La deuda pública se pone de moda: la demanda de Letras del Tesoro iguala en enero las cifras de 2022

La imagen de las colas en el Banco de España refleja una nueva época monetaria: el fin de los tipos de interés en negativo y la vuelta de la rentabilidad para los ahorradores. La cola no se debe a una mero congestión puntual. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, en enero los ahorradores han obtenido Letras por valor de 400 millones de euros a través de la página web del Tesoro. Es decir, en un solo mes, una cifra similar a la de todo 2022 (403 millones).

El fuerte repunte de la demanda tiene que ver con la falta de alternativas para el ahorrador. Ante la subida de los tipos de interés, la banca española, aunque ha encarecido inmediatamente todo su catálogo de préstamos e hipotecas, sigue sin remunerar a los ahorradores por sus cuentas corrientes. El tipo de interés medio de los bancos está en el 0,41%, frente al 2,98% que ofrece el Tesoro por unas Letras a 12 meses.

“Los ahorradores ven que los tipos de interés han subido, pero que los bancos no los han repercutido en sus cuentas de ahorro”, señala Antoni Garrido, catedrático de Economía Aplicada en la Universitat de Barcelona y experto en sector bancario. “Lo que buscan es una forma de colocar el ahorro de manera segura y líquida, similar a la del ahorro bancario. Las Letras del Tesoro son un activo seguro”, señala el profesor.

Un Banco de España lleno de jubilados

“El Banco de España estaba abarrotado. Todos los que estábamos allí éramos jubilados”, señala Antonio Sánchez, de 65 años. Este gallego, que ha trabajado toda la vida como periodista económico, es uno de las miles de personas, que han decidido acudir este mes a la ventanilla de la sede del Banco de España, en Madrid, para adquirir unas Letras del Tesoro. “Fui con mi mujer porque intentamos hacerlo por Internet, pero había un problema con el sistema de autofirma. Tenemos certificado digital, pero aún así daba problemas”, expresa.

Colas en el Banco de España a las 8:30 de la mañana lloviendo en Bilbao para comprar letras del Tesoro 😂 pic.twitter.com/v4opOZ0aZ6 — Jon González (@JongoCervantes) 1 de febrero de 2023

“Los bancos en España son un oligopolio, hacen lo que quieren. Miras la media del interés que pagan aquí y en otros países de la UE y alucinas. En el Tesoro tienes el mínimo riesgo posible. Recordemos que el PP y el PSOE modificaron la Constitución por la puerta de atrás para que lo primero que pagara el Estado fuera la deuda pública, ¡fíjate si es seguro!”, recuerda Sánchez.

El periodista jubilado se presentó en el Banco de España el 10 de enero: “Fuimos físicamente porque ya habíamos ido en junio del año pasado para otro trámite y estaba vacío. Éramos tres personas para 10 ventanillas. Pero esta vez ha sido diferente. Cuando fui, fuera del edificio no había mucha gente, cuatro o cinco personas, pero dentro estaba abarrotado. Pese a que fuimos con cita, cogimos un número para esperar a la ventanilla y calculamos que tardaríamos unas dos horas”, expresa.

Al final, Antonio Sánchez decidió irse a casa. Pidió información sobre cómo resolver el problema con la autofirma, que le aconsejaron que hiciera con "clave permanente", y consiguió resolverlo. O eso parece. Sánchez consiguió terminar el trámite el 23 de enero. Hoy, 1 de febrero, de madrugada ha recibido dos mensajes del Banco de España. El primero le indicaba que la operación había sido rechazada y el segundo, todo lo contrario. “A día de hoy no sé si he comprado o no he comprado Letras del Tesoro. No sé si habrá sido un error del organismo, hay tan poca claridad…”, critica Sánchez.

La mejor alternativa ante la pobre remuneración de los bancos

La remuneración media que ofrecen los españoles por confiarle los ahorros es del 0,41%, por debajo de la media del 1,12% que ofrecen las entidades en la eurozona, y muy por detrás de otros países del entorno. Los bancos alemanes ofrecen el 1,34% de media; los austríacos, un 1,44%; los belgas, el 1,50%; los italianos, el 1,78%; los franceses, el 1,83% y los holandeses, el 1,85%.

Como informó infoLibre, el escaso interés de la banca por elevar la remuneración descansa en tres razones fundamentales. En primer lugar, la banca dispone de suficiente liquidez y ahora mismo no necesitan el ahorro de los ciudadanos de manera urgente. En segundo lugar, en España el sector está muy concentrado, lo que facilita que haya escasa competencia por elevar las remuneraciones.

Por último, en España los depósitos de los ahorradores tienen mayor peso en los balances de los bancos que en otros países. Por ejemplo, una remuneración media del 0,4% supone para el cliente apenas unos pocos euros, pero en España hay 927.000 millones de euros en depósitos. Ese 0,4% supone a la banca transferir a los clientes 3.700 millones al año.

“La banca española va a tener que hacer frente a la competencia de las Letras del Tesoro. Las fotos de gente normal y corriente haciendo cola llegarán a parte de la población, que empezará a exigir mayor retribución”, señala el catedrático Antoni Garrido.

“Las letras del Tesoro son el sustituto perfecto para un depósito. A diferencia de las cuentas corrientes, sí está recogiendo el repunte del euríbor” explica Javier Pino, analista financiero de la consultora Afi. Pino considera que este incremento de la demanda en letras del Tesoro no presionará a los bancos para que mejoren las remuneraciones de los clientes: “Creo que es remota la posibilidad. Hay fuerte demanda, pero los bancos todavía no tienen necesidad de liquidez”, apunta el analista.

La compra de letras y bonos del Estado se puede hacer a través de tres métodos: de la web del Tesoro, del Banco de España y de las entidades bancarias. Las dos primeras, están libres de comisión. El catedrático Antoni Garrido prevé que antes de que los bancos suban la remuneración a las cuentas de los ahorradores, tratarán de cosechar todo lo posible con el pago de comisiones, de los ahorradores que quieren comprar letras del Tesoro y no quieran hacerlo directamente con los organismos del Estado. “El interés de las cuentas bancarias tradicionales será lo último que subirá”, pronostica.