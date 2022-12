Castillo asegura que "no recuerda" haber disuelto el Parlamento de Perú

El ex primer ministro de Perú Guido Bellido ha asegurado este viernes que el expresidente Pedro Castillo "no recuerda" haber pronunciado el discurso en el que disolvía el Parlamento y decretaba un Gobierno de excepción, lo que el miércoles le llevó a su detención, según informa Europa Press.

El que fuera el primer jefe de Gobierno de Castillo ha dado pábulo a una suerte de teoría de la conspiración, pues considera que habría que estudiar las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno para ver qué le ocurrió al mandatario en sus últimas horas en el cargo. "El presidente no recuerda. Él me lo ha dicho con sus propias palabras. El presidente dice: 'Yo no me recuerdo que he dado lectura (al mensaje a la Nación donde se disponía el cierre del Congreso)'", ha manifestado Bellido ante los medios de comunicación, según recoge la emisora RPP.

Para el ex primer ministro, la moción de censura a la que se iba a enfrentar Castillo no iba a recabar los apoyos necesarios. Sin embargo, Castillo "terminó dando los argumentos" al disolver el Parlamento en lo que ha definido como un "giro inesperado". "Es raro", ha dicho. Bellido, por lo tanto, ha incidido en que la lectura de este decreto por parte de Castillo se justifica en que el mandatario "no estaba bien", sembrando así de forma implícita la duda sobre un posible boicot al exmandatario.

"Necesitamos la libertad del profesor Pedro Castillo. Vamos a exigir que el presidente, en libertad, diga su verdad al país", ha zanjado el ex primer ministro Bellido.

El expresidente Castillo anunció el miércoles la disolución del Parlamento e instauró un Gobierno de excepción. Sin embargo, esta decisión no recibió respaldo y el mandatario acabó destituido por el Congreso de la Republica y detenido por la Fiscalía.