de alistarse en la División Azul para seguir luchando como voluntario de las SS y participar en la última defensa de Berlín. Ahora malvive en Alemania e ignora que alguien pretende suplantar su identidad para huir a la Argentina de Perón.

"La novela, aparte de que es inmensa por la cantidad de personajes, tramas y décadas que abarca, tiene una estructura narrativa bastante más compleja de lo que hacemos habitualmente en televisión, particularmente una televisión generalista", explica Martín, quien adelanta que hay múltiples y continuas idas y venidas en el tiempo que en la serie se respetan "cuando le conviene a la acción". "En ese sentido, hay un trabajo de estructura bastante peliagudo y, sobre todo, eso hay que compatibilizarlo con intentar ser fieles a la novela en el espíritu, no en la letra. Y también ser fieles en cuanto a la caracterización de los personajes", argumenta.

En el proceso de adaptación, además, se eliminan cosas y se añaden tramas dentro de un proceso que, en palabras del guionista, no puede ser nunca "un corta y pega". "Si haces una adaptación, tienes que asimilar la novela con la intención de ser coherente con su universo pero, por otro lado, no puedes perder de vista que estás haciendo algo nuevo", explica. "Aunque fuera una novela lineal, que no lo es, y aunque fuera mucho más simple, no te puedes plantear este trabajo como un corta y pega de la novela porque te puedes dar un bofetón de mucho cuidado. Es otro lenguaje, es otro público. Por muchos lectores que tenga esta novela, que es ciertamente exigente con el lector, en televisión el público es muchísimo más amplio y gran parte de él no está dispuesto a prestar la atención que requiere la lectura de la novela. Tienes que contar lo mismo o algo parecido a lo que tienes en la novela para un público distinto, pensando que lo vas a llevar a televisión".

Por fin llega a La 1 y @rtveplay la serie que los amantes de la literatura llevan esperando, 'Los pacientes del doctor García', la ficción basada en la novela escrita por Almudena Grandes.



El miércoles, 19 de abril, a las 22:50hhttps://t.co/4iKJuKjwV8pic.twitter.com/WxTDprvwUa — La 1 (@La1_tve) 14 de abril de 2023

En ese camino hacia la pequeña pantalla, la serie se ha convertido en un proyecto con una "gran ambición", según Noguera, quien pone en valor el trabajo realizado ante la dificultad que conlleva una historia que transcurre durante cuarenta años en España, Argentina, Alemania, Rusia, Francia o Inglaterra: "Pero es verdad que en el Festival de Málaga funcionó muy bien, por lo que ahora falta el estreno de las audiencias tanto en TVE como posteriormente en Netflix. Y, sobre todo, falta ver qué dicen los lectores de Almudena, que pienso que tienen mucho que decir. Al ser una adaptación muy fiel a la novela, espero que les guste porque hemos intentado hacerla con mucho cariño. Aunque claro, de lo que uno imagina al leer un libro a lo que ve en la pantalla, siempre puede cambiar".

El director comenta, en cualquier caso, que "Almudena Grandes vio el casting y algunos capítulos del guion que le gustaron mucho y con los que estaba muy de acuerdo", tal y como pudieron saber a través de Tusquets y DeAPlaneta. Además, su viudo, Luis García Montero, fue dos días a la grabación en El Pardo (Madrid) y, tras ver dos capítulos, dijo que "era muy fiel a la novela y estaba exultante". Y su hijo Mauro, por su parte, ha comentado que se imaginaba la novela tal y como está reflejada en la serie.

"Yo no tuve contacto con ella, y es una pena", admite Martín, quien confiesa que no sabía que estaba al tanto de lo que él había hecho "hasta el último día de rodaje, cuando ella ya había fallecido". "No tuve ocasión, y me hubiera gustado, de explicarle al detalle por qué se han tomado determinadas decisiones, por qué se ha ampliado por aquí, por qué se ha eliminado por allá. Ocasión de contarle un poco los procesos mentales que te llevan a tomar esas decisiones. Eso fue una pena, pero evidentemente no estaba ella en condiciones", lamenta.

Tanto guionista como director coinciden al hablar de esta serie como una "gran producción" que ha afrontado una serie de condicionantes de producción que en papel, evidentemente, son mucho más sencillos. "La novela es ambiciosa y la serie también lo es. Y la factura está a la altura de cualquier producto porque hay que tener en cuenta que el espectador ahora no es como hace diez o quince años, ahora tiene el morro muy fino y está muy acostumbrado a ver cosas muy bien hechas, por lo que no le puedes darle cualquier cosa", señala Martín.

Y aún continúa: "Es una buena historia con muchas aristas. Al margen de la cuestión de época, es una buena historia y creo que no la hemos contado mal. La novela es una gran novela, es una gran obra de una gran autora y creo que la adaptación es muy decente y no avergonzaría a nadie. Creo que es una buena serie, de las que uno no tiene oportunidad de hacer habitualmente, y siempre hemos tenido claro que jamás podíamos defraudar a los lectores de Almudena".

El próximo miércoles, 19 de abril, a las 22:50h llega 'Los pacientes del doctor García'.



¡Te contamos todos los detalles!https://t.co/lC9fqH16kw — RTVE Play (@rtveplay) 16 de abril de 2023

Noguera, por último, insiste en que es una serie de acción, de intriga, de amor, pero "sobre todo es una historia de amistad y de lealtad". "Aparte de verla por estas características, la serie, como la novela, refleja la historia de España. Sin entrar en ningún tipo de política, sin posicionarse políticamente, cuenta la historia real de España que Almudena cuenta en la novela", indica, apuntando a su vez que la novela empieza en 1936 con Madrid asediada y bombardeada por las tropas franquistas, y acaba en 1978 cuando ya ha muerto Franco y Madrid es una ciudad totalmente diferente: "La gente joven va a descubrir cosas y la gente más mayor va a recordar vivencias. Hay personajes de ficción, pero también muchos personajes reales. Es una historia de ficción pero real dentro la historia tanto de España, como de Europa y gran parte del mundo".

El actor Tamar Novas, por su parte, afirma que encarnar a uno de los personajes de Almudena —en su caso, Manuel Arroyo— ha sido una "oportunidad para confirmar que esta mujer sentía una gran compasión y amor por los hombres y mujeres sobre los que hablaba". "Además, esta historia nos enseña que el peligro del fascismo no se vence con la indiferencia o con el sálvese quien pueda. Que toda ideología que no antepone la vidas humanas constituye una ideología de muerte. Manuel Arroyo y Guillermo García son esos perdedores que gracias a la mirada de Almudena Grandes se convierten en los vencedores indiscutibles, porque conseguir que sobrevivan valores como la amistad y dignidad en medio de tanta barbarie y brutalidad significa una gran victoria", remarca.

Asimismo, Novas confiesa que para él algunos de los episodios y personas reales en las que se inspiran los personajes de la novela, como el propio Manuel Arroyo, le eran "completamente desconocidos". Por eso, plantea que no solo "no está suficientemente contada esta parte de nuestra historia", sino que lo más sangrante es que "algunos se esfuerzan en no darle visibilidad". "Es una postura tan mediocre (y en muchos casos cruel) como la de no reconocer lo que representa la figura de Almudena Grandes para nuestra cultura. Afortunadamente creo que esos irresponsables políticos serán invisibilizados por el tiempo, y la obra de Almudena y sus héroes anónimos son los que perdurarán en nuestra memoria y cultura como lo que fueron, héroes", sentencia

Coproducida por RTVE, Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta, con la participación de Netflix, Los pacientes del doctor García, dirigida por Joan Noguera, transcurre a lo largo de cuatro décadas decisivas para la historia de España y ha contado con más de 2.500 figurantes. Aunque varias obras de Almudena Grandes han sido llevadas al cine (Las edades de Lulú, Malena es un nombre de tango, Los aires difíciles), es la primera vez en España que una de sus novelas llega a la pequeña pantalla.