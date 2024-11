La CEOE rechaza la propuesta del Gobierno para reducir la jornada laboral

La CEOE ha rechazado la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales para reducir la jornada laboral máxima legal desde las 40 horas semanales de la actualidad hasta las 37,5 horas en 2025, lo que podría llevar al Gobierno a aprobarla sin las ayudas ofrecidas para las empresas, según informa EFE.

En un comunicado remitido este martes, la CEOE informaba de que su Comité Ejecutivo extraordinario ha rechazado por unanimidad la última propuesta puesta encima de la mesa la semana pasada por el Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral. El Ministerio pidió entonces a los empresarios que llegaran a la reunión del próximo 11 de noviembre con "un sí o un no" y avisó de que, si no entraban en el acuerdo con el Gobierno y los sindicatos, algunas de las medidas podrían decaer. "CEOE y CEPYME, desde la responsabilidad, no pueden apoyar dicha propuesta", que incluye bonificaciones y ayudas directas a las pymes que tengan que contratar trabajadores o ampliar sus jornadas al aplicar en sus plantillas la reducción de la jornada.

Para los empresarios, explicaban, "modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva". Dicha autonomía, añaden, está recogida en el artículo 37.1 de la Constitución, que dice que "la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios".

Por ello, la CEOE considera que la reducción de jornada debilita el marco de negociación colectiva "que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años". Además de que "aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia", apunta. La CEOE y CEPYME dejan claro que "difícilmente" aumentará la productividad con la reducción de jornada, una medida que "tiene poco sentido" aplicar de forma general debido a las diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas.

Ayudas directas y bonificaciones

La propuesta de Trabajo incluye ayudas directas de hasta 6.000 euros para las empresas de menos de 5 trabajadores de los sectores del comercio, la hostelería, la peluquería, la limpieza y la agricultura. Estas ayudas se suman al Plan PYME 375, que incluye bonificaciones de entre el 20 % y el 100 % para las empresas de menos de 10 trabajadores que tengan que contratar personal como consecuencia de la reducción de jornada o transformar contratos de tiempo parcial a completo.

La reducción de la jornada máxima legal va acompañada de un endurecimiento de las sanciones por incumplimiento, así como cambios en el registro horario, de forma que sea electrónico, interoperable y accesible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y una mejora del derecho a la desconexión digital.

Reducción de jornada, con o sin la patronal

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, había vuelto a hacer este martes un llamamiento a la patronal para que participara en lo que supondrá "un gran pacto de país" y había pedido que hiciera un ejercicio de pragmatismo, ya que parece, ha añadido, que está "más pegada a consideraciones políticas que a una representación eficaz de las empresas". "Me gustaría que se valorara el gran esfuerzo de negociación de Trabajo", ha insistido Pérez Rey.

Los sindicatos llevan desde el verano convocando movilizaciones para presionar a la patronal para que se sume al acuerdo y centrarán ahora sus esfuerzos en los grupos políticos que deberán dar su apoyo a la medida en su trámite parlamentario. Trabajo, por su parte, ha reiterado que irá adelante con la reducción de jornada se llegue a un acuerdo o no con la patronal.