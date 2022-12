La justicia decreta siete días de detención provisional contra el expresidente peruano Pedro Castillo

El juez del Tribunal Supremo de Perú Juan Carlos Checkley ha ordenado este jueves decretar siete días de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo mientras se lleva a cabo la investigación en su contra por un supuesto delito de rebelión, después de que anunciara la disolución del Congreso, según informa Europa Press.

El magistrado accede así a la petición de la Fiscalía que argumentó que la medida era necesaria para seguir con las investigaciones orientadas hacia, por ejemplo, identificar qué otros funcionarios habrían participado en la decisión de Castillo de poner fin al Congreso, establecer un gobierno de excepción y convocar nuevas elecciones legislativas.

Castillo fue detenido este miércoles tras ser destituido por el Congreso después de que este anunciara su disolución. Según ha confirmado el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el expresidente peruano fue interceptado cuando pretendía dirigirse hacia la Embajada de México en Lima.

Tras prestar declaración en la sede de la Prefectura de Lima, Castillo ha sido trasladado a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), en el distrito de Ate, en Lima, centro penitenciario en el que se encuentra también el expresidente Alberto Fujimori.

Boluarte, nueva presidenta

Tras su destitución y posterior detención, y tal como marca la Constitución, ha sido asumido por la que era hasta entonces la vicepresidenta, Dina Boluarte. "Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional", aseguró el miércoles la ya nueva presidenta

Junto a ella, varios ministros del gabinete se han apresurado a rechazar la maniobra de Castillo de querer cerrar el Congreso, y han coincidido con Boluarte en que se trata de un "golpe de Estado". También se han pronunciado la ex primera ministra Mirtha Vásquez, el ex primer ministro Héctor Valer, así como Guido Bellido, quien fue el primero en ocupar dicho cargo. "Frente a los crasos errores de Pedro Castillo que únicamente dio la oportunidad a los opositores para enterrarlo vivo, corresponde garantizar sucesión constitucional donde la oposición no genere mayor inestabilidad en el país. El pueblo requiere atención de Ejecutivo-Legislativo", ha dicho Bellido en su perfil oficial de Twitter.

Los más prestos presentando sus renuncias "irrevocables" han sido los ministros de Trabajo, Alejandro Salas; el de Asuntos Exteriores, César Landa —quien ha acusado a Castillo de "violar" la Constitución—; así como los de Economía, Kurt Burneo; de Educación, Rosendo Serna; y de Justicia, Felix Chero, uno de los miembros más leales de su hasta ahora gabinete.

