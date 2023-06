“Los discursos del odio son la causa, no la consecuencia": infoLibre celebra un Orgullo sin miedo al ruido ultra

Un viejo proverbio dice que siempre es mejor observar la realidad desde arriba. En Madrid, hay muy pocos lugares desde donde se pueda ver la ciudad y el mundo de una forma tan espectacular como desde la terraza del Círculo de Bellas Artes. Desde allí se pueden observar desde las altas cuatro torres que marcan el skyline madrileño a los tejados que coronan las casas de La Latina. También desde esa terraza, infoLibre ha querido ver el mundo para poder analizarlo y acercarse a él de la mejor manera posible.

Con motivo del Orgullo LGTBI, el periódico ha organizado unas jornadas para pensar y reflexionar sobre la situación actual del colectivo, sus retos y sus amenazas con tres mesas redondas en la Sala María Moliner del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En medio del calor que azota la capital, los socios se han mantenido fieles y han acudido a un acto que tenía como principal objetivo escuchar, aprender y analizar desde diferentes perspectivas la realidad del colectivo.

Las jornadas arrancaban con una mesa dedicada al incremento de los discursos de odio alrededor de las personas LGTBI, moderada por la redactora de Igualdad, Sabela Rodríguez Álvarez, bajo el título "Cuando tu vida puede estar en peligro: ¿están aumentando los delitos de odio contra las personas LGTBIQ+?". En ella han participado Ignacio Paredero, sociólogo y activista de la FELGTBT; Ángel Velasco, activista de Orgullo Crítico, y Violeta Assiego, abogada especializada en derechos humanos y colectivo LGTBI.

Durante su desarrollo, se ha advertido del avance de los discursos de odio en España y los peligros de su legitimación por parte de los líderes políticos. Así, Paredero ha destacado que estos son la causa y no la consecuencia del aumento de las agresiones a personas del colectivo y ha advertido los peligros de que este tipo de relatos entren en las instituciones. "Muchas personas no se atrevían a decir ciertas cosas pero escuchan a alguien decirlo y ven que hay más personas que piensan como ellos. Así se legitima el odio contra el colectivo", concluía el activista.

Otro punto importante del debate ha girado en torno a cómo combatir estos discursos en un momento en el que las personas LGTBI no se sienten seguros de cara a denunciar. De hecho, un 70% de ellas no consideran a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado una institución comprometida con la defensa de sus derechos. Por ese motivo, Velasco ha defendido otras formas alternativas de dar la voz de alarma. "Hay que crear comunidad. Está bien denunciar en comisaría, pero poner a personas en situaciones vulnerables como esa me parece un terreno peligroso. Hay que crear redes para que no sea el único lugar al que acudir", sostenía el activista de Orgullo Crítico.

Por último, se ha debatido sobre la disyuntiva de ejercer, desde el colectivo, un discurso de confrontación o uno más integrador y "amable" como pedía el presidente Pedro Sánchez. "No debemos tener miedo a la rabia y a la furia. Déjame tenerla y luego a ver en qué se transforma, puede ser en una acción directa o en una conversación asertiva", opinaba Violeta Assiego, una reflexión que no era compartida por Paredero, el cual apostaba por no responder desde la rabia y buscar líneas más "inteligentes" para no caer en marcos que benefician a la ultraderecha.

La segunda mesa redonda de la tarde cambiaba completamente de tercio y se centraba en la inclusión de las personas LGTBI en el deporte. Llevaba como título "Juego limpio: personas LGTBIQ+ y deporte" y, moderada por la subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes, ha contado con la participación de Víctor Gutiérrez, waterpolista y Secretario LGTBI‍ del PSOE; Omayra Perdomo, primera jugadora de voleibol profesional y Sara Peláez, árbitra de baloncesto.

Los tres ponentes han querido reivindicar el deporte como elemento integrador y la necesidad de incluir en él a todas las personas del colectivo, especialmente las trans. "Hay que fomentar la inclusión y el compañerismo. El deporte te da muchas cosas, formar parte de algo para alguien que nunca se ha sentido parte de nada es precioso", sostenía Perdomo. Sin embargo, en muchas ocasiones, sigue siendo un gran tabú salir del armario en este tipo de entornos, y por ello los ponentes también debatieron sobre quién tiene la responsabilidad de deshacerse de este tabú. Para el waterpolista, "la responsabilidad de cambiar el deporte no es del deportista sino de la política y de la sociedad, cuando lo hagamos un espacio seguro, los deportistas se animarán a salir del armario". Sin embargo, en opinión de Peláez, el individuo sí tiene esa responsabilidad y debe tomar partido por pura ética.

También se reflexionó sobre la supuesta ventaja competitiva de las mujeres trans en el deporte. "No hay ciencia que sustente de manera real que una mujer trans tiene una ventaja competitiva en el deporte", sostenía la árbitra, algo que corroboraba en primera persona Perdomo: "Cada cuerpo es un mundo. En mi liga hay mucha gente que me come con papas. Hay gente que si empieza una hormonación más tardía pueden tener tiempo, pero eso es un debate distinto".

La última mesa ha sido la más encendida en cuanto a debate. Moderada por el redactor de Política Antonio Ruiz Valdivia, se ha tratado la parte más institucional de la realidad LGTBI con una mesa formada por Santi Rivero (PSOE), Elisa Vigil (PP) y Marina Echebarría Sáenz (Sumar) y bajo el título "¿Están en riesgo los derechos LGTBIQ+ este 23J?".

Los tres ponentes han discutido sobre el futuro político de algunas de las leyes aprobadas en esta legislatura. Tanto Sumar como el PSOE han defendido legislación como la ley trans por su avance en derechos, algo en lo que no ha estado de acuerdo la representante del PP. "No están en peligro los derechos LGBT con la derecha", ha sostenido Vigil, algo que ha contraargumentado Marina Echebarría Sáenz: "Igual sí que están en peligro si quieres derogar leyes que nos ha costado decenios conseguir".

El PP también ha sido criticado por Rivero debido a sus pactos con la ultraderecha: "Creo que habéis comprado los marcos de Vox. Lo que pasa es que estas leyes las usan las personas que las necesitan. A ti no se te obliga a ser trans". Sumar ha criticado igualmente que no se aborde la discriminación desde un prisma estructural y ha pedido un compromiso de todos los actores para establecer este marco en las políticas públicas. Por su parte, Vigil ha considerado la mejor oportunidad para las personas LGTBI "formarse, trabajar, desarrollarse" y hacer su vida sin que nadie se meta en ella.

Por últimos los tres ponentes han debatido sobre la conveniencia de colocar la bandera del colectivo en los ayuntamientos. Los tres han estado de acuerdo en colocarla en los consistorios, aunque en el caso madrileño, la representante del PP ha matizado diciendo que por ser un edificio protegido, la bandera no se puede colocar en la fachada municipal. "Es legal poner, no en el mástil ni en los lugares para las banderas oficiales, la bandera LGTBI en todos los ayuntamientos", ha replicado Sáenz.