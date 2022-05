'El Mundo' que dirige Joaquín Manso: agotado por el recorte de gastos y plantilla, y cada vez más escorado a la derecha

El Mundo cambia de director después de cinco años. Joaquín Manso se convierte en el sexto director del periódico que publica Unidad Editorial, sustituyendo a Francisco Rosell en el cargo, quien se encontraba a las puertas de la jubilación. Director adjunto del diario desde 2017, Manso se formó como periodista en el Máster de El Mundo tras estudiar derecho y asesoría de empresas en la escuela de negocios Esade.

A sus 45 años, el nuevo director deberá consolidar la etapa de relativa calma que ha supuesto el mandato de Rosell, tras los años convulsos que vivió el periódico con el despido de quien fue su fundador, Pedro J. Ramírez, en noviembre de 2014. Desde entonces, El Mundo ha cambiado de director cada año, mientras se sucedían los despidos colectivos y los recortes de gastos, su consejero delegado y presidente durante 30 años era destituido e incluso se hacía con la propiedad del grupo un nuevo empresario italiano, Urbano Cairo.

La decisión, prevista para fines de este mes, se ha precipitado, según explican las fuentes del periódico consultadas por infoLibre. Además, la destitución no ha sido recibida por Rosell de forma muy amigable. “Un director no dimite, y menos antes de unas elecciones”, ha dicho a sus más directos subordinados. De hecho, el comunicado que preparó Unidad Editorial para anunciar la designación de Manso ha tenido que ser revisado por el abogado del ya exdirector antes de que fuera publicado en su propio periódico, lo que no ha ocurrido hasta la tarde del viernes, cuando ya el resto de los medios de comunicación llevaban horas con la noticia en sus webs. El comunicado de la empresa avanza que Rosell seguirá desempeñando “funciones directivas” en Unidad Editorial, sin precisar cuáles. El grupo, añade la nota, le “agradece su profesionalidad y delicada labor” al frente del periódico.

También se ha retrasado hasta el próximo lunes a las cinco de la tarde la comunicación oficial del nombramiento de Joaquín Manso a la plantilla, aseguran las mismas fuentes.

La mitad de la plantilla

En los últimos 13 años El Mundo ha sufrido con especial virulencia los golpes de la crisis existencial que ha dejado herida de muerte a la prensa de papel. La caída de las ventas en el quiosco, junto con el hundimiento de los ingresos publicitarios hicieron tambalearse un negocio que no terminaba de decidir qué modelo digital quería adoptar para suplir al moribundo diario de papel. Unidad Editorial entró en pérdidas en 2007, antes de que estallara la crisis financiera por culpa de la fusión con el grupo Recoletos, y en 2009 ya ejecutó su primer despido colectivo. El grupo no abandonó los números rojos hasta 2016, cuando el empresario de televisión Urbano Cairo acababa de hacerse con RCS, la matriz italiana de Unidad Editorial, también propietaria de Il Corriere della Sera y la Gazeta dello Sport.

En el camino, el grupo ha reducido su plantilla –más de 2.000 trabajadores– a la mitad, en una sucesión de cuatro ERE y planes de bajas voluntarias que aún sigue goteando: en 2021 despidió a casi 120 trabajadores de Logintegral –distribución--, las delegaciones regionales y el área corporativa. Al mismo tiempo, el regreso a los números negros sólo ha sido posible gracias a una draconiana política de contención de gastos aplicada con mano de hierro por Urbano Cairo. También a la venta de algunos activos, como la empresa de apuestas RCS Gaming y los terrenos de Meco donde estaba la rotativa del grupo.

El grupo ha salvado ya el año del covid, en el que toda la prensa vivió el hundimiento del negocio, pero aún sigue 78 millones de euros por debajo de la cifra de ingresos de 2019. La salida de Antonio Fernández-Galiano, el gestor de Unidad Editorial desde hace 30 años como presidente y consejero delegado, en abril de 2021, no ha cambiado los planes de ajuste del gasto. Ni la línea editorial de El Mundo. Con Francisco Rosell, el periódico ha sido el más claro soporte mediático de Isabel Díaz Ayuso en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Tampoco ha tenido escrúpulos a la hora de blanquear a la ultraderecha y sus líderes, en un intento declarado de convertirla en aliado viable del PP.

En ese tiempo, Manso ha capitaneado El Mundo desde su puesto de adjunto a la dirección, por lo que es más que probable que ahora, con todo el mando, continúe en la misma línea. El flamante director fue antes jefe de las secciones de Opinión y Nacional, desde donde ascendió, en un salto inédito hasta entonces en el periódico, a director adjunto cuando Rosell recibió de Fernández-Galiano el encargo de poner orden en una redacción donde antes habían fracasado Casimiro García-Abadillo, David Jiménez y Pedro García Cuartango.

El reto digital y el reto del rigor

Que Manso iba a sustituir a Rosell lo daba por descontado la redacción desde hacía tiempo. El camino de Joaquín Manso hacia la dirección quedó definitivamente despejado hace sólo unos días después de que el otro director adjunto de Rosell, Martí Saballs, fuera nombrado director de proyectos editoriales en Cataluña en abril y hace apenas unos días se anunciara su fichaje como director de información del grupo Prensa Ibérica, que publica El Periódico de Catalunya.

Según la nota de prensa en la que Unidad Editorial anunció este viernes el nombramiento de Joaquín Manso, el nuevo director de El Mundo tiene por delante el reto de la transformación digital del periódico. Tras años de titubeos, el diario ha apostado de lleno por las suscripciones digitales, de las que dice tener 91.000 –El País cuenta con 164.000–, mientras las ventas en quiosco languidecen irremediablemente: no supera los 60.000 ejemplares diarios en toda España.

Pero, además, deberá convertir en realidad el objetivo que se marca en ese comunicado: garantizar que “el rigor y la calidad informativa” son las señas de identidad de El Mundo.