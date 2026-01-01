Los asesinatos machistas descienden hasta los 46 en 2025, la cifra más baja desde 2003

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado este jueves que los asesinatos por violencia de género se han reducido desde 2003 un 35,2%, aunque "ahora es más importante que nunca avanzar frente al negacionismo de Vox que normaliza la violencia machista".

Redondo ha escrito en su cuenta de la red social X que 2025 ha finalizado "sin 46 mujeres, a las que echan de menos, más en estos días, sus familiares y amigos, todas ellas asesinadas por violencia de género".

"Cada una de ellas, sus nombres, sus proyectos de vida truncados, nos interpelan", ha añadido, pero "a pesar de tanto sufrimiento" se trata de "la cifra más baja de la serie histórica".

A su juicio, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género "es el camino" y las políticas públicas feministas son "efectivas" a la hora de procurar "profundas transformaciones sociales, desde una cultura machista y de dominación a una cultura del respeto y la igualdad".

"Los consensos siempre han abierto las puertas a grandes cambios en nuestro país", ha reflexionado también antes de desear "un 2026 libre de violencia de género".

Con las 46 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en 2025, que dejan 35 niños y niñas huérfanos, ya son 1.341 las mujeres víctima de violencia machista desde 2003 en España.

En esas cifras no está la mujer que fue hallada muerta tras precipitarse al vacío la madrugada del 31 de diciembre en el distrito madrileño de Villaverde, en un suceso por el que la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de un delito de homicidio, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

El 016 atiende a todas las víctimas se violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.