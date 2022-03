28 de marzo: cinco noticias clave de la guerra en Ucrania

Moscú y Kiev se preparan para una nueva ronda de negociaciones en Estambul

Se prevé que la nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana ocurra entre este lunes y el 31 de marzo. La cita tendría lugar esta vez en la ciudad turca de Estambul. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha indicado que cree que se llegará a un acuerdo entre Rusia y Ucrania: “Sea como sea, veo que existen oportunidades para un acuerdo, ya que nuestros socios occidentales comienzan a comprender los graves errores cometidos durante muchos años, aunque quizás, por razones comprensibles, no lo digan en voz alta”. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado que Ucrania está dispuesta a aceptar un estatus neutral y no nuclear. "Las garantías de seguridad y el estatus neutral y no nuclear de nuestro estado. Estamos dispuestos a aceptarlo. Este es el punto más importante", ha indicado Zelenski, según informa la cadena CNN.

Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se ha visto obligado a matizar las palabras del presidente Joe Biden sobre su homólogo ruso Vladimir Putin, al decir que "no podía seguir en el poder". Según ha explicado Blinken, el presidente no ha pedido un "cambio de régimen" en Rusia, sino que solo ha señalado que "Putin no puede estar facultado para emprender una guerra" en Ucrania. No obstante, el Kremlin ha respondido a las palabras de Biden, al que ha pedido que mantenga "la calma", y las ha calificado de "alarmantes".

Ucrania afirma haber recuperado el control de Irpin

El alcalde de Irpin, Oleksandr Markushin, ha asegurado que las fuerzas ucranias han recuperado el control de Irpin, una ciudad a las afueras de Kiev. "Tenemos buenas noticias hoy, Irpin ha sido liberada", ha asegurado a través de su cuenta de Telegram. "¡Irpin está libre del mal de Moscú! ¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a sus defensores! ¡Recuerdo eterno a los héroes caídos!", ha añadido el alcalde en un mensaje escrito. Pese a la celebración, también ha matizado que la ciudad sigue siendo "peligrosa" y no ha descartado que vuelva a ser atacada.

El anuncio ha llegado tras nuevos bombardeos en las localidades de Lutsk, Rivne, Járkov, Yitomir y Kiev. Por su parte, la Inteligencia de Reino Unido ha asegurado que las fuerzas rusas han ganado la mayor parte del terreno en el sur de Mariupol, donde continúan los intensos combates para controlar el puerto. El alcalde de la ciudad ha alertado de que alrededor de 160.000 personas siguen atrapadas, además de no disponer de servicios básicos como agua corriente, luz o calefacción.

El Gobierno español anuncia un plan de ayudas de 16.000 millones en respuesta los efectos de la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de medidas en respuesta los efectos de la guerra por 16.000 millones, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. La cifra se repartirá de la siguiente forma: 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 millones en créditos ICO. “No vamos a permitir que la guerra trunque la evolución positiva de la economía en nuestro país ni rebaje el bienestar de los ciudadanos”, ha asegurado Pedro Sánchez.

Las medidas del Gobierno se centrarán en ayudas a familias, trabajadores y personas desplazadas y ayuda humanitaria; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía. Entre las medidas anunciadas, el presidente ha revelado que habrá una rebaja de 20 céntimos en cada litro de carburante, de los cuales 15 céntimos los asumirá el Gobierno y 5 las propias petroleras. Además, una de las medidas relacionadas con el precio de la energía es que, junto a Portugal, España llevará esta semana a la Comisión Europea una fijación de un precio de referencia del gas.

El oligarca ruso Abramovich y dos negociadores ucranianos sufrieron síntomas de envenenamiento tras una reunión en Kiev

El empresario ruso Roman Abramovich y dos miembros de la delegación ucraniana en las negociaciones de paz han sufrido síntomas de presunto envenenamiento tras una reunión en Kiev a principios de este mes, según ha publicado The Wall Street Journal. Entre los síntomas se incluyen ojos rojos, lagrimeo constante y doloroso, y la descamación de la piel en rostro y manos. Tanto el oligarca como los negociadores de paz han culpado a Moscú del presunto ataque que, según han dicho, quería sabotear las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Abramovich y los negociadores ucranianos, que incluyen al legislador tártaro de Crimea Rustem Umerov, han mejorado desde entonces y sus vidas ya no corren peligro, según han explicado las mismas fuentes. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien se reunió con Abramovich, no se ha visto afectado. El Kremlin, por su parte, no ha respondido sobre el presunto envenenamiento.

Los refugiados ucranianos ascienden hasta los 3,86 millones

Decenas de miles de ucranianos continúan huyendo de la guerra en su país a diario, y la cifra ha llegado ya a los 3.86 millones, según los últimos datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Además, más de 6,5 millones de personas se han desplazado dentro de Ucrania. ACNUR ha declarado que la emergencia en Ucrania es de nivel 3, el nivel máximo para la agencia.

España, por su parte, ha otorgado ya 23.870 protecciones temporales concedidas a refugiados ucranianos, lo que permite a estas personas obtener un permiso de residencia y de trabajo, así como acceder a la sanidad, la educación y ayudas económicas. En cuanto a la trata de menores entre los refugiados, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que por ahora no se han detectado entre los refugiados que han llegado desde Ucrania, pero ha insistido en continuar con un estrecho seguimiento y adoptar las medidas necesarias para prevenirlo.