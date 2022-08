Escrivá presentará en septiembre una propuesta sobre el periodo de cálculo de las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado este viernes que su departamento presentará a los agentes sociales en septiembre, todavía sin una fecha concreta, una propuesta sobre el cómputo de los años de cotización para las nuevas realidades del mercado de trabajo, como recomendó el Pacto de Toledo.

Escrivá ha planteado que existen "varias palancas" sobre las que se puede operar. Una de ellas es la ampliación del periodo de cómputo, más allá de 25 años, aunque también ha sugerido que al mismo tiempo que se amplíe se haga "un mejor tratamiento de las lagunas, de los años que no se han cotizado o (...) que se excluyan algunos años del cómputo". "Hay distintas combinaciones. El 30% de las personas ya no tienen esas carreras laborales lineales que había antes, que iban de menos a más, sino que desde la crisis financiera, tenemos mayor volatilidad y hay personas que tienen sus últimos años no con sus mejores condiciones", ha explicado en declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press.

Aunque los sindicatos ya han expresado su rechazo a aumentar el periodo de cómputo, el ministro ha asegurado que la propuesta de la Seguridad Social tendrá un "beneficio agregado" y confía en llegar a un acuerdo con los agentes sociales.

Buen comportamiento del empleo en agosto

Por otro lado, ha asegurado que el comportamiento del empleo en agosto "va a ser muy fuerte, muy dinámico", después de recuperar el impulso perdido durante la última quincena de agosto.

Su cartera anunció esta semana que la Seguridad Social perderá en agosto 187.000 cotizantes en afiliación media, aunque sumará 65.000 en términos desestacionalizados, cifra que prefiere resaltar el ministro y que considera "muy buen dato". "Si miramos los datos de agosto del promedio de los años 2017-2019, que es una buena referencia, porque son tres buenos años del mercado de trabajo, en este periodo del año donde cae la actividad, como es conocido, la caída fue de más de 200.000 empleos. Por tanto, 187.000, que es algo transitorio y estacional, es algo que no nos preocupa, al contrario", ha dicho Escrivá.

El ministro espera que el comportamiento del empleo siga siendo "extraordinariamente dinámico", aunque ha reconocido que "es muy difícil hacer previsiones en el contexto actual". Aún así, Escrivá se aferra al 1,1% de crecimiento de la economía española durante el segundo trimestre de 2022 y a "los efectos mitigadores" de las medidas del Gobierno.

El titular de la Seguridad Social también ha querido alejar la sombra de una posible recesión técnica, a la que ha aludido recientemente el Banco Central Europeo (BCE), y ha explicado que se trata de un escenario más en las proyecciones del organismo. "Los economistas, cuando hablamos de la posibilidad, nos referimos a posibles escenarios, pero no tiene por qué que ser el central. Los bancos centrales diseñan distintos escenarios contingentes y la situación es muy incierta. Hay un posible escenario de recesión técnica, lo que quiere decir una caída transitoria de actividad. No es el escenario central", ha matizado el ministro.

Pensiones con el IPC y aumento del SMI

Respecto a las pensiones actuales, Escrivá ha garantizado que se actualizarán en noviembre de acuerdo a la inflación media, como establece a la ley, pese al repunte del IPC a lo largo del año. El ministro ha recordado que los ingresos de la Seguridad Social también están aumentando, con un incremento del 8,5% en julio de las cotizaciones sociales. "El saldo entre ingresos y gastos lo único que refleja es una mejora de la situación. Está en una ley que se aprobó en el Parlamento para dar total certidumbre a los pensionistas", ha recalcado.

Al igual que las pensiones, Escrivá ha señalado que se actualizará el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), compromiso del Gobierno para esta legislatura, aunque ha recordado que es un asunto que concierne a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Escrivá ha precisado que el Grupo de Expertos trabaja para determinar cuál es el salario medio en España y poder calcular así el 60% de esa cifra, que será el SMI para 2023. No obstante, el ministro ha subrayado que "nunca se ha cerrado ninguna cifra" y la decisión final será del Gobierno tras la discusión con los agentes sociales.