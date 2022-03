29 de marzo: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Kiev ofrece a Moscú su renuncia a la OTAN a cambio de otros países garanticen su seguridad

La nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa ha concluido en Estambul. No ha habido un acuerdo firme, pero sí notables avances y un cambio claro en el tono por ambas partes. Moscú ha indicado que reducirá “drásticamente” sus operaciones militares en torno a la capital ucraniana, Kiev, y la asediada ciudad de Chernígov. No obstante, el jefe de la delegación rusa en las negociaciones, Vladimir Medinski, ha matizado que la reducción de la actividad militar "no significa un alto el fuego".

Por su parte, Ucrania ha asegurado que estaría dispuesta a renunciar a toda alianza militar, incluido el ingreso en la OTAN, si a cambio una decena de Estados firmasen un acuerdo vinculante para proteger al país contra ataques. Por primera vez, el Gobierno de Kiev ha puesto sobre la mesa la negociación sobre Crimea, que Moscú se anexionó ilegalmente en 2014, aunque sería para dentro de un periodo de 15 años. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, había descartado por la mañana tratar el posible referéndum. "Decidiremos qué referéndum celebrar o no. No es objeto de negociaciones", ha dicho en un comunicado recogido por la Presidencia ucraniana, añadiendo que es "un asunto interno de Ucrania".

Países Bajos y Bélgica expulsan a 38 diplomáticos rusos por espionaje

Países Bajos y Bélgica han anunciado la expulsión de 38 diplomáticos rusos por espionaje, 17 y 21, respectivamente. El ministro holandés de Exteriores, Wopke Hoekstra, ha explicado que estos ciudadanos se aprovechaban de su estatus diplomático “para hacer algo totalmente distinto y suponen una amenaza para la seguridad”. La ministra de Asuntos Exteriores belga , Sophie Wilmèslas, ha confirmado que las personas expulsadas trabajan en la Embajada rusa de Bruselas y el Consulado ruso de Amberes. También República Checa e Irlanda se han sumado a la expulsión. Irlanda, por su parte, ha comunicado que expulsará a cuatro diplomáticos cuyas “actividades no han estado de acuerdo con las normas internacionales de conducta diplomática”. Mientras, República Checa ha pedido a un alto funcionario de la embajada rusa que abandone el país.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha asegurado que desde el Kremlin se "responderá" a las recientes expulsiones de diplomáticos rusos de Bélgica, Países Bajos, Irlanda y República Checa. Ha aseverado que el Gobierno ruso va a tener "una respuesta para todos".

Nuevos ataques rusos en Ucrania

Mientras tenía lugar la reunión entre las delegaciones rusa y ucraniana en Estambul, los bombardeos han continuado en Ucrania. Esta vez, un misil ha alcanzado un edificio en Mikolaiv, una ciudad al sur que está haciendo de escudo a Odesa, uno de los principales objetivos de las fuerzas rusas. El ataque ha causado la muerte de siete personas y 22 heridos. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado directamente a Rusia de lanzar "miles de misiles". El gobernador del municipio, Vitaly Kim, ha asegurado que la mayoría de las personas que estaban en el interior "escaparon milagrosamente", pero algunos civiles y soldados están desaparecidos.

Más al norte, las tropas rusas ha continuado con el bloqueo a Chernígov y, además, han destruido varios puentes para asegurarse el cerco. Las tropas ucranianas, por su parte, han lanzado varios contraataques al noroeste de la capital, Kiev.

Putin reconoce en conversación telefónica con Macron "avances" en las negociaciones con Kiev

El presidente de Francia, Emmanuel Macro, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, han mantenido este martes una conversación telefónica de una hora. En ella, Putin ha reconocido "avances" en las negociaciones con Ucrania, a la vez que se ha mostrado inflexible sobre su intención de continuar con la ofensiva rusa en el este del país. Según han indicado fuentes del Elíseo, Putin ha asegurado que no está dispuesto a renunciar a sus objetivos militares en Ucrania, en particular en Mariupol, y se ha negado a levantar el cerco a esa ciudad.

Macron mantendrá en las próximas horas una conversación telefónica con el presidente Zelenski, para conocer su versión sobre las negociaciones con Rusia. Antes de la conversación con Putin, Macron ha participado en una videoconferencia convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a los jefes de Gobierno de Reino Unido, Boris Johnson, Alemania, Olaf Scholz, e Italia, Mario Draghi.

La ONU eleva a casi 1.180 los civiles muertos en la invasión rusa de Ucrania

Las víctimas civiles por la invasión rusa de Ucrania son 3.039, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que ha detallado que 1.179 personas han muerto y 1.860 han resultado heridas. Hasta ahora, más de 3,9 millones de personas han abandonado Ucrania desde que Rusia lanzó su ofensiva militar el pasado 24 de febrero.

Por otra parte, las autoridades ucranianas han estimado que al menos 5.000 personas han muerto, incluidos 210 niños, desde que comenzó la invasión rusa en Mariupol. Además, alrededor de 160.000 personas siguen atrapadas sin disponer de servicios básicos, como agua corriente, luz o calefacción.