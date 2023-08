"He sufrido humillaciones, golpes (encima de la mesa), palabras que no puedo repetir por el horario en el que estamos...", así se ha referido Tamara Ramos, cofundadora del sindicato Futbolistas ON y extrabajadora de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), a su relación con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. En una entrevista ofrecida a El Programa del Verano de Telecinco, la entonces directora de marketing de la directora de jugadoras explicaba por primera vez, visiblemente nerviosa, el trato que le daba el máximo dirigente del fútbol español, que ahora vuelve a estar en el centro de la polémica por su beso en los labios sin consentimiento a la jugadora de la selección española Jennifer Hermoso, durante la celebración del título mundial conseguido por el equipo femenino. "Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo", ha añadido.

En la entrevista, Ramos relataba como Rubiales la ridiculizaba, delante de jugadores como Iker Casillas o Sergio Busquets: "Con la sorna que tiene de reírse, me decía 'venga a ver, que tú has venido aquí a ponerte las rodilleras'. Son palabras que nadie se merece y menos una profesional que ha venido a trabajar". Además, la extrabajadora también describe otro episodio donde el presidente de la RFEF le preguntó por el color de su ropa interior.

Ramos denunció públicamente a Rubiales en el año 2017 por este trato degradante que le daba cuando el exfutbolista dirigía la AFE, antes de ser presidente de la RFEF. "Siendo mujer en un mundo de fútbol, que somos pocas. Es difícil enfrentarte. Cuando le demandé tenía dos bebés. Lo pasé fatal y me costó mucho hacerlo", relata en la entrevista. Ramos fue la primera mujer en denunciar a Rubiales por un supuesto delito de acoso laboral y en su caso lo hizo para solicitar una recisión de contrato, ya que el actual presidente de la RFEF no quería darle el paro por querer marcharse. Finalmente, Ramos llegó a un acuerdo con la AFE en el acto de conciliación para evitar el juicio donde recibía una indemnización por dejar el trabajo. Posteriormente, fundaría junto a su marido Futbolistas ON, un sindicato centrado en la defensa de las jugadoras.

Ahora, diez años después de la denuncia el dirigente vuelve a estar en la diana por un comportamiento inapropiado, su beso a Jennifer Hermoso durante la celebración del mundial. "No me sorprende en absoluto lo que está pasando, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido, lo que me ha sorprendido es que lo hiciera en público", comenta Ramos, que tampoco cree que Rubiales pidiera disculpas con su comunicado, sino que más bien fue una justificación. "La cara que es, es la que ha dado. Por fin la ha dado, a mí no me sorprende en absoluto. Creo que ahora es más fácil que me crean, ahora se ha visto", zanja la exdirectora de marketing de la AFE.