España ha embargado yates, mansiones y cuentas de oligarcas rusos por 1.023 millones de euros

España ha embargado bienes de ciudadanos rusos incluidos en la lista de sancionados de la UE por importe de 1.022,86 millones de euros. Se trata de inmuebles, yates, aviones y cuentas bancarias pertenecientes a 24 oligarcas y magnates rusos, sus parientes e incluso a una empresa propiedad del Ministerio de Transportes, según fuentes oficiales. Además, infoLibre –como parte de una investigación en colaboración con la ONG alemana Foro Civil para la Recuperación de Activos (Cifar), el consorcio European Investigative Collaborations (EIC) y IJ4EU– ha rastreado propiedades de una decena más de potentados rusos a los que, aun apareciendo en la lista europea de sancionados, el Gobierno español no ha congelado sus bienes en territorio nacional. En total, 31 oligarcas rusos cuentan con inmuebles y otros activos en España. La lista de la UE sanciona a 1.499 personas y a 209 empresas y entidades relacionadas con Rusia.

Algunos de los potentados cuyos bienes han sido confiscados en España se cuentan entre los hombres más ricos de Rusia, como el magnate del acero Viktor Rashnikov, o son prominentes empresarios como el consejero delegado de la petrolera Rosneft, Igor Sechin, y políticos como Sergei Kirienko, considerado el hombre de Vladimir Putin en la región de Donbass. También hay figuras de la cultura como el director de cine Nikita Mijalkov, que posee con su familia varias propiedades en España.

La parte más valiosa de los embargos en España corresponde a los cinco yates confiscados, valorados en 855,33 millones de euros. Se trata del Lady Anastasia, de 47 metros de eslora y cuyo dueño es Alexander Mijiv, consejero delegado de la agencia estatal de exportación de armas Rosoboronexpor; el Valerie, de 85 metros de eslora y propiedad de Sergei Chemezov, a la cabeza de Rostec, el principal consorcio de la industria militar rusa; el Crescent, uno de los mayores yates del mundo, con 135 metros de eslora, cuyo propietario es Eduard Judainatov, a su vez dueño de la petrolera NOC, así como el Sasha Primero –24 metros de eslora– y el Neva Primero, ambos de Vladislav Reznik, presidente de la aseguradora Rus, que fue investigado y finalmente absuelto en 2018, junto a su mujer y otras 15 personas, por sus supuestas conexiones con el mafioso Guennadi Petrov en la Operación Troika.

También merecen atención los cuatro aviones de la empresa estatal GTLK, que alquila todo tipo de medios de transporte a otras compañías rusas. Las aeronaves incautadas tienen un valor de 60 millones de euros.

Además, las autoridades españolas han inmovilizado 68 cuentas bancarias y otros instrumentos financieros, desde hipotecas hasta seguros, acciones y tarjetas de crédito, pertenecientes a los oligarcas rusos de la lista europea de sancionados. En total, 41,43 millones de euros.

De Marbella a Girona

Pero la parte más impresionante de las propiedades rusas en España es la inmobiliaria. Han quedado confiscadas 54 propiedades, desde grandes villas en algunas de las zonas más lujosas de la costa mediterránea hasta parcelas rústicas y plazas de aparcamiento, por importe de casi 66,1 millones de euros.

Algunos de los ciudadanos rusos de la lista tienen a su propio nombre los chalés o apartamentos, otros han utilizado sociedades limitadas para comprar los inmuebles. Quien posee un mayor número de activos incautados por las autoridades españolas es Igor Vladimirovich Lebedev, vicepresidente de la Duma y presidente del grupo parlamentario del Partido Liberal Democrático de Rusia. Se le han embargado 15 propiedades, según las citadas fuentes. Una de ellas es una parcela en la urbanización La Mallá, en Altea (Alicante), 1.688 metros cuadrados, que posee a través de la sociedad Go Evolution International 21 SL, registrada en Alicante y participada a su vez por la sociedad chipriota Holley Investment Ltd. La administradora única de Go Evolution International 21 SL es una ciudadana lituana, Ruta Kovalevskiene, que se anuncia en InfoJobs como traductora y profesora de Primaria.

Sergei Chemezov fue de los primeros rusos sobre cuyas propiedades intervino el Gobierno español. Además del yate Valerie, confiscado los primeros días de marzo de 2022 –los rusos invadieron Ucrania el 24 de febrero–, infoLibre ha rastreado en los registros de la propiedad otros seis inmuebles: dos mansiones de lujo en la urbanización Mas Semís de Castell d’Aro (Girona), en plena Costa Brava –una de 371 metros cuadrados y otra de 820 metros cuadrados, valoradas cada una de ellas en más de un millón de euros– y un chalé en Estepona (Málaga) –832 metros cuadrados–, además de un apartamento –600.000 euros– y dos plazas de aparcamiento en el residencial S’Agaró Front de Mar, en San Feliu de Guíxols (Girona). Las propiedades de Estepona están a nombre de Holytown Limited, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, a su vez propiedad de Penimar Holdings Limited, cuyas dueñas reales al 50% son Anastasia Ignatova y Ludmila Rukavishnikova, hijastra y suegra de Chemezov. Ignatova, profesora de Teoría Política en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, es también la esposa de Andrei Vatutin, presidente del CSKA de baloncesto. Las propiedades de San Feliu de Guíxols se encuentran a nombre de Ignatova, que también aparece en la lista de sancionados de la UE.

Para registrar el yate Valerie, que navegaba con bandera de San Vicente y Granadinas, el presidente de Rostec recurrió a otra sociedad intermedia domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, Sulberg Services Limited. Cómo utiliza Chemezov a su familia política para registrar sus bienes fuera de Rusia fue investigado por dos consorcios internacionales de periodismo: OCCRP e ICIJ, que encontraron la pista del oligarca en los Papeles de Pandora. OCCRP cifra en 400 millones de dólares el valor de los activos acumuladas por Chemezov en el extranjero.

Las propiedades del director de cine Nikita Mijalkov

“Si no fuera en Rusia, el otro país en el que querría vivir es España”, aseguró el director de cine Nikita Mijalkov en 2011 cuando le dieron el Premio Homenaje a toda su carrera en el Sevilla Festival de Cine Europeo. Mundialmente conocido por Ojos negros, que protagonizó Marcelo Mastroniani; Urga, el territorio del amor, León de Oro en el Festival de Venecia, o Quemado por el sol, gran premio del Festival de Cannes, Mijalkov se ha significado por su apoyo al Kremlin y a la invasión de Ucrania. Desde hace años mantiene una gran vinculación con España, donde su mujer, Tatiana, y sus tres hijos –Anna, Nadezda y Artem– poseen a su nombre una mansión de 949 metros cuadrados en Sotogrande, la exclusiva urbanización gaditana. A nombre del director de cine sólo figura un dúplex de 100 metros cuadrados con piscina, home cinema y sala de masajes en L'Alfàs del Pi (Alicante), que ha sido inmovilizado por las autoridades españolas. Además, su hija mayor, Anna, es la propietaria de un apartamento de 63 metros cuadrados en Torrevieja (Alicante).

Ni la villa de Sotogrande ni el apartamento de Torrevieja han sido congeladas por el Gobierno, que hasta ahora sólo podía embargar activos de los nombres que aparecen en la lista de sancionados de la UE. Pero si existen “indicios racionales” de que el “verdadero titular” de dichas fincas, bienes o derechos es el que figura en esa lista, las fuerzas de seguridad elaboran un informe que se envía al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo, creado en el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que cada registro inscriba la “prohibición de disponer” que recae sobre esos activos.

Los notarios disponen de una Base de Datos del Titular Real –dicen que es única en el mundo–, que permite saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad, incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas. En esos casos, los notarios informan a la Secretaría General de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. Así, hasta el momento, han identificado a 111 personas vinculadas con los sancionados, de los cuales 31 son familiares y a cuyos nombres se han localizado 19 inmuebles.

De hecho, las autoridades españolas han inmovilizado los bienes de Anastasia Ignatova, la hijastra de Sergei Chemezov, y de Marina Vladimirovna Sechina, esposa de Igor Sechin, que figuran en la lista de la UE. Esta última tiene dos locales comerciales en Marbella y un chalé de 412 metros cuadrados en Arroyo Nagüeles, también en Marbella.

Los notarios también han identificado 30 personas jurídicas a cuyo nombre han registrado oligarcas rusos sus propiedades en España, de las cuales 14 son sociedades extranjeras y 13 están relacionadas con sus familiares.

En el caso del diputado de la Duma Alexei Vasilievich Chepa, se le han inmovilizado dos propiedades que figuran a nombre de Betren Inversiones SL, una sociedad domiciliada en Marbella de la que es administrador único Daniel Chepa, su hijo. Se trata de un chalé de 645 metros cuadrados con piscina y vivienda para el guarda en una finca de 9.405 metros cuadrados situada en la urbanización Guadalmina de Marbella, y de una parcela de 840 metros cuadrados en la misma urbanización.

El diputado y presentador de televisión Andrei Makarov comparte la propiedad de una parcela de 1.426 metros cuadrados en la urbanización Mas Semís de Castell-Platja D'Aro (Girona) –la misma donde Sergei Chemezov y Anastasia Ignatova tienen una de las suyas– con su exmujer Natalia y su hija Alexandra. También posee un chalé de 318 metros cuadrados en el mismo residencial.

Otro tanto ocurre con el gobernador de la región de Murmansk, Andrei Chibis, quien comparte la propiedad de un adosado en Mont-roig del Camp (Tarragona) con su mujer, Eugenia Chibis.

Galina Valueva es la esposa del diputado de la Duma y exboxeador profesional Nikolai Sergei Sergeievich Valuev y posee un chalé en una urbanización de Guardamar del Segura (Alicante). Otro diputado, Vadim Vladimirovich Belusov, puso a nombre de su mujer, Irina Belusova, un chalé y un apartamento en Cambrils (Tarragona).

Sin inmovilizar

Todos los bienes citados hasta ahora han sido inmovilizados por el Gobierno español, pero no los inmuebles que en el Registro de la Propiedad figuran a nombre de Natalia Maidanova, esposa de Denis Maidanov, quien además de diputado es un conocido cantante. Se trata de dos apartamentos en Platja d’Aro (Girona) de 90 y 117 metros cuadrados. Fuentes oficiales explican a infoLibre que aún no han encontrado indicios suficientes para inmovilizar esos inmuebles.

Lo mismo ocurre con el dúplex en Dominion Beach, un exclusivo complejo residencial de Estepona, y de la mansión en el Coto La Zagaleta, una de las urbanizaciones más lujosas de Benahavís, también en Málaga, que Valeri Ponomarev posee en España a través de dos sociedades. El dúplex, de 202 metros cuadrados, es propiedad de Auto Pinos Costa del Sol SL, cuya administradora única es Zoya Ponomareva, hija de quien pasa por ser el senador más rico de Rusia. Y la villa, de 1.828 metros cuadrados, que se ha construido sobre un terreno de 17.762 metros cuadrados, figura a nombre de Xarenin Development SL, también administrada por Zoya Ponomareva.

No obstante, su situación puede cambiar a partir de ahora, porque el Consejo Europeo aprobó el pasado día 6 un reglamento de aplicación inmediata que permite aplicar sanciones de forma automática a las personas que “se beneficien” del patrimonio del individuo sancionado, incluidos “los miembros de su familia cercana”. Es una manera de contrarrestar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que el pasado mes de marzo anuló la sanción impuesta a Violetta Prighozina, madre de Yevgueni Prighozin, jefe del grupo de mercenarios Wagner. Según el tribunal, no había suficientes pruebas de los vínculos entre Prighozina y Wagner.

A través de sociedades

También utiliza una sociedad para mantener sus inmuebles en España Boris Romanovich Rotenberg, copropietario con su hermano Arcadi del grupo SGM (StroyGazMontazh), la mayor constructora de gasoductos y líneas de suministro de energía eléctrica de Rusia. Se trata de Bangalor Holding Limited, una compañía domiciliada en Chipre que figura en el registro como dueña de un chalé de 1.731 metros cuadrados construido sobre una parcela de casi 7.000 en Oliva (Valencia), que también incluye dos viviendas de servicio, dos piscinas, un gimnasio y un invernadero. En este caso el inmueble sí ha sido inmovilizado por las autoridades españolas. infoLibre publicó la semana pasada un dosier completo sobre las propiedades de Rotenberg y cómo intentó protegerlas de las saciones europeas que puede consultar aquí.

Un caso más de propiedad oculta tras una sociedad es el del chalé de 344 metros cuadrados construido en Benissa (Alicante) por Dimitri Alexandrovich Pumpianksi, presidente de la compañía metalúrgica PJSC. Tubo International Plus SL es la pantalla, a su vez en manos de otra firma chipriota, Furdberg Holding Limited.

Viktor Filippovich Rashnikov, magnate billonario de la industria del acero y también dueño del Ocean Victory, uno de los yates más grandes del mundo, utiliza Diamantica SL para gestionar tres propiedades en España que han sido embargadas.

Y Sergei Kirienko, a quien se considera el hombre de Putin en la región del Donbass, la zona que se disputan rusos y ucranianos, está detrás de los inmuebles que en el registro figuran a nombre de Bell-67 SL. Esta sociedad pertenece a Robert Gndolian, socio comercial, amigo y compañero de colegio de Vladimir Kirienko, hijo de Sergei. Bell-67 SL es la dueña de una parcela rústica de 16.529 metros cuadrados, en parte cultivada y en parte con arbolado, situada en Sant Joan de Palamós (Girona), así como de una parcela urbana de 6.724 metros cuadrados en el mismo municipio. En Cap de Planes tiene un chalé de 305 metros cuadrados. Ninguna de estas propiedades ha sido embargada.

Propietarios directos

Pero también hay quien no se esconde tras una persona jurídica. El diputado de la Duma Konstantin Fiodorovich Zatulin dispone de un apartamento de 94 metros cuadrados en Torrevieja (Alicante), tal y como consta en el Registro de la Propiedad de ese municipio. Arcadi Ponomarev, diputado y empresario, es el dueño de un apartamento de 127 metros cuadrados y dos plazas de aparcamiento en Altea (Alicante), que han sido embargados.

Finalmente, a Vladimir Paulov, diputado y directivo de una empresa metalúrgica, sólo se le han detectado dos plazas de aparcamiento en El Campello (Alicante), que se le han inmovilizado.

Además de embargos europeos, las autoridades españolas han practicado otros por orden del Tesoro de Estados Unidos. En abril de 2022, la Guardia Civil se incautó de otro yate, el Tango, de 77 metros de eslora y valorado en 90 millones de dólares. Pertenece a Viktor Vekselberg, empresario ruso-chipriota nacido en Ucrania y presidente del grupo Renova.