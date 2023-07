Un Orgullo más masivo que nunca se erige en dique contra la ola ultra: "Vamos a pelear hasta el final"

El centro de Madrid se ha vuelto a teñir como (casi) cada año con los colores del arcoíris y también con una exigencia clara: "No vamos a dar ni un paso atrás". Desde la glorieta de Carlos V, enfrente de la estación de Atocha, hasta la Plaza de Colón, una marcha del Orgullo LGTBI más multitudinaria que nunca se ha erigido en dique contra la ola reaccionaria que amenaza los derechos del colectivo tras los pactos de PP y Vox en varias comunidades y ayuntamientos y, sobre todo, por el riesgo de un Gobierno ultra después de las próximas elecciones generales del 23 de julio: "Vamos a pelear hasta el final por nuestros derechos". La de este sábado ha sido una marea con miles de personas, reivindicativa y también muy festiva con sus ya tradicionales y populares carrozas, 46, que repiten por segundo año tras su ausencia por la pandemia del coronavirus.

Bajo el lema Por nuestros derechos, por nuestras vidas y con Orgullo, el Orgullo más político ha sacado pancartas, cánticos y mucho colorido para plantarle cara a la ultraderecha. En realidad, la idea inicial de la marcha de este año era la reclamación de "la diversidad familiar" o que el bullying a infancias con familias LGTBI sean consideradas delitos de odio. Sin embargo, los recientes pactos entre PP y Vox o la aparición de lona del odio desplegada por los de Santiago Abascal en el centro de Madrid tirando a la basura la bandera arcoíris, el feminismo o la Agenda 2030 provocó un cambio para defender así unos derechos logrados tras años de lucha.

Desde la plaza de Murillo, y tras recorrer el Paseo del Prado y de Recoletos a ritmo de música, batucadas y gritos de "ahí debería estar la bandera" ante la sede del Ayuntamiento de Madrid en Cibeles, la marcha ha llegado hasta la plaza de Colón. "En el Estado español, cada día hay más traficantes de odio, sus discursos de odio crecen más y, con esos discursos, aumentan las discriminaciones, el acoso, los insultos, las agresiones, la violencia, el miedo y el armario", asegura el manifiesto de la marcha convocada por COGAM y FELGTBI+, al tiempo que han señalado que "los delitos de odio son la consecuencia, pero los discursos de odio son la causa".

Sin ambages ni medias tintas, el manifiesto ha dejado claro que "hoy, aquí, con fuerza, con claridad, a las puertas de unas elecciones en las que nos jugamos nuestras vidas" han defendido que "vamos a pelear hasta el final por nuestros derechos, que no vamos a aceptar ni un solo recorte a nuestros derechos". Y, han avisado, lo van a hacer "juntas, unidas, fuertes, siempre, contra el odio": "Esta es la batalla de nuestra generación, ser el dique de contención de quienes nos quieren humillar, dividir y armarizar".

"Estamos a tiempo, porque juntas lo podemos todo, y porque, si nos separan y desaniman, todo se perderá. Vamos a movilizarnos para el próximo 23 de julio, para defender nuestros derechos, para que no retrocedamos, para que no volvamos a tener miedo, para que no nos vuelvan a insultar y humillar", han explicado los organizadores que también han pedido que "nadie se quede en casa" porque "tus derechos, mis derechos, nuestros derechos, están en juego".

Dos horas antes, los organizadores de la marcha estatal del Orgullo ya han señalado antes de arrancar la manifestación a los que están derogando derechos. La presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, ha exigido que "nadie" acuda a la manifestación del Orgullo para "lavarse la cara" y ha recordado que el colectivo saber perfectamente quiénes están intentando volverlos a meter en el armario. "En nuestro modelo de sociedad cabemos todas. En el de otros, no. No hagamos aspavientos ni hagamos caso a las provocaciones, sabemos quiénes son nuestras aliadas, pero también sabemos quiénes están en contra del colectivo", ha afirmado en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.

Sangil ha aprovechado el altavoz de la marcha para hacer un llamamiento a la movilización el próximo 23J para defender los derechos del colectivo LGTBI pidiendo que el día después de las elecciones salgan "con batucadas para celebrar la conquista de los derechos sociales". "Que salgamos para celebrar un Gobierno de progreso, no un Gobierno que nos aniquile, que vuelva a nuestra sociedad gris y en blanco y negro. Hoy vamos a celebrar los derechos, pero también vamos a defenderlos. Porque los derechos se conquistan se celebran y se defienden y no vamos a dar ni un paso atrás", ha agregado.

Un Orgullo muy político

Y en un Orgullo tan político y a escasas tres semanas de las elecciones del 23J no podían faltar los partidos políticos y miembros del Gobierno en la cabecera de la manifestación. Hasta siete ministras han estado presentes en la marcha con dos vicepresidentas en primera fila: Yolanda Díaz y Teresa Ribera.

En la pancarta principal también han estado los presidentes de las organizaciones convocantes, Uge Sangil de la FELGTBI+ y Ronny de la Cruz de COGAM, la activista y diputada de Más Madrid, Carla Antonelli; el activista LGTBI+ argentino, Esteban Paulón; el vicepresidente de FELGTBI+, Mané Fernández; la presidenta de Chrysallis, Encarni Bonilla; la presidenta de Galehi, Sara del Olmo; la representante del Grupo de Familias de COGAM, Violeta Herrero; o la presidenta de la Fundación Pedro Zerolo, Luisa Estévez, entre otras personas.

La marcha ha llevado en esta edición, además, una segunda pancarta de cabecera portada por más de una decena de representantes de entidades de la sociedad civil que han suscrito un Pacto Social contra los discursos de odio, en la que reivindican este acuerdo.

"Hay que pararle los pies a los negacionistas"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, impulsora de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI ha pedido antes del inicio de la marcha "pararle los pies a los negacionistas". "Hoy es un día muy importante", ha reivindicado al tiempo que ha recordado que el Orgullo es "el corazón de nuestra democracia" y que "España es un país mejor gracias a la lucha LGTBI".

Montero, que ha declinado la invitación para estar en primera fila para vivir la manifestación desde la carroza de Podemos, ha estado acompañada de la ministra de Derechos Sociales y Secretaria General de Podemos, Ione Belarra, la secretaria de Organización de Podemos y secretaria de Estado de Agenda 2030, Lilith Verstrynge, la portavoz de Podemos, Isa Serra y el secretario de Círculos de Podemos, Pau Vivas.

También ha acudido la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de la nueva formación política Sumar, Yolanda Díaz. La candidata el 23J ha aprovechado la marcha para responder a Santiago Abascal y ha afirmado que ella también es heterosexual y que celebra el Orgullo para tener "un país con más libertades". Asimismo, ha insistido en que "la única aportación" que ha hecho el PP ha sido "meter a los ultras que restringen los derechos y la libertad en España".

Por parte del PSOE ha acudido Teresa Ribera junto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al de Presidencia, Félix Bolaños, y la de Ciencia, Diana Morant. "Hemos venidos a decir que no daremos un paso atrás. No estamos dispuestos a que la sociedad española retroceda", ha afirmado la número cuatro del Gobierno de Pedro Sánchez.

También ha estado presente una delegación de IU encabezada por la portavoz federal, Sira Rego, junto al responsable de organización, Ismael González, y la responsable federal de ALEAS-IU (Red de Políticas y Activistas LGTBIQA+), Vanessa Angustia.

El PP dice que no pacta "con ningún partido que ponga en duda los derechos de los ciudadanos"

El PP ha acudido este año a la marcha del Orgullo. Eso sí, la formación ha tenido que escuchar las críticas de los organizadores. "Suelo decir estos días que el azul del PP se ha convertido en verde y está quitando derechos", ha asegurado Sangil, señalando los pactos entre PP y Vox en Extremadura o Castilla y León, donde "están quitando las concejalías de Igualdad y transformándolas en concejalías de la Familia".

La vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico, Carmen Fúnez, ha aprovechado su presencia para sostener que el compromiso de los conservadores es "absoluto para erradicar la lgtbfobia". Además, ha sostenido que su partido no pacta "con ningún partido que ponga en duda los derechos de todos los ciudadanos" y ha apuntado que esa es una de "las limitaciones" del PP para llegar a acuerdos. El secretario de Cultura Jaime de los Santos, el vicesecretario Territorial, Pedro Rollán, y otros cargos de la formación y Nuevas Generaciones también han acudido a la manifestación.

Y toda esta marcha ha transcurrido entre importantes medidas de seguridad. Tanto la Policía Nacional como la municipal han montado un dispositivo para garantizar la seguridad y tranquilidad durante la fiesta. En concreto, las fuerzas de seguridad han desplegado desde el 23 de junio y hasta el 2 de julio un dispositivo de seguridad compuesto en total por 3.726 agentes para garantizar la seguridad y tranquilidad durante las fiestas del Orgullo LGTBI. Se trata de más del doble que el año pasado, que se desplegaron 1.500 policías nacionales, ya que se espera mucha mayor afluencia de público a estas fiestas y también a la manifestación.