El atropello múltiple en Liverpool deja casi medio centenar de heridos y un detenido

El atropello múltiple ocurrido este lunes en Liverpool (noroeste de Inglaterra) durante el desfile de celebración del título de la Premier League de fútbol, se saldó con casi medio centenar de heridos y el arresto de un hombre británico de 53 años, según informaron las autoridades.

Pasadas las seis de la tarde, la Policía de Merseyside recibió un aviso de que "un automóvil había colisionado con un número de peatones" en Water Street, en el centro de la ciudad del noroeste inglés y cercana a la zona en la que se estaba llevando a cabo la celebración futbolística.

Las autoridades detuvieron el coche en el acto y arrestaron a un hombre de 53 años que fue identificado como "blanco, británico y procedente del área de Liverpool", que la Policía cree que era el conductor del vehículo.

Un incidente "aislado"

En una rueda de prensa posterior, la subdirectora de la Policía de Merseyside, Jenny Sims, expresó que, tras la detención del varón, no se busca a nadie más en relación al atropello, por lo que apunta a un "incidente aislado" y no se está tratando como terrorismo. "Se están realizando investigaciones exhaustivas para determinar las circunstancias que condujeron a la colisión y es fundamental que la gente no especule ni difunda información errónea en redes sociales", añadió.

El director del Servicio de Ambulancias del Noroeste (NWAS), David Kitchin, expresó que los servicios de emergencia atendieron a un total de 47 personas tras el incidente y agregó que "lamentablemente, cuatro de los heridos fueron niños". "Podemos confirmar que nuestros equipos trataron a 20 pacientes en la escena por heridas menores que no necesitaban hospitalización. Veintisiete pacientes en total fueron llevados al hospital en ambulancia y creemos que dos de ellos, incluido uno de los menores, sufrieron lesiones graves", detalló Kitchin. De acuerdo con los datos esgrimidos, no se ha registrado ninguna muerte.

Minutos después del incidente, y antes de conocer las cifras oficiales de víctimas, las redes sociales se llenaron de vídeos del momento del atropello, con imágenes en las que se podía ver cómo el vehículo impactaba con la multitud o cómo una marabunta de gente golpeaba el automóvil hasta romper los cristales del mismo.

Miles de personas se habían congregado este lunes, festivo de primavera en el Reino Unido, en las calles de la ciudad del noroeste inglés con motivo del desfile de celebración del vigésimo campeonato de liga inglesa del Liverpool, en el que los jugadores del equipo festejaron durante varias horas subidos a un autobús descapotable.

Conmoción en la política y el fútbol

Numerosos políticos del Reino Unido e instituciones deportivas del país expresaron su conmoción ante lo ocurrido. El primero en reaccionar a la noticia fue el primer ministro británico, Keir Starmer, que calificó el atropello múltiple como "espantoso", agradeció la "rápida respuesta" de los servicios de emergencia y pidió dar "espacio" a la Policía para investigar lo sucedido. "Todo el país está con Liverpool", dijo horas más tarde el jefe del Ejecutivo de Londres en un segundo comunicado en el que añadió: "Todo el mundo, especialmente los niños, debería poder celebrar a sus héroes sin este horror".

La ministra británica del Interior, Yvette Cooper, se refirió a las escenas del atropello en Liverpool como "verdaderamente impactantes y horribles" y agradeció a la Policía y a los servicios de emergencia su "rápida respuesta".

"Este es un día difícil para nuestra ciudad, pero nos mantenemos unidos", expresó el alcalde de la región de la ciudad de Liverpool, el también laborista Steve Rotheram.

Del mismo modo, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, comentó en X que las imágenes que llegan de Liverpool son "profundamente preocupantes", mientras que el mandatario del partido de derecha populista Reform UK, Nigel Farage, dijo en la misma red social que estaba "horrorizado" por lo ocurrido.

Por su parte, el club de fútbol del Liverpool aseguró que sus "pensamientos y oraciones" están con los afectados por el atropello sucedido tras la celebración del último título de la Premier League y ofreció su "ayuda total" a los servicios de emergencia y a las autoridades locales.

"Todo el mundo en la Premier League está en 'shock' por los aterradores incidentes en Liverpool esta tarde y nuestros sentimientos de corazón están con todos aquellos afectadores y heridos", dijo asimismo la organización de la liga inglesa en un comunicado.