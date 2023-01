Al menos 68 muertos en el siniestro del avión de Yeti Airlines en el centro de Nepal

Al menos 68 personas han muerto en el siniestro de este domingo 15 de enero del avión de la compañía Yeti Airlines en la ciudad de Pokhara, en el centro de Nepal, con 72 personas a bordo, recoge Europa Press. El avión había salido de Katmandú hacia Pokhara a las 10.33 (hora local) y, por causas ya bajo investigación, se ha estrellado durante su maniobra de aproximación al aeropuerto internacional de Pokhara, en el valle del río Seti.

A bordo del avión viajaban 68 pasajeros, dos pilotos y dos azafatas hasta completar los 72 integrantes comprendidos en el manifiesto de vuelo, entre ellos seis menores de edad. El número provisional de fallecidos ha sido confirmado por un portavoz policial a la agencia de noticias DPA.

Las operaciones de búsqueda y rescate del siniestro del avión han quedado suspendidas hasta el lunes, según han confirmado fuentes del Ejército nepalí, si bien la aerolínea ha avanzado que no se esperan supervivientes del siniestro. El portavoz de la aerolínea, Pemba Sherpa, han informado a la agencia rusa TASS que el siniestro no ha dejado supervivientes y que noticias previas sobre la existencia de heridos críticos son falsas, aunque esta información no ha sido verificada desde los servicios de rescate.

Además de nepalíes, viajaban a bordo ciudadanos indios, rusos, coreanos y al menos un pasajero de Irlanda, otro de Argentina y otro de Francia, según han confirmado autoridades aeroportuarias a la agencia ANI.

Según ha recogido el medio local Nepal News, el jefe del distrito de Kaski, Tek Bahadur, ha afirmado que tras recibir la información sobre el accidente aéreo en el valle del río Seti, dio instrucciones al hospital y a las ambulancias para que estuvieran en alerta máxima.

El primer ministro, Pushpa Kamal Dahal, se encuentra en el centro de coordinación del aeropuerto internacional de Tribhuwan en Katmandú acompañado del ministro del Interior, Rabi Lamichhane. El jefe de Gobierno ha dado instrucciones a todas las agencias gubernamentales para que tomen medidas efectivas de rescate y ha declarado luto nacional tras la reunión de emergencia del Consejo de Ministros mantenida esta mañana.

El país guardará el próximo lunes un día de luto por las víctimas del que ya es el peor accidente aéreo de su historia.