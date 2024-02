La opacidad marca el arranque de la Fórmula 1 en Madrid: Ifema se niega a desvelar qué contratos hizo

La llegada a Madrid de la Fórmula 1 (F1) está envuelta en una espiral de opacidad. Para intentar romperla, el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional Pablo Padilla ha armado una batería de solicitudes de información que ha reclamado a Ifema, el consorcio constituido por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria y la Fundación Montemadrid e impulsor del Gran Premio. Con detalle, la mencionada formación política quería saber los compromisos adquiridos por la entidad de cara al evento deportivo que arrancará en teoría en 2026, el desglose económico por año, datos de los pliegos contractuales, el plan de negocio previsto e información del “entramado institucional de nueva creación” para “dar cobertura a las necesidades del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid”. Pero la mayor parte de esas peticiones no han sido atendidas.

En una resolución, fechada el pasado 21 de febrero y a la que ha tenido acceso Infolibre, Ifema se agarra al artículo 14 de la Ley 19/2013 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para justificar su negativa a ofrecer los datos demandados, después de agruparlos. Argumenta que “facilitar los compromisos adquiridos” en relación a la Fórmula 1, “los pliegos sacados” para las “licitaciones relacionadas con el Gran Premio” y “el plan de negocio previsto” supondría “permitir el acceso a documentación que podría provocar un perjuicio" para sus "intereses económicos y comerciales" y que está amparada "por la confidencialidad”.

En el documento trasladado por el consorcio a Más Madrid se asevera además que el promotor del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, ha adquirido como tal “compromisos frente a FOWC –Formula One World Championship, el ente que ostenta los derechos de la F1– y FOML –Formula One Marketing Limited–”, por lo que no puede “divulgar información o documentación al respecto, sujetándose en todo momento a estrictas obligaciones de confidencialidad", ya que revelar información "perjudicaría a los intereses de terceros" y sería, asimismo, "un incumplimiento contractual”. A ello suman que, a juicio de Ifema, “datos tan detallados como los que se requieren” constituyen “información sensible" que toda entidad "está obligada a proteger y mantener reservada, por lo que cualquier tipo de difusión de dicha información a terceros, atentaría contra la confidencialidad, lo que directamente incurriría en la afectación de los interés económicos y comerciales" del consorcio, insisten.

Respecto a los pliegos, arguyen que las licitaciones “han sido tramitadas a través de procedimientos negociados sin publicidad precisamente para poder preservar la confidencialidad de la información y documentación, tanto previa a los procedimientos de licitación como en el seno de los mismos”. Y en relación al desglose económico por año, se remiten a las cuentas anuales de Ifema, que “están sometidas a un sistema de verificación y control externo de auditoría, siendo publicada en su propia página web la memoria anual en la que se hace un repaso exhaustivo de los principales hitos”, de la “gestión” y de “los resultados de sus líneas de negocio y actividad”. Traducido: Más Madrid tendría que esperar a que se difundan las cuentas de 2024.

Sí proporcionan alguna respuesta sobre el aporte institucional que se habría realizado para cubrir el Gran Premio, que tendrá un circuito urbano con 5,47 kilómetros de recorrido que incluye una parte frente a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, y lo hacen para admitir que Ifema “ha desarrollado este proyecto con personal propio”, al que ha agregado “la incorporación de dos perfiles técnicos”. Es decir, el coste cero de la iniciativa para las arcas públicas que se ha garantizado tanto desde la comunidad como desde el ayuntamiento al menos en materia de personal no sería tal.

"Los pelotazos del PP nos terminan costando médicos, profesores..."

Para el diputado de Más Madrid en la Asamblea autonómica solicitante de la documentación, "es de recibo conocer qué contratos se tienen". "Hasta ahora ni existen informes ni conocemos contratos: solo cifras inventadas y palabras vacías", lamenta Padilla, para enlazar: "Los pelotazos del PP nos terminan costando médicos, profesores... La Fórmula 1 va a ser el plató de televisión de Ayuso que terminaremos pagando todos en nuestros servicios públicos", augura.

Desde esa convicción, Más Madrid recurrirá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para intentar obtener la información y formulará peticiones en la Asamblea. Previsiblemente antes de que aquél se pronuncie, el próximo 6 de marzo se votará en la Comisión de Hacienda otra iniciativa impulsada por dicho partido: que la Cámara de Cuentas fiscalice "todos los contratos celebrados desde el sector público madrileño" que tengan relación con el premio de Fórmula 1 de la comunidad.

Al evento automovilístico madrileño le preceden las turbulencias o el aire sucio de otros como el de Valencia, por lo que la oposición ya ha advertido de que exigirá transparencia en todo el recorrido. Ayuso ha proclamado que el evento dejará en la región "más de 450 millones de euros cada año y generará 10.000 puesto de trabajo directos, más todos los indirectos, a través de nuevas cadenas de restauración, hoteles y una cantidad enorme de planes de ocio, cultura, compras y espectáculos".