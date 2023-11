El Banco de España estima en 26.000 millones los fondos de la UE que han llegado a la economía real

El director de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha indicado este jueves que el organismo calcula que unos 26.000 millones de euros de los fondos Next Generation son los que por el momento han llegado o están a punto de llegar a la economía real, es decir, a las empresas adjudicatarias.

Gavilán, que ha participado en unas jornadas económicas organizadas por la APIE, ha dicho que este cálculo está sometido a un "elevado grado de incertidumbre", pero que según los datos que maneja el Banco de España, entre 2021 y 2023 se han transferido ya a la economía real unos 26.000 millones de euros.

De esta cifra, ha aclarado que es posible que una parte no esté aún en manos de las empresas destinatarias, pero estas sí conocen ya el importe que se les ha adjudicado y saben que podrán tenerlo a disposición en un "futuro cercano", según recoge Europa Press.

Asimismo, ha precisado que esta estimación está realizada teniendo en cuenta, como ha sucedido en los ejercicios previos, que en los últimos meses del año se acelerarán las adjudicaciones. "Esta estimación de 26.000 millones lo asumen así, si no, el impacto sería menor", ha aclarado.

Más de 1,5 puntos de impacto en el PIB en dos años

A la vista de estos datos, Gavilán ha indicado que el Banco de España calcula que los fondos de la UE y las reformas estructurales derivadas de los mismos aportarán medio punto al crecimiento del PIB este año, estimado en un 2,3%, por debajo de las siete u ocho décimas que aportó en 2022 y similar a algo menos de medio punto que mejoró el PIB en 2021. De esta manera, en los tres años de aplicación de los fondos, el PIB habría mejorado alrededor de 1,7 puntos adicionales.

Igualmente, Gavilán ha indicado que si se aprovechan al máximo tanto los fondos de la UE como las reformas estructurales, el crecimiento potencial de la economía española, situado ahora en el 1% de manera inercial, podría pasar al 2% en los próximos años. "Se trata de un incremento del 100% en el caso de que se maximice el potencial transformador de los fondos", ha subrayado.

Las grandes empresas

En cuánto a cómo se están repartiendo los fondos, el director de Economía del Banco de España ha afirmado que son las grandes empresas las que mayoritariamente se están adjudicando la licitación de dichos fondos, pero en cambio, las pymes están liderando las subvenciones, básicamente debido al programa del 'Kit Digital', destinado precisamente a pequeñas y medianas empresas.

Además, ha añadido que están constatando que las empresas que han recibido fondos de la UE están acelerando más sus inversiones que cuando han recibido otro tipo de licitaciones, por lo que, según Gavilán, se está demostrando que otros proyectos no están teniendo tanto "efecto tractor" como los fondos 'Next Generation'. No obstante, ha matizado que se ha analizado a un número pequeño de empresas y habrá que ver que traslación tiene este efecto en términos agregados sobre la inversión total.

Por último, ha indicado que aún es pronto para valorar "con rigor" el impacto estructural de los fondos europeos y de las reformas asociadas a los mismos; ha pedido un mayor y mejor acceso a las estadísticas oficiales para poder analizarlos; ha reclamado una extensión de los plazos para su ejecución y ha apelado a la necesidad de usar estas inversiones extra para acelerar el proceso de consolidación fiscal.