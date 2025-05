Alemania e Italia cambian el tono con Netanyahu y le avisan que podría estar violando el derecho internacional

Alemania e Italia han cambiado durante las últimas horas el tono con el Gobierno de Israel. El canciller alemán, Friedrich Merz, apuntó a que Benjamin Netanyahu podría estar violando el derecho internacional. Por su parte, el vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, pidió este lunes a Israel que "respete el derecho internacional humanitario " y aseguró que "es el momento de hacer una tregua"

En una de las críticas más severas hasta el momento al proceder de Israel, Merz afirmó este lunes que el sufrimiento de los civiles en Gaza ha alcanzado unas dimensiones que llevan a que ya no pueda ser justificado por Israel con la lucha del terrorismo del grupo islamista Hamás. En el Foro Europeo de la cadena de televisión WDR, el nuevo canciller calificó de "tragedia humana y catástrofe política" el bombardeo israelí de una escuela en la que se refugiaban personas desplazadas, que dejó al menos 31 muertos en la madrugada de este lunes, muchos de ellos niños.

"Lo que ahora hace el Ejército israelí en Gaza sinceramente no entiendo cuál es el objetivo. Hacer sufrir de esta manera a la población civil, como ha ocurrido de forma creciente en los últimos días, es algo que ya no se puede justificar con la lucha contra el terrorismo de Hamás", dijo, ante los aplausos del público. Merz advirtió de que Alemania se debe refrenar como ningún otro país a la hora de amonestar públicamente a Israel, pero afirmó que "si se traspasan límites con los que se infringe el derecho internacional, también el canciller alemán debe decir algo".

Merz avanzó que esta semana hablará con Netanyahu sobre la situación y repetirá el mismo mensaje que ya le ha transmitido en otras ocasiones a puerta cerrada: "no exageréis".

El canciller alemán aseguró que no hay disenso en el seno de la UE sobre cómo se debe abordar la situación y qué medidas se deben tomar para ejercer presión sobre Israel, sino que la única divergencia entre países es cómo de explícitas son las críticas. Pese a la posibilidad que dejó entrever de que Israel esté infringiendo el derecho internacional, afirmó que la UE está "al lado de Israel" e instó al Gobierno en Tel Aviv a no actuar de un modo "que sus mejores amigos no estén dispuestos a aceptar".

Las palabras de Merz contrastan con las de su ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, que en Madrid dejó claro este lunes a su homólogo español, José Manuel Albares, que Alemania hará todo lo posible para lograr la paz en Gaza, pero que también estará al lado de Israel para defender su derecho a existir, lo que implica también, recalcó, seguir suministrándole armamento.

Y, además, reconoció que apoyar a Israel es "parte de su razón de Estado" al subrayar que Alemania tiene que asumir su responsabilidad con el pasado al referirse "a aquellos años terribles en los que de manera industrial se intentó asesinar a todos los judíos".

Estas palabras del ministro alemán llegan un día después de que Albares defendiese en la reunión del Grupo de Madrid Plus para parar la guerra en Gaza poner en marcha un "embargo" en la venta de armas a Israel.

Italia dice que es momento de una tregua

Por su parte, Tajani recordó que Italia es "amiga de Israel" pero "decimos 'ya basta' a la guerra, ahora es el momento de hacer una tregua", dijo Tajani, antes de añadir que "Israel ha ganado la guerra contra Hamás" y ahora "la población civil de Gaza está sufriendo demasiado".

"La trampa de Hamás ha arrastrado a Israel a una guerra que la población civil está pagando", aseguró, al subrayar que el movimiento palestino "tiene una enorme responsabilidad hacia su propio pueblo, al que está utilizando como escudo humano". Pero "Israel debe entender que existe un derecho internacional humanitario que siempre debe respetarse", añadió.

También este lunes, un portavoz del partido de la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, aseveró que Italia no podría acoger unas negociaciones en las que participara Netanyahu pues sería arrestado. "Si quisiéramos acoger en Italia una negociación entre Israel y una contraparte que tendríamos que ver quién es, no podríamos, porque Netanyahu sería arrestado", afirmó el portavoz del grupo ultraderechista Hermanos de Italia en el Senado, Lucio Malan, a la cadena Sky.

"La Corte Penal Internacional tiene una orden de arresto y toda la oposición nos pide que la apliquemos acrítica e inmediatamente. Esta es la situación, pero el caso no se ha presentado", añadió Malan, que se suma a las ultimas declaraciones cada vez más críticas con el Gobierno israelí procedentes de la mayoría que apoya a Meloni.

Hamás e Israel han recibido una nueva propuesta de Estados Unidos para una tregua de más de dos meses en la Franja de Gaza, indicó a EFE una fuente palestina. La propuesta, presentada por el mediador palestino-estadounidense, Bishara Bahbah, con la colaboración y aprobación del enviado estadounidense, Steve Witkoff, incluye un alto el fuego de 60 días y la liberación de 10 rehenes israelíes vivos en dos tandas.

Según la fuente, la propuesta también incluye "una confirmación de que habrá un alto el fuego total durante el período de las negociaciones con garantía clara del presidente estadounidense, Donald Trump", además de "entablar negociaciones para poner fin a la guerra durante este periodo de alto el fuego". Así como "una promesa" de Hamás y las facciones palestinas de que no constituyan ninguna "amenaza a la seguridad de Israel".